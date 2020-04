PGG zmniejszy wydobycie do 4 dni roboczych. I zarobki też

Polska Grupa Górnicza, w obliczu trudnej sytuacji rynkowej z powodu epidemii, chce uruchomić działania wyprzedzające i wdrożyć pakiet osłonowy. Spółka planuje m.in. wprowadzić na trzy miesiące ograniczenie czasu pracy w wymiarze do 20 proc. Wynagrodzenie pracowników miałoby zostać zmniejszone o 20 proc. proporcjonalnie do zmniejszonego czasu pracy - poinformowała spółka.

"Polska Grupa Górnicza zamierza uruchomić pakiet działań osłonowych, aby nie dopuścić do pogorszenia się sytuacji i elastycznie reagować na kryzys spowodowany epidemią koronowirusa. Spółka postanowiła sięgnąć po instrumenty tarczy antykryzysowej oraz dostosować się do trudnej sytuacji na rynku, wyprzedzając ryzyka i aktywnie przygotowując się na najbliższe miesiące" - napisała PGG w komunikacie prasowym.

Jak podano, kryzys wywołany epidemią spowodował spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, a w konsekwencji na węgiel dostarczany z kopalń PGG do elektrowni.

"Cała gospodarka obniżyła zużycie energii elektrycznej o około 10-12 proc., co bezpośrednio przełożyło się na spadek przychodów spółki i pogorszyło jej sytuację finansową. Dodatkowo, niektóre ze spółek energetycznych zwróciły się do PGG z wnioskiem o renegocjację kontraktów handlowych i zmniejszenie dostaw surowca" - napisano.

W pierwszej kolejności, zarząd PGG podjął działania osłonowe. Spółka zwróciła się m. in. o przesunięcie terminów płatności części podatków.

PGG postanowiła również sięgnąć po instrumenty tarczy antykryzysowej, które umożliwią spółce uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości ok. 70 mln zł miesięcznie. Jak podano, we wtorek zarząd PGG zaproponował przedstawicielom strony społecznej zawarcie porozumienia umożliwiającego skorzystanie z ustawy antykryzysowej.

Planowane jest m.in. ograniczenie czasu pracy.

"Na podstawie art. 15g ust. 8 ustawy o Covid-19, Polska Grupa Górnicza chce wprowadzić na trzy miesiące ograniczenie czasu pracy w wymiarze do 20 proc. Polegać ma ono na wyłączeniu produkcji w jednym dniu tygodnia w kopalniach PGG. Ruch zakładów górniczych w tym czasie ma odbywać się tak samo, jak w dniach wolnych od pracy" - napisano.

"Ograniczenia mają dotyczyć wszystkich pracowników PGG. W czasie obowiązywania porozumienia, wynagrodzenie pracowników zostanie zmniejszone o 20 proc. proporcjonalnie do zmniejszonego czasu pracy. Pozwoli to ubiegać się spółce o dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości ok. 70 mln zł" - dodano.

Ponadto przygotowano projekt renegocjacji umów na dostawę usług i sprzętu, w tym ich wartości i czasu wykonywania.

Jak podała PGG, działania osłonowe mają pozwolić spółce dostosować się do trudnej sytuacji na rynku spowodowanej epidemią koronawirusa.

"Podczas kryzysu przetrwają ci, którzy potrafią elastycznie dostosować swoje funkcjonowanie do zmieniającej się dynamicznie sytuacji. Taką firmą powinna być Polska Grupa Górnicza. Mamy nadzieję, że pracownicy zrozumieją, że sytuacja firmy jest teraz bardzo trudna, ale dzięki pakietowi działań osłonowych, który wdrożyliśmy, przetrwamy trudny czas. Musimy chronić firmę i przygotować rozwiązania na przyszłość, gdy pokonamy pandemię, a gospodarka znowu przyspieszy" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Tomasz Rogala, prezes PGG.

pel/ osz/