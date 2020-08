fot. ppart / Shutterstock

Od soboty 1 sierpnia można aktywować bon turystyczny. Na platformie PUE ZUS mogą to zrobić rodzice dzieci do 18. roku życia.

"ZUS wydał około 78 tys. bonów o łącznej wartości ponad 67,5 mln zł. Beneficjenci wykonali już 695 płatności bonami na łączną kwotę ponad 645 tys. zł. Do tej pory zgłosiło się ponad 7,6 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu" - poinformowała szefowa ZUS.

Bon to elektroniczny dokument, uprawniający do świadczenia w wysokości 500 zł na każde dziecko, za pomocą którego będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski zarejestrowanym podmiotom, również organizacjom pożytku publicznego. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Świadczenie to będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500+". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

ZUS przygotował ok. 4 mln cyfrowych kodów

Przygotowaliśmy ok. 4 mln cyfrowych bonów, które będą mogły pobierać osoby uprawnione do korzystania z bonu turystycznego - powiedziała prezes ZUS Gertruda Uścińska. Wyjaśniła, że bony te mają formę kodów. Każdy rodzic czy opiekun dziecka do 18. roku życia, jeżeli ma profil zaufany, już w sobotę taki bon będzie mógł pobrać i zapłacić nim za usługi turystyczne w uprawnionych do tego obiektach. Zaznaczyła, że docelowo ma być 6,5 miliona kodów, a pozostałe są w tracie "produkcji".

"Realizacja bonu turystycznego odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, założenie profilu na Platformie jest proste i zajmuje zaledwie kilka minut" - powiedziała Uścińska. Wskazała, że można to zrobić m.in. przy pomocy profilu zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Dodała też, że liczba osób, które rejestrują się na PUE ZUS, z dnia na dzień bardzo szybko rośnie.

Uścińska podkreśliła, że przygotowanie i realizacja programu Polski Bon Turystycznego to ogromny postęp technologiczny. "Cały proces aplikacji załatwiany jest całkowicie elektroniczne, nie potrzeba żadnych papierowych wniosków, żadnych wizyt w urzędzie" - wskazała.

