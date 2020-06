Nie ma chętnych do pracy przy zbiorach

Jakub Szymczuk Gość Niedzielny

Koronawirus, susza, burze i odpływ pracowników zza Wschodniej granicy przyczyniły się do gorszej niż rok temu sytuacji na polskich plantacjach. Polacy jednak nie są chętni do pracy przy zbiorach.

– W obecnej sytuacji właściciele zbiorów borykają się z brakiem owoców i warzyw. Gospodarstwom nie sprzyjają również warunki pogodowe w tym burze i ulewy, które niszczą plantacje. Dużym problemem jest też brak pracowników również z Ukrainy – mówi w rozmowie z Bankier.pl Urszula Wit, ekspert rynku pracy w agencji rekrutacyjnej Manpower.

Informacje o spadku liczby zatrudnienia, jakie ogłosił ostatnio Główny Urząd Statystyczny, a także minimalne zwiększenie bezrobocia sugerowałoby, że rynek odnotuje wyższe zainteresowanie pracą sezonową niż przed rokiem.

Brakuje Ukraińców

Choć obecnie mamy bardziej do czynienia z rynkiem pracodawcy, polscy plantatorzy mają problemy z obsadzeniem pracowników, którzy będą zrywali owoce. Jednym z przyczyn takiego stanu rzeczy jest odpływ Ukraińców w związku z epidemią koronawirusa.

Ponowne otwarcie granic, które miało miejsce 12 na 13 czerwca 2020 roku spowodowało tłumy na przejściach granicznych. Jak podaje „GW”, na przejściu granicznym w Medyce odprawianych jest 1-2 tys. osób dziennie. To najczęściej Ukraińcy wracający do pracy w Polsce. Polski Instytut Ekonomiczny podaje jednak, że w krajach Unii Europejskiej zabraknie około 40-50 proc. pracowników sezonowych.

– Chętnych do pracy sezonowej wciąż brakuje, a właściciele upraw coraz mocniej zabiegają o pracowników. Muszą wypełnić m.in. lukę po cudzoziemcach przyjeżdżających na sezon w minionych latach, a konkurują nie tylko z właścicielami innych upraw, ale i sektorami niekojarzonymi z pracą w okresie letnim – wyjaśnia w rozmowie z Bankier.pl Malwina Czereda, ekspertka The Adecco Group.

Nowe możliwości zatrudnienia

Jak tłumaczy Malwina Czereda, liczba ofert pracy sezonowej wyraźnie wzrosła w drugiej połowie maja i na początku czerwca – wzrost zauważalny jest szczególnie na tle poprzednich tygodni, jak i ubiegłego roku. – I choć firmy prześcigają się w propozycjach, to chętnych nadal brakuje – dodaje ekspertka z The Adecco Group.

Jednocześnie, jak wynika z danych zebranych przez portal ogłoszeniowy OLX, Polacy są zainteresowani pracą dodatkową. – Trzy lata temu na jedną ofertę pracy sezonowej w serwisie OLX odpowiadano średnio 180 razy. W związku ze sporymi zmianami na rynku pracy w ostatnich miesiącach związanymi z pandemią koronawirusa można się spodziewać, że w tym roku wynik ten będzie znacznie wyższy – zapowiada Paulina Rezmer, senior PR specialist w OLX. Na początku czerwca, biorąc pod uwagę dane z końca marca, pojawiło się blisko 65 proc. więcej aktywnych użytkowników w serwisie OLX, którzy poszukują pracy dodatkowej.

Sporą konkurencją dla prac na plantacjach stać się mogą ponowne otwarcie fabryki czy powrót do bezpośredniej obsługi klienta. – Po trudnych miesiącach wielu pracodawców próbuje uzupełnić swoje braki kadrowe, przyciągając tym samym sezonowym kandydatów do pracy w call center czy obsłudze klienta. Dużą konkurencję dla zatrudnienia sezonowego dyktuje równolegle wznowiona działalność produkcyjna, gdzie w porównaniu do minionych tygodni obserwujemy odczuwalny przyrost ofert pracy oraz wzmożony popyt na pracowników. W konsekwencji chętnych do podjęcia pracy sezonowej przy zbiorach jest mniej niż ofert na rynku – wyjaśnia Malwina Czereda z The Adecco Group w rozmowie z Bankier.pl.

Trudna praca, niewysokie zarobki

Średnie wynagrodzenie przy pracach sezonowych nie jest wysokie i najczęściej oscyluje wokół minimalnego wynagrodzenia godzinowego – czyli 17 zł brutto za godzinę pracy. Na portalu OLX można prześledzić oferty, w których dominuje akordowe system płacy – od zebranego kilograma lub koszyczka owoców.

Przegląd ofert pracy przy zbiorach ze względu na wynagrodzenie Rodzaj zbioru Województwo Wynagrodzenie Truskawki Mazowieckie 2 zł łubianka Truskawki Wielkopolskie 2,5 zł za łubiankę Borówka amerykańska Zachodniopomorskie 3 zł/kg Borówka amerykańska Mazowieckie 18-27 zł/h pracy brutto Jagoda kamczacka Łódzkie 4 zł/kg Jagoda kamczacka Warmińsko-mazurskie 7 zł/kg Sałata Dolnośląskie 21 zł/h pracy brutto Czereśnia Wielkopolskie 12 zł/h pracy brutto Czereśnia Mazowieckie 1,8 zł/kg Malina Wielkopolskie 4 zł/kg Malina Lubelskie 4 zł/koszyczek Źródło: oprac. własne Bankier.pl na podstawie ogłoszeń o pracę zamieszczonych na portalu OLX, stan na 17.06.2020 r.

W przypadku truskawek zwyczajowym systemem jest praca akordowa, która pozwala na zarobienie od 2 do 3 zł za tzw. łubiankę, czyli około 2-kilogramowy koszyk owoców. W przypadku innych owoców stawki są wyższe, jednak wielu pracodawców zastrzega, że mogą się zmieniać w zależności od cen w skupach.

„Jednym z problemów są pracownicy. Z powodu mniejszych plonów na nieokrywanych, gruntowych plantacjach chcą stawki 2,50 zł za zerwaną łubiankę. Przy nieco ponad 6 zł w skupie daje to 35 – 37 proc. ceny samych kosztów zbiorów”, czytamy w artykule na łamach serwisu branżowego sad24.pl.

Standardem w ogłoszeniach dotyczących pracy przy zbiorach jest możliwość dowozu na plantację lub kwaterunek. Wielu pracodawców proponuje również wyżywienie. Biorąc jednak pod uwagę warunki pogodowe i stawki wynagrodzenia, pracownicy mogą decydować się na inne formy pracy sezonowej.