Bon turystyczny. Jak dostać 500 zł na wakacje dla dziecka?

Wnioski o bon turystyczny można składać od 31 lipca. 500 zł przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Sprawdzamy, jak złożyć wniosek i otrzymać środki na wakacje.

Polski Bon Turystyczny (PBT) to wsparcie dla polskich rodzin z dziećmi w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19, informuje Ministerstwo Rozwoju. Od 25 lipca ruszyła rejestracja firm oraz organizacji pożytku publicznego, które chcą przyjmować zapłatę za usługi bonem turystycznym. Natomiast od 31 lipca rodzice będą mogli składać wnioski o przyznanie świadczenia za pośrednictwem internetowej platformy PUE ZUS (Portal Usług Elektronicznych ZUS dostępny pod adresem www.zus.pl/pue).

Dla kogo bon turystyczny?

W ramach nowego rządowego programu na każde dziecko poniżej 18. roku życia, na które pobierane jest świadczenie z tytułu "Rodzina 500"+, przysługuje bon turystyczny w wysokości 500 zł. Można wykorzystać go do 31 marca 2022 roku, ale osoby, które chcą skorzystać z danej usługi turystycznej po wskazanym terminie, mogą to zrobić. Należy jednak pamiętać, że opłata za wypoczynek musi być dokonana do końca marca 2022 roku, natomiast przykładowy termin noclegu może przypadać po tej dacie, czytamy na stronie ZUS-u.

Bon będzie również dostępny dla dzieci, których rodzice pobierają za granicą świadczenia rodzinne inne niż 500+. Z kolei dla dzieci z niepełnosprawnościami ustawa o Polskim Bonie Turystycznym przewiduje dodatkowe 500 zł, co oznacza, że otrzyma ono łącznie bon na 1000 zł.

Z bonu turystycznego będą mogli skorzystać także rodzice dzieci urodzonych w 2021 roku. Jeśli do 31 grudnia 2021 r. uzyskają prawo do świadczenia wychowawczego, PBT będzie przysługiwał, i tak samo należy go zrealizować do końca marca 2022 r.

Jak otrzymać bon turystyczny?

Bon turystyczny dostępny będzie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice muszą założyć profil na PUE ZUS (www.zus.pl/pue). Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę "Ogólne", a dalej "Polski Bon Turystyczny".

Żeby uzyskać bon, nie trzeba składać żadnego wniosku. W dowolnie wybranym momencie należy aktywować świadczenie pieniężne w PUE ZUS. W zakładce "Mój bon" należy uzupełnić aktualny adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Środki wykorzystane w ramach bonu będą widoczne na indywidualnym profilu rodzica.

Wszystkim nam należy się chwila wytchnienia. #BonTurystyczny to szansa na odpoczynek dla rodzin i wsparcie dla branży. pic.twitter.com/B5jpbZNbAV — Ministerstwo Rozwoju (@MinRozwoju) June 19, 2020

Bonem można płacić do wykorzystania całej kwoty 500 zł. Co ważnie, nie podlega on wymianie na gotówkę, podkreśla Ministerstwo Rozwoju - PBT ma formę dokumentu elektronicznego.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w celu otrzymania dodatkowych środków przysługujących w ramach drugiego bonu muszą złożyć odpowiednie oświadczenie za pośrednictwem PUE ZUS.

Jak płacić bonem turystycznym?

Po pierwsze - warunkiem zrealizowania bonu jest udział w imprezie turystycznej/usłudze hotelarskiej dziecka, na które bon przysługuje.

Bonem turystycznym można płacić u przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego, którzy przystąpią do programu Polski Bon Turystyczny. Płatność będzie odbywać się przy wykorzystaniu specjalnego numeru płatności. Po jego podaniu należy zweryfikować płatność, korzystając z jednorazowego kodu autoryzującego. Jest on przesyłany w wiadomości SMS na podany przy tworzeniu profilu PUE ZUS numer telefonu.

PBT można używać wielokrotnie, aż do wyczerpania pełnej kwoty.

Gdzie zapłacę bonem turystycznym?

Bonem turystycznym będzie można zapłacić m.in. za noclegi oraz imprezy turystyczne odbywające się w Polsce, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Lista przedsiębiorców, którzy akceptują wakacyjne 500+, prowadzona jest przez Polską Organizację turystyczną (POT) i opublikowana zostanie na trzech stronach internetowych:

www.bonturystyczny.gov.pl,

www.pot.gov.pl,

www.polska.travel.

Do udziału w programie Polski Bon Turystyczny zgłosiło się dotąd ponad 1,4 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.