Rodzice bez zasiłku opiekuńczego. Tarcza 4.0 naprawi błąd rządzących

Rodzice dzieci do lat 8 od 25 maja 2020 r. mają problem z zasiłkiem opiekuńczym, a pracodawcy nie wiedzą, jak go rozwiązać. Zasiłek miał przysługiwać do 14 czerwca 2020 r. Czy pracownicy otrzymają wynagrodzenie i na jakich zasadach?

Projekt tarczy 4.0 naprawia bałagan prawny

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców ma zostać wydłużony do 28 czerwca 2020 r., takie założenie zawiera projekt tarczy 4.0, nad którym Sejm rozpoczął pracę w środę, 27 maja 2020 r.

Tym samym rodzice dzieci zdrowych do 8 roku życia na nowo będą mieć prawo do zasiłku opiekuńczego. Ustawa ma poprawić bałagan w przepisach, który pozbawił rodziców dzieci do 8. roku życia zasiłku na okres od 25 maja 2020 do 14 czerwca 2020 r.

Zgodnie z założeniami nowe przepisy będą obowiązywały z mocą wsteczną od 25 maja 2020 r.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko, którym w czasie pandemii koronawirusa chce się zająć rodzic, został wprowadzony ustawą z 2 marca. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 855) wydłużono do 14 czerwca możliwość korzystania z tego świadczenia. Problem w tym, że w ustawie z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), czyli tzw. tarczy 3.0, usunięto z kręgu osób uprawnionych do tego świadczenia rodziców dzieci do lat ośmiu.

Świadczenie to obecnie przysługuje tylko rodzicom dzieci z niepełnosprawnością. Zmienione w tym zakresie regulacje weszły w życie 25 maja 2020 r. Wywołało to spore zamieszanie.

Luka w przepisach. Co ma zrobić pracodawca rodzica?

Pracodawcy mają teraz trzy możliwości rozwiązania problemów z zasiłkiem opiekuńczym, a mianowicie mogą:

wypłacić pracownikom normalne wynagrodzenie i po wejściu w życie tarczy 4.0 dokonać potrącenia różnicy między wynagrodzeniem a zasiłkiem, przyjąć wniosek z-15a i udzielić zwolnienia z ustawowej puli 60 dni opieki, jaka przysługuje rodzicowi w roku w związku z zamknięciem placówki takiej jak żłobek czy przedszkole, wypłacić zasiłek dopiero po wejściu w życie poprawionych przepisów.

Zamieszanie związane z błędem ustawodawcy sprawiło, że sporo rodziców korzysta obecnie z opieki na zdrowe dziecko na podstawie przepisów ogólnych, urlopu wypoczynkowego albo urlopu bezpłatnego.

Poprawiony projekt ustawy zakłada, że zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 28 czerwca 2020 r. i obejmie ponownie dzieci zdrowe do lat 8.

Taką możliwość zakłada projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ponadto w projektowanych przepisach ustawodawca przewiduje możliwość dalszego wydłużania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można przedłużyć o kolejne miesiące wakacji, kiedy takie placówki jak żłobki i przedszkola pozostają zamknięte w związku przerwą wakacyjną.

Ewelina Czechowicz