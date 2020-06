Benzyna i ON przestały drożeć. LPG prawie po 2 zł

nitpicker Shutterstock

Trzeci tydzień czerwca przyniósł zatrzymanie trendu wzrostu detalicznych cen paliw. W wakacje mogą nas jednak czekać podwyżki, ponieważ wciąż rosną ceny w rafinerii.

Przeciętna cena detaliczna benzyny nie wzrosła po raz pierwszy od początku maja. Popularna „95-ka” wciąż kosztowała średnio 4,17 zł za litr. To co prawda wciąż aż o 1,07 zł mniej niż rok temu, lecz też o 28 groszy więcej niż jeszcze kilka tygodni temu.

/ Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex i PKN Orlen.

Litr oleju napędowego tankowaliśmy średnio za 4,19 zł, a więc o dwa grosze taniej niż tydzień wcześniej. Był to pierwszy spadek średniej ceny detalicznej ON od ponad miesiąca. Ponownie w górę – i to aż o 5 gr/l – poszła przeciętna cena autogazu, osiągając poziom 1,97 zł/l.

Niestety, kolejne dni mogą przynieść powrót wzrostu cen paliw. W szczególności takie ryzyko dotyczy benzyny. 19 czerwca PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po 3452 zł/m3, czyli ok. 4,25 zł/l po doliczeniu VAT-u (akcyza w wysokości 1,54 zł/l jest już zawarta w cenie hurtowej). To aż o 11 gr/l więcej niż tydzień wcześniej. Stawki hurtowe zwykle z pewnym opóźnieniem przekładają się na ceny przy dystrybutorach.

Płocka rafineria oferowała olej napędowy po 3381 zł/m3, a więc po ok. 4,16 zł/l. To o 4 gr/l drożej niż tydzień wcześniej. W przypadku ON przeciętne ceny detaliczne są tylko nieznacznie wyższe od bieżącej ceny hurtowej, co rodzi ryzyko wzrostu tych pierwszych w nadchodzącym tygodniu.

