Najtańsze konta firmowe w kwietniu [Ranking]

Darmowy rachunek bankowy dla firmy? To możliwe, sprawdziliśmy oferty dla klientów biznesowych. W kwartalnym rankingu kont firmowych Bankier.pl prezentujemy dziesiątkę najlepszych produktów. Liderzy zestawienia proponują rachunek bez dodatkowych opłat.

Epidemia koronawirusa w Polsce zmienia rzeczywistość - uczymy się żyć w nowych warunkach. Pewne rzeczy pozostają jednak niezmienne. Jak, co kwartał przygotowaliśmy ranking najtańszych kont firmowych Bankier.pl. Sprawdzamy, jaką ofertę dla klientów biznesowych przygotowały banki w kwietniu 2020 roku. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Analizowaliśmy oferty na rynku i wybraliśmy dziesiątkę najlepszych kont dla klientów biznesowych. Podczas tworzenia rankingu kont firmowych pod uwagę bierzemy cztery główne kryteria:

opłata za prowadzenie rachunku,

opłata za obsługę karty płatniczej,

opłata za internetowy przelew zewnętrzny zwykły,

opłata za wypłatę z bankomatów krajowych.

Ranking kont firmowych Bankier.pl - styczeń 2020r. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Opłata mies. za kartę płatniczą Opłata za przelew zwykły internetowy zewnętrzny Wypłata z bankomatów krajowych 1 Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 Volkswagen Bank GmbH Plus Konto Biznes 0 zł 0 zł 0 - 0,30 zł (1) 0 - 1,50 zł (2) 3 Inteligo Konto firmowe 0 zł 0 - 4 zł (3) 1 zł 5 zł 4 Envelo Bank EnveloKonto Firmowe 0 zł 0 - 7 zł (4) 0 zł 2 zł 5 Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia (promocja) 0 zł 0 - 7 zł (5) 0 -1 zł (6) 3,50 % (7) 6 BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna 0 zł 0 - 7 zł (8) 0 - 1,5 zł (9) 3,00 % (10) 7 Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 0 - 8 zł (11) 0 zł 0 - 2 zł (12) 8 BNP Paribas Konto Otwarte Na Biznes 0 - 9 zł (13) 0 - 7 zł (14) 0 zł 0 zł 9 ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy 0 - 9 zł (15) 0 - 7 zł (16) 0 - 0,90 zł (17) 0 - 5 zł (18) 10 Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes 0 - 9 zł (19) 0 - zł (20) 0 -1,50z zł (21) 2,00 % (22) Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 02.04 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart 1. Pakiet darmowych 250 przelewów. Każdy kolejny za 0,30 zł. 2. Darmowe bankomaty za wypłaty min. 200 zł. 3. 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych min. 100 zł. 4. 0 zł przy dokonaniu transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł w miesiącu poprzedzającym naliczenie opłaty za kartę. 5. 0 zł przy sumie transakcji min. 400 zł w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 6. 0 zł za 15 pierwszych przelewów w miesięcy, każdy kolejny za 1 zł, nie dotyczy przelewów do ZUS i US. 7. 3,50 % min. 5 zł. 8. 0 zł przy sumie transakcji min. 400 zł. 9. 0 zł za 5 pierwszych przelewów w miesiącu. Każdy kolejny 1,50 zł. Nie dotyczy przelewów do ZUS i US. 10. 3,00 % min. 10 zł. 11. 0 zł jeśli wykonane zostaną 4 transakcji bezgotówkowe w miesiącu. 12. 0 zł za 5 pierwszych w miesiącu, każda kolejna 2 zł. 13. 0 zł średnie saldo 3 000 zł lub wpływ min. 20 000 zł. 14. Przy transakcjach bezgotówkowych na kwotę min. 700 zł. 15. 0 zł jeśli zostanie wykonany przelew do ZUS lub US lub miesięczny wpływ na kwotę min. 2000. 16. 0 zł jeśli zostaną wykonane transakcje na kwotę min. 300 zł. 17. Opłata za krajowy przelew internetowy w PLN wynosi 0 zł dla aktywnych klientów. 18. 0 zł bankomaty sieci Banku ING, Planet Cash oraz pierwsza wypłata z bankomatów sieci obcej. 19. 0 zł przez pierwsze 12 msc., potem po spełnieniu jednego z warunków: wpływy min. 2000 zł w danym miesiącu lub min. 1 przelew do ZUS lub US w ciągu miesiąca lub min. 1 transakcja wymiany walut w banku lub min. 1 transakcja z terminala wydanego przez Bank lub min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing. 20. 0 zł przy sumie transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł miesięcznie. 21. 0 zł za pierwsze 15 przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1,50 zł. 22. 2% min. 5 zł.

Miejsce produktu w rankingu kont firmowych zależy od wysokości opłaty za prowadzenie rachunku. To czynnik determinujący pozycję. Drugim kryterium branym pod uwagę jest opłata za obsługę karty płatniczej. Następnie miejsce w rankingu determinuje opłata za internetowy przelew zewnętrzny zwykły oraz opłata za wypłatę z bankomatów krajowych.



Nest Bank

W kwietniowym zestawieniu bez zaskoczeń - faworytem rankingu został Nest Bank. BIZnest Konto jest całkowicie bezpłatnym produktem. Przedsiębiorca nie ponosi opłat za prowadzenie rachunku, kartę płatniczą oraz wypłaty z bankomatów. Dodatkowo otrzymuje darmowe nielimitowane przelewy.

Volkswagen Bank

Plus Konto Biznes od Volkswagen Banku zajęło pozycję wicelidera w rankingu kont firmowych. Rachunek bankowy prowadzony jest bezpłatnie. Klienci nie zapłacą również za kartę debetową. W każdym miesiącu przedsiębiorca ma do wykorzystania pakiet 250 darmowych przelewów. Po jego wyczerpaniu każda kolejna transakcja to koszt 0,30 zł. Wypłaty z bankomatów powyżej kwoty 200 zł są bezpłatne.

Inteligo

Na trzecim miejscu w rankingu kont firmowych w kwietniu uplasowało się Konto firmowe w banku Inteligo. Przedsiębiorca posiadający konto nie zapłaci za jego prowadzenie. Jeżeli w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe przy użyciu karty na kwotę powyżej 100 zł będzie zwolniony z opłaty za nią. Użytkownicy Konta firmowego zapłacą 1 zł za każdy przelew oraz 5 zł od wypłaty gotówki z bankomatów.

Do przeprowadzenia analizy skorzystaliśmy z naszej porównywarki kont firmowych Smart Bankier.pl.



Dominika Florek