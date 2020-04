Gwałtowne wzrosty na GPW. Rekordowa sesja średnich spółek

Poświąteczny powrót do handlu przebiegał na GPW w kolorze zieleni. Gwałtowne wzrosty notowały spółki małe i średnie, w składzie mocnego WIG20 wyróżniało się zaś CCC.

O 2,9 proc. w górę poszedł na wtorkowej sesji WIG20. Tym samym indeks zamknął sesję na poziomie 1662 pkt., czyli najwyżej od 6 marca. Polskiemu indeksowi pomagała sytuacja na świecie, gdzie również dominowała zieleń, warto jednak zauważyć, że WIG20 i na tym tle wyróżniał się pozytywnie. Polskie wzrosty miały dziś bowiem charakter przede wszystkim wewnętrzny, czego dowodzi postawa innych indeksów. WIG zyskał 3,6 proc., sWIG80 4,5 proc., a mWIG40 aż 5,8 proc. Wszystko to przy obrotach na szerokim rynku sięgających 1,4 mld zł.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na wynik mWIG-u i to nie tylko dlatego, że był najwyższy. Tak mocnej sesji indeks ten nie miał jeszcze ani razu w XXI wieku. W całej historii indeksu średnich spółek tylko trzy razy zdarzyło się, by stopa zwrotu była wyższa niż 5,8 proc. - wszystkie trzy przypadki miały jednak miejsce pod koniec lat 90-tych. Po raz kolejny na naszych oczach pisze się zatem historia GPW.

Warto dodać, iż rzadko zdarza się na GPW, by przy bardzo mocnych wzrostach WIG20, indeks średnich spółek rósł dwukrotnie mocniej. Zazwyczaj to blue chipy dowodzą ruchowi w górę, bądź w dół, to bowiem one podatne są najbardziej na zagraniczne bodźce. Mniejsze spółki, nawet te z mWIG-u, mniej interesują inwestorów zagranicznych, stąd przy gwałtownych rynkowych zmianach mWIG zazwyczaj ustępuje WIG20. Dziś jednak sytuacja była odwrotna. To świadczyć może o tym, że źródło wzrostów było lokalne.

Owo lokalne źródło to najprawdopodobniej sugestie dotyczące wychodzenia z kwarantanny. Na pierwszą fazę luzowania przepisów, zgodnie ze słowami ministra Szumowskiego, liczyć możemy już w poniedziałek. Choć wciąż brak szczegółów z entuzjazmem przyjęli to inwestorzy, którzy liczą na otwarcie sklepów i fabryk. Po mocnych spadkach odbijały dziś zatem Forte (+32,6 proc.), Solar (+22,2 proc.), AmRest (+20,3 proc.), Sanok (+19,2 proc.), InterCars (+17,2 proc.), Benefit (+17,1 proc.), Wittchen (+15,3 proc.) i wiele innych spółek, które do tej pory cierpiało przez zamknięcie gospodarki. Do pełnego wyjścia z kwarantanny wciąż daleko, jednak inwestorzy założyli, że wchodzimy już w fazę sukcesywnego wycofywania się z obostrzeń. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule "Koniec kwarantanny? Mocne odbicie odzieżówki i przemysłu".

Na osobny akapit zasługuje CCC, które także załapało się na wspominaną wyżej falę. Spółka jednak przed świętami poinformowała także o skorzystaniu z tarczy antykryzysowej, co wesprze wynagrodzenia dla pracowników. Ma to pozwolić utrzymać kilka tysięcy miejsc pracy w dolnośląskiej spółce. Ze 33-proc. wzrostem ceny akcji CCC była dziś liderem zarówno indeksu WIG, jak i WIG20.

W składzie WIG20 mocne, dwucyfrowe wzrosty notowali także Alior (+14,3 proc.) oraz JSW (+10,9 proc.). O 8 proc. w górę poszła wycena KGHM-u, o 6,5 proc. zaś PZU. Spadki notowały telekomy: Play (-3,3 proc.) oraz Polsat (-1,8 proc.). Powolne wychodzenie z kwarantanny może oznaczać spadek popytu na usługi telekomunikacyjne (wcześniej podbitego zamknięciem gospodarki).

Na szerokim rynku w górę poszły akcje Mercator Medical (+17,7 proc. do 34,0 zł). Ten producent rękawic podał, że według szacunków jego skonsolidowany wynik netto wyniesie w pierwszym kwartale 2020 roku około 20,4 mln zł wobec 0,7 mln zł straty netto w IV kwartale 2019 r. oraz 2,9 mln zł straty netto w I kwartale 2019 r. Spółka podała, że zmiany na globalnym rynku rękawic ochronnych wywołane rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa sprzyjają wynikom grupy. Rozważana jest dywidenda.

W drugą stronę podążył kurs Biomedu Lublin (-23 proc.). Spółka w pierwszym tygodniu kwietnia notowała gwałtowne wzrosty w związku z możliwym zastosowaniem jej "starej" szczepionki do walki z koronawirusem, teraz z Biomedu zaczęło jednak uchodzić powietrze. Najpierw spory pakiet sprzedał prezes, następnie zaś WHO poinformowała, że póki co nie ma dowodów, by zarekomendować stosowanie szczepionki Biomedu w walce z COVID-19.

Adam Torchała