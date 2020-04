Biedronka ukarana za instalację mobilnej kasy na wózku sklepowym

30 tys. zł kary dla Biedronki za mobilną kasę. Właściciel poznańskiego marketu zapłaci za montaż dodatkowej kasy fiskalnej na wózku sklepowym. Sklepy szukają sposobów, jak obejść ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku z pandemią koronawirusa.

Właściciel poznańskiej Biedronki zapłaci 30 tys. zł kary za zamontowanie kasy na sklepowym wózku. Podczas kontroli dotyczącej bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu środków spożywczych wykazano nieprawidłowości w zamontowaniu mobilnej kasy fiskalnej. 5 kwietnia br. kontrolerzy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzili, że na terenie poznańskiej Biedronki jest 6 stacjonarnych kas fiskalnych. Dodatkowa jedna kasa była zamontowana na wózku na zakupy i podłączona do prądu i służyła tylko i wyłącznie temu, aby do sklepu można było wpuścić więcej klientów.

- Dostawienie kolejnej kasy mobilnej miało na celu umożliwienie wpuszczania większej liczby osób, o czym świadczyła zamieszczona na drzwiach wejściowych do obiektu kartka informująca, że na terenie sklepu może jednocześnie przebywać 21 osób - mówi Cyryla Staszewska, rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd ogarniczeniami w sklepie jednocześnie może przebywać 3 osoby na jedną kasę fiskalną. Zmiany zostały wprowadzone w celeu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa.

Pomysł wprowadzenia mobilnych kas do marketów sieci Biedronka pojawił się na początku kwietnia br. Kierownicy supermarketów otrzymali e-maile z instrukcją, jak zainstalować mobilne kasy fiskalne na sklepowych wózkach.

DF