E-zakupy z Tesco dowiezie taksówka

Sklep internetowy Tesco przeżywa oblężenie. W związku z tym sieć postanowiła połączyć siły z firmami taksówkarskimi.

Jak podaje serwis, w związku z dużą liczbą zamówień zakupy od Tesco dostarczą między innymi taksówkarze. Współpracę podjęto z Free Now oraz 99Rent.

"W związku z panującą sytuacją i bardzo dużą liczbą zamówień połączyliśmy siły z firmami FREE NOW oraz 99RENT, aby wspólnie sprostać wyzwaniu, którym jest zapewnienie wszystkim Klientom dostępu do najpotrzebniejszych produktów. Dzięki tej współpracy będziemy mogli dostarczyć jeszcze więcej zamówień i pomóc Wam przejść przez ten trudny okres. Pracownicy Tesco oraz kierowcy FREE NOW i 99RENT dołożą wszelkich starań, aby Wasze zakupy dotarły do Was jak najszybciej. Wspólnie możemy więcej" - czytamy na stronie internetowej Tesco.

Jak podaje sieć, cena dostawy jest obliczana indywidualnie jako suma kwoty bazowej 6 zł oraz kosztów przejazdu każdego kilometra od sklepu do miejsca dostawy w wysokości 1,90 zł za kilometr. Tesco uczula, że samochody taxi nie mają opcji chłodzenia i mrożenia produktów w trakcie transportu.

Aby zamówić zakupy za pośrednictwem taksówki, należy podczas składania zamówienia wpisać w polu "Instrukcje dla osób wydających zamówienie" informację o dostawie taxi i podać dokładny adres dostawy.

WS