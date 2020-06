Giełdowe wiedźmy na plus. CD Projekt ze wzrostami

Robert Gardziński FORUM

WIG20 zanotował w piątek lekkie wzrosty przy bardzo wysokich obrotach. Rajd w górę kontynuował Tauron, oczy inwestorów przyciągał także CD Projekt, który zamknął dzień na plusie mimo przełożenia premiery "Cyberpunka 2077".

Trzeci piątek czerwca jest dla warszawskiej GPW zawsze dniem wyjątkowym. To tzw. "dzień trzech wiedźm", a więc dzień, w którym przypada kwartalne rozliczenie kontraktów i sesje mają dość specyficzny przebieg, często z mocnymi akcentami pod koniec dnia. Podobnie było i dziś, gdy w pierwszej połowie sesji na indeksie WIG20 obserwowaliśmy niewielką zmienność i stosunkowo niewysokie obroty. Ostatecznie jednak licznik obrotów na szerokim rynku wskazał aż 2,1 mld zł, z czego blisko 0,9 mld zł "zrobiono" na fixingu.

Kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Co istotne, główne polskie indeksy w tym środowisku potrafiły zanotować wzrosty. WIG20 poszedł w górę o 0,7 proc., podobnie sWIG80, a WIG zyskał 0,5 proc. Jedynie mWIG40 rozczarował i zakończył dzień spadkiem o 0,5 proc. Nastroje na GPW wpisywały się w te, które obserwowano na innych europejskich rynkach, gdzie także przeważały lekkie wzrosty. Wsparciem dla krajowych indeksów mogły być dane o majowym odbiciu produkcji przemysłowej, choć warto pamiętać, że wciąż daleko jej do "normalnych" wartości.

W składzie WIG20 najmocniejsze wzrosty notował Tauronu (+6 proc.). Spółka w czerwcu podwoiła już swoją wartość, a rajd napędzają oczekiwania dotyczące dekarbonizacji energetyki. Przypomnijmy, że wczoraj Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, poinformował, że popiera koncepcję wydzielenia aktywów węglowych z energetyki. Rajd, choć w niższej skali, kontynuowały także akcje PGE, które podrożały o 1,7 proc.

Poprawa notowań WIG20 w końcówce sesji to zasługa przede wszystkim CD Projektu. Najważniejsza spółka w indeksie (15,3-proc. udział) rozpoczęła dzień od blisko 3-proc. spadków. Tak inwestorzy zareagowali na informację o przełożeniu premiery "Cyberpunka 2077" o dwa miesiące - z 17 września na 19 listopada. Pod koniec dnia CD Projekt odzyskał jednak wigor i skończył sesję na plusie (+1,4 proc.) wyciągając w górę notowania WIG20. Warto dodać, że data premiery "Cyberpunka 2077" będzie bliska dacie premiery konsol nowej generacji. Przedstawiciele spółki zapewnili, że gra będzie potrafiła w pełni wykorzystać nowe możliwości dawane przez "next-geny", zaś gracze, którzy kupią grę na starą generację konsol, otrzymają możliwość darmowego zaktualizowania wersji.

Informacja była zaskoczeniem dla analityków, gdyż z przeprowadzonej przez PAP Biznes na początku czerwca ankiecie większość z nich nie spodziewała się przełożenia premiery.

Analitycy ocenili, że udoskonalenie gry ma kluczowe znaczenie dla jej sukcesu komercyjnego, jednak nowy termin premiery wiązać się będzie z silniejszą konkurencją rynkową.

Według Credit Suisse nowy termin premiery "Cyberpunka 2077" będzie również okresem premier innych tytułów, z którymi CD Projekt będzie musiał konkurować o konsumentów - m.in. Call of Duty 2020, Star Wars: Squadrons, Halo, Spiderman i potencjalnie Assassin’s Creed and Rainbow Six Quarantine.

Mimo to, analitycy szwajcarskiego banku inwestycyjnego w raporcie z 19 czerwca podwyższyli cenę docelową akcji CD Projektu do 415 zł z 380 zł wcześniej, utrzymując rekomendację "neutralnie".

Poza spółkami energetycznymi pozytywnie wyróżniło się Dino Polska (+3,5 proc. do 202,8 zł). Kurs ustanowił maksimum historyczne, a od początku roku zyskał ok. 41 proc.

Na szerokim rynku uwagę zwracały m.in. 15-proc. wzrosty Enter Air. Warto dodać, że inna turystyczna firma - Rainbow - zyskała 4 proc. To najprawdopodobniej reakcja na zniesienie samolotowego limitu pasażerów. Decyzja ma wejść w życie 1 lipca. Blisko 7-proc. spadki zanotował z kolei Lug. Spółka pokazała dobre wyniki za I kwartał, ale II ma być trudniejszy. Dodatkowo zarząd poinformował, iż spodziewa się spowolnienia w branży oświetleniowej w wyniku pandemii.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3269,10 0,59 3,66 12,63 -5,37 -12,71 DAX Niemcy 12330,76 0,40 3,19 11,34 0,18 -6,93 FTSE 100 W.Brytania 6290,40 1,07 3,03 4,80 -15,04 -16,60 CAC 40 Francja 4979,45 0,42 2,90 11,69 -9,77 -16,70 IBEX 35 Hiszpania 7414,20 0,32 1,67 12,18 -19,68 -22,36 FTSE MIB Włochy 19618,93 0,68 3,87 15,17 -7,55 -16,54 ASE Grecja 668,34 0,90 3,33 11,18 -20,81 -27,09 BUX Węgry 37279,82 -0,55 -0,33 5,16 -9,03 -19,10 PX Czechy 927,97 -0,03 -0,32 6,80 -12,25 -16,82 RTS INDEX (w USD) Rosja 1249,67 1,54 0,93 6,15 -8,19 -19,32 BIST 100 Turcja 113611,90 0,99 3,44 11,40 20,55 -0,71 WIG 20 Polska 1807,85 0,67 1,06 10,22 -22,07 -15,92 WIG Polska 50670,08 0,45 1,00 10,27 -15,18 -12,39 mWIG 40 Polska 3512,23 -0,47 -0,43 8,67 -12,92 -10,13 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała/PAP Biznes