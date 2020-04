To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 14 kwietnia

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Wszystko wskazuje na to, że maseczki będą tematem tego tygodnia. Dlatego już teraz zalecamy zapoznanie się z projektem rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, na temat zasad zakrywania ust i nosa. Mogą zapewne nastąpić jeszcze niewielkie zmiany, ale od czwartku wszyscy będziemy musieli się do nich stosować. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wyjaśnia przy okazji wątpliwości, czy maseczkę trzeba będzie nosić w aucie. Jeśli ktoś chciałby odświeżyć sobie wszystkie obostrzenia wprowadzone ostatnio przez rząd, także zebraliśmy obowiązujące zasady w jednym artykule.

Wygląda na to, że Polska stanie się maseczkową potęgą. Premier Morawiecki zapowiedział, że już za miesiąc będziemy produkowali 100 mln maseczek. Wygląda na to, że epidemia potrwa dłużej, niż myślimy. Jest także możliwość, że w myśl porzekadła Polak mądry po szkodzie, przygotowujemy się już na następną epidemię. Na razie maseczki sprowadzamy z zagranicy, dziś dotarł kolejny transport sprzętu medycznego z Chin, a dostarczył go największy na świecie samolot.

Jeśli chodzi o możliwość nabycia maseczek, to powróciła możliwość ich zakupu na Allegro i OLX, od środy będzie można je kupić w Żabkach, były także w sklepie internetowym Poczty, ale spotkał je los płynu do dezynfekcji Orlenu.

Tymczasem pojawia się coraz więcej informacji na temat odmrażania polskiej gospodarki. Oby udało się to zrobić jak najszybciej i bezpiecznie dla nas wszystkich.

Najnowsze informacje o liczbie zakażeń, wraz z mapą i statystykami prezentujemy w stale aktualizowanym artykule.

Poniżej w telegraficznym skrócie dzisiejsze najważniejsze wiadomości z Polski, po nich doniesienia ze świata.

Najważniejsze wiadomości z Polski

19:02 Wzrost PKB w I kw. '20 wciąż na plusie, ale...

18:38 Pekao ma zapłacić 208 mln zł składki na BFG

18:36 Mostostal Zabrze zainteresowany przejęciem Elektrobudowy

18:24 Play wypłaci 1,65 zł okresowej dywidendy na akcję

18:20 Gwałtowne wzrosty na GPW. Rekordowa sesja średnich spółek

18:08 Santander Bank Polska ma zapłacić 227 mln zł składki na BFG

17:24 Getin Noble Bank ma zapłacić 45,3 mln zł na BFG

17:14 Alior Bank ma zapłacić 64,8 mln zł składki na BFG

16:40 PGG zmniejszy wydobycie do 4 dni roboczych. I zarobki też

16:23 Koniec kwarantanny? Mocne odbicie odzieżówki i przemysłu

16:16 ZUS rusza z wypłatą świadczenia postojowego

16:10 BioMaxima sprzedaje testy do wykrywania SARS-CoV-2

15:32 Mercator Medical może wypłacić dywidendę

15:17 Ranking lokat 3-miesięcznych. 4 proc. już tylko w jednym banku

15:03 Biedronka przedłuża Akcję 24. Sklepy otwarte dłużej

14:51 Z Biomedu uchodzi powietrze. Najpierw prezes, teraz WHO

14:42 Kochalski (RPP): Coraz mniejsza przestrzeń do cięcia stóp

13:56 Kolejki na granicach z powodu nowych przepisów w Czechach

13:50 AmRest tymczasowo redukuje zatrudnienie i godziny pracy

13:18 Awaria w Idea Banku

13:07 Awaria w mBanku. Problemy z logowaniem

12:48 Warszawa kupi nawet 45 pociągów metra

12:41 Ropa nadal traci, OPEC+ nie zmieniło trendu

12:26 Wartość koszyka zakupów w dniach 30 III - 5 IV wzrosła rdr o 14 proc

12:19 Ksero dowodu w banku? UODO: brakuje jednolitych standardów

12:08 Jedna trzecia rodziców nie może zapewnić każdemu dziecku sprzętu do nauki online

11:54 Ceny złota biją rekordy

11:39 Ministerstwo Zdrowia zabiera głos w sprawie dramatycznej sytuacji w DPS-ach

11:38 Najtańsze konta firmowe w kwietniu [Ranking]

11:08 Grupa CCC uruchamia e-sklep na Węgrzech i w Austrii

11:00 NBP tnie stopy, obligacje oszczędnościowe biją rekordy

10:42 Aplikacja obliczy ryzyko zakażenia koronawirusem

10:30 E-zakupy z Tesco dowiezie taksówka

10:25 Biedronka ukarana za instalację mobilnej kasy na wózku sklepowym

10:10 Carrefour umożliwia sprawdzenie ruchu w sklepach

10:00 Euro powyżej 4,50 zł. Frank wciąż mocny

09:40 Związkowcy chcą minimalnego dochodu gwarantowanego

09:30 Google Meet, Slack, Zoom, Skype, Trello i in. Którą aplikację do pracy zdalnej wybrać?

09:18 Łon: NBP mógłby udzielać kredytów podmiotom gospodarczym

09:17 Minister zdrowia: Trudno powiedzieć, dlaczego nie wykorzystujemy potencjału 20 tys. testów na dobę

09:10 Creepy Jar sprzedał ponad 580 tys. sztuk gry "Green Hell"

09:06 Czy rząd i NBP cofają nas do PRL-u?

08:09 Ministerstwo Zdrowia przedstawi rekomendacje ws. wyborów

07:53 Ancyparowicz: Ujemne stopy procentowe w Polsce są możliwe

07:49 Miedź na LME w Londynie wyceniana najwyżej od 4 tygodni

07:35 Praca zdalna codziennością dla 2/3 pracujących Polaków

07:18 Mercator Medical szacuje zysk netto w I kw. na ok. 20,4 mln zł

07:09 Galerie handlowe jednoczą siły

06:43 Epidemia wcale nie musi skończyć się dwucyfrowym bezrobociem

06:39 Grozi nam epidemia wirusów komputerowych

06:36 Prezes PFR: Rządową pomoc można łączyć

06:01 Co 10. Polak bardziej boi się o finanse niż o zdrowie

06:00 Polski atom na wieczne nigdy

06:00 Odroczenie spłaty zawsze kosztuje. Porównujemy opcje

Najważniejsze wiadomości ze świata

19:07 Pandemia zabiera setki miliardów dolarów liniom lotniczym

18:46 Indie powalczą z Chinami na rynku farmaceutycznym

16:59 Niemieccy związkowcy apelują o pomoc dla linii Condor

16:53 Kraje G7 pomogą finansowo państwom najbiedniejszym

16:19 Koronawirus przyczyną co piątego zgonu w Wielkiej Brytanii

16:06 MFW: Gospodarka przejdzie najgłębszy kryzys od lat 30. XX wieku

15:46 Zamiast parawanu pleksiglas, czyli koronawirusowe wakacje nad morzem

15:41 Barnier już nie ma koronawirusa

15:17 Ogień nie przedostał się do elektrowni jądrowej

13:56 Kolejne przypadki koronawirusa przy granicy Chin z Rosją

13:08 Wizz Air zwalnia 1000 pracowników na Węgrzech

12:59 WHO: jesteśmy wciąż przed szczytem zakażeń koronawirusem na świecie

11:29 Hiszpania. W ciągu doby zmarło 567 osób zakażonych koronawirusem

10:23 Austria otwiera duże sklepy i centra budowlane

10:11 W Rosji liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 21 tysięcy

09:28 147 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Czechach

09:10 PKB Francji w 2020 spadnie o 8 proc.

08:52 Korea Północna wystrzeliła rakiety w kierunku Morza Japońskiego

08:00 Chiny pobiły rekord zadłużenia

07:36 Eksport z Chin nieznacznie spadł

07:24 MFW umorzy część długu najbiedniejszych państw

05:32 Włochy otwierają we wtorek niektóre sklepy

04:42 Chiny. Podczas ostatniej doby 89 zakażeń koronawirusem

03:53 1509 nowych zgonów na Covid-19 w ciągu doby w USA

02:36 Turcja tymczasowo zwalnia 45 000 więźniów

01:24 W walczącym z koronawirusem Nowym Jorku rodzą się zdrowe dzieci

