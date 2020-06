lucadp Shutterstock

Nie działają przelewy online i płatności Blik? Sprawdzamy, które banki zapowiedziały przerwy techniczne na najbliższy weekend.

Klienci większości banków mogą mieć problemy z dostępem do bankowości w weekend 19 - 22 czerwca. Aż dziewięć banków zapowiedziało przerwę techniczną m.in. Santander, ING, Millennium i PKO BP. Jak co tydzień w piątkowym zestawieniu Bankier.pl sprawdzamy, z jakimi utrudnieniami muszą liczyć się klienci. Pierwsze prace serwisowe zaczynają się już w dzisiaj wieczorem.

Przerwa techniczna w Santander Bank Polska

Klienci Santandera w nocy z piątku (19 czerwca) na sobotę (20 czerwca) w godzinach od 23:00 do godziny 7:00 nie zalogują się do systemu bankowości internetowej oraz mobilnej – bank będzie przeprowadzał prace serwisowe. W tym czasie niedostępne będą również przelewy zwykłe, natychmiastowe, Przelewy24, płatności mobilne w aplikacji oraz Blik. Podczas przerwy technicznej, klienci Santandera nie skorzystają z usługi kantor.

Prace serwisowe w Banku Millennium

Bank Millennium będzie przeprowadzał prace serwisowe w sobotę (20 czerwca). W związku z tym od godziny 0:01 do godziny 1:30 niedostępne będą płatności i wypłaty kartami płatniczymi oraz nieczynna będzie obsługa TeleMillennium. Z kolei od północy do godziny 2:40 klienci nie zalogują się do systemu bankowości internetowej oraz mobilnej.

Przerwa techniczna w Getin Banku

Klienci Getin Banku muszą liczyć się z przerwą w dostępnie do systemu bankowości internetowej oraz mobilnej w nocy z piątku na sobotę (19 na 20 czerwca) od godziny 22:50 do 10:00. W tym czasie bank będzie prowadził prace techniczne.

Prace modernizacyjne w BOŚ Banku

Bank Ochrony Środowiska zapowiedział prace modernizacyjne, której potrwają od godziny 22:00 w piątek (19 czerwca) do godziny 22:00 w sobotę (20 czerwca). W tym czasie klienci nie będą mogli skorzystać z funkcji system BOŚBank24 oraz Usługi TeleBOŚ będą niedostępne. Kontakt z bankiem za pośrednictwem infolinii podczas prac modernizacyjnych będzie dostępny z ograniczoną funkcjonalnością.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski będzie przeprowadzał prace serwisowe od 20 do 22 czerwca. W tym czasie poszczególne funkcje i usługi bankowości będą czasowo niedostępne. Od godziny 22:00 w sobotę (20 czerwca) do godziny 14:00 w niedzielę (21 czerwca), w Moim ING może nie działać: zamawianie, zastrzeganie, czasowe zablokowanie i zamykanie kart, aktywacja kart i pakietów ATM, otwieranie kont, zarządzanie funkcją wielowalutową, wyłączenie płatności zbliżeniowych, zmiana limitów i wizerunku karty, aktywacja płatności kartą w telefonie i dodawanie karty do Apple Wallet, dodawanie kart Mastercard do portfeli w zewnętrznych aplikacjach (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay) oraz złożenie wniosku o kartę kredytową, pożyczkę i limit w koncie. Wystąpią też ograniczenia i niedostępności w ofercie dla przedsiębiorców, w zakresie: otwierania kont, zamawiania kart oraz podpisywania umów o kartę kredytową, pożyczkę i linię kredytową.

W nocy z 21 na 22 czerwca pomiędzy godziną 20:30 a godziną 3:30 mogą występować chwilowe przerwy w realizacji transakcji wpłat i wypłat w bankomatach sieci Planet Cash/IN, zapowiada ING w komunikacie.

Przerwa techniczna w PKO BP

Bank PKO BP zapowiedział prace serwisowe na niedzielę (21 czerwca) od północy do godziny 12:00. Podczas przerwy technicznej niedostępny będzie serwis bankowości internetowej oraz telefonicznej iPKO oraz iPKO biznes. W tym czasie klienci nie zapłacą w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO”. Aplikacja IKO nie będzie działać od godziny 0:00 do godziny 6:00, a w godzinach 6:00 – 12:00 będzie można nią tylko wypłacać z bankomatów oraz płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych kodami Blik, informuje w komunikacie bank PKO BP.

Prace modernizacyjne w mBanku

Na dłuższą przerwę w dostępie do bankowości elektronicznej i płatności bezgotówkowych muszą przygotować się klienci mBanku. Prace modernizacyjne dotyczące kart płatniczych rozpoczną się o 2:00 w niedzielę (21 czerwca) i potrwają do 9:30. A tym czasie klienci nie zapłacą kartą oraz nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu. Z kolei płatności za zakupy online powrócą o godzinie 12:30. Również pomiędzy godziną 2:00 a 12:30 nie będzie można zalogować się do systemu bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Z kolei składanie wniosków będzie niedostępne między 1:30 a 13:30.

Przerwa techniczna w Nest Banku

W nocy z 20 na 21 czerwca 2020 r. (z soboty na niedzielę), od godziny 21:00 do 1:00 klienci Nest Banku mogą spodziewać się utrudnień w korzystaniu z usług banku z uwagi na przeprowadzane prace modernizacyjne. W tym czasie bankowość internetowa i mobilna będzie działać w trybie przyjmowania zleceń. Podczas przerwy technicznej niedostępne będą przelewy natychmiastowe, usługa doładowania telefonu komórkowego, operacje na saszetkach (zasilenie, zmiana kwoty, usunięcie saszetki) oraz zarządzanie celami oszczędnościowymi. W podanych godzinach nie będzie możliwe zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa oraz płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem NestPrzelewu.

Prace serwisowe w Alior Banku

Klienci Alior Banku w sobotę (20 czerwca) muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z przeprowadzanymi pracami serwisowymi. Od godziny 10:00 do godziny 14:00 niedostępny będzie serwis inwestycyjny. Czas niedostępności może ulec wydłużeniu, bank zapowiedział, iż będzie informował klientów na bieżąco.



DF