Małe spółki zawstydziły giełdowych "czempionów" [Wykres dnia]

Indeks małych spółek kompletnie zdystansował w tym roku WIG20. sWIG80 mocniej rósł przed pandemią, mocniej rośnie i teraz.

Rok 2020 przyniósł rozprzestrzenienie się pandemii koronawirusa i związany z nią gwałtowny wstrząs na giełdach. Choć większość spółek nadal nie odrobiła strat, to jednak tegoroczna stopa zwrotu indeksu WIG20 (-19,9 proc.) nie oddaje najlepiej obrazu warszawskiej GPW. Przeciwstawić można mu gromadzący mniejsze spółki sWIG80, który od początku roku urósł już o 6 proc.

To, że WIG20 nie jest najlepszym barometrem szerokich nastrojów na polskiej giełdzie, wiadomo nie od dziś. Nie dość, że indeks liczy tylko 20 spółek (na GPW jest ich zaś 445), to jeszcze bardzo mocną reprezentację w nim posiadają spółki Skarbu Państwa i banki. Problematyczne dla indeksu w ostatnim czasie są szczególnie te ostatnie (25 proc. udziału). WIG-Banki nie dość, że najmocniej wśród indeksów sektorowych tracił w trakcie koronakryzysu, to jeszcze ominęło go późniejsze odbicie. To m.in. zasługa cięcia stóp procentowych, które uderzy w zyski sektora.

sWIG80 jest z kolei dużo bardziej zdywersyfikowany, notowanych jest w nim także wiele spółek biotechnologicznych, producentów gier, czy po prostu mniejszych firm z branż mniej dotkniętych kryzysem. Dodatkowo w sWIG80 słabo reprezentowane są banki (1,1 proc.), przez co słabość sektora nie obciąża indeksu. Na podobnej zasadzie furorę zresztą robi ostatnio rynek NewConnect, gdzie NCIndex od początku roku zyskał już 56 proc. Oba indeksy przykuwają zresztą swoimi stopami zwrotu zainteresowanie inwestorów indywidualnych, których liczba w czasie koronakryzysu wzrosła (do tej pory w tej materii panował zastój).

Nie oznacza to jednak, że koronawirus nie wpłynął na małe spółki. Wiele firm z indeksu musiało zamknąć fabryki i sklepy, co znacząco się odbiło na wynikach. W gronie najsłabszych pod względem notowań w tym roku spółek w indeksie znalazły się m.in. Wielton, Sanok, Agora, Atal, czy Boryszew. Daleka od powrotu do normalności jest też turystyka i akcje Enter Air oraz Rainbow notowane są w tym roku na przeszło 30-proc. minusach.

Warto także zauważyć, że pandemia koronawirusa i związane z nią zamknięcie gospodarki będzie miało także długofalowe reperkusje. Zresztą wiele ze spółek, które informowały, iż pandemia bezpośrednio ich nie dotknęła, w raportach okresowych zaznacza, że konsekwencje kryzysu ciężko przewidzieć i mogą one jeszcze wpłynąć na sytuację finansową.

Adam Torchała