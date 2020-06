To był dzień. Najważniejsze wiadomość z 2 czerwca 2020 r.

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Rzeczywistość wokół nas dość powoli wraca do normalności, tak samo jak klienci do centrów handlowych. Dziś poznaliśmy najnowsze dane za ubiegły tydzień. Okazuje się, że wabikiem, który zaowocował najwyższym wynikiem odwiedzalności w centrach handlowych był Dzień Matki.

Pewnym sygnałem powrotu do normalności jest także kondycja finansowa firm. Coraz więcej z nich odnotowuje poprawę swojej płynności finansowej, co owocuje tym, że spada chęć do redukcji zatrudnienia. Po ciekawe szczegóły zapraszamy do naszego artykułu. A niektóre firmy nawet zatrudniają – dziś przykład Toyoty.

Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjnych wyjazdów. Wielu z nas spędzi zapewne urlop nad Bałtykiem. Czy jednak nasz wypoczynek na plaży będzie w tym roku bezpieczny? Jedną z propozycji zachowania dystansu społecznego na plaży wprowadziły Międzyzdroje.

O jakości stanowionego w Polsce prawa, tworzonego w pośpiechu, bez namysłu i przemyślenia przekonali się tym razem rodzice dzieci do lat 8, którzy chcieliby skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Miał obowiązywać do 14 czerwca, a tymczasem treść ustawy odbiega od zapowiedzi polityków. Problem dokładnie opisuje Ewelina Czechowicz.

Sporo się dzieje na rynku walutowym. Złoty od kilku dni umacnia się, a dziś przebił ważną barierę w stosunku do euro.

Poniżej w telegraficznym skrócie najważniejsze wiadomości z dzisiaj

Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata

17:55 Sejm zagłosował nad poprawkami ws. organizacji wyborów

17:28 Gazprom chce uchylić wyrok w sporze z PGNiG

17:23 Rolnicy otrzymają mniej z budżetu UE

17:09 WIG20 ratuje wzrosty. Energetyka kontynuuje rajd

16:44 Rosja przeznaczy ponad 72 mld USD na wyjście z kryzysu

16:17 Klienci wracają do centrów handlowych

16:09 Kolejne Pendolino wraca na tory

16:06 ZUS umorzył składki o wartości ponad 7 mld zł

16:00 Małe spółki zawstydziły giełdowych "czempionów" [Wykres dnia]

15:40 UOKiK zajmie się "aferą metkową" znanej blogerki

14:41 Nowa lista zakazanych linii lotniczych w UE

13:57 Jest praca dla blisko 600 osób. Polska fabryka Toyoty ruszyła z produkcją nowego silnika

13:46 Orange Polska uruchomi z początkiem lipca usługi w technologii 5G

13:36 Międzyzdroje: sektory dla turystów na plaży

13:35 Część kancelarii adwokackich musi się liczyć z zamknięciem

13:42 Startuje nowy program dofinansowania "Moja woda"

12:01 Rekomendacje związane z wyjazdami zagranicznymi w połowie czerwca

11:50 "Hej, mam do ciebie sprawę, masz może Blika?" – to oszustwo, nie daj się nabrać

11:37 Salon gier hazardowych działał pod szyldem firmy pożyczkowej

11:35 Opłaty covidowe. UOKiK apeluje o uczciwość

11:28 Frankowcy ruszą do sądów

11:00 Zabawki pod lupą UOKiK. Sporo nieprawidłowości

10:16 Coraz mniej firm planuje zwolnienia

10:00 Rodzice bez zasiłku opiekuńczego. Tarcza 4.0 naprawi błąd rządzących

09:54 "Szok gospodarczy we Francji jest wyjątkowo brutalny"

09:29 Kurs euro przełamał barierę 4,40 zł

08:30 Państwowa sieć sklepów spożywczych nie, ale synergia na rynku owoców i warzyw

08:00 Maski, dezynfekcja, formularze. Tak będziemy latać samolotami

07:46 Termin wyborów w tym tygodniu

07:22 Wychowanie dziecka w Polsce kosztuje nawet 250 tys. zł

07:06 Transfery do Polski od emigrantów spadły do 3,8 mld zł

06:39 Tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw coraz bliżej

06:00 Bałtyk, góry i Mazury - ile zapłacimy za noclegi w tym roku?

06:00 Na lokatach miesięcznych nie widać końca cięć [Ranking Bankier.pl]

00:25 Senat przyjął poprawki do ustawy o wyborach prezydenckich

