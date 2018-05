Zastój na rynku dużych mieszkań

Deweloperzy budują na potęgę, o czym świadczy liczba uzyskiwanych pozwoleń i rozpoczętych inwestycji. W I kwartale 2018 r. branża dostała zezwolenia na wzniesienie niemal 44 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 45 proc. k/k. Nie przekłada się to jednak na podaż dużych apartamentów. Te wciąż cieszą się znikomym zainteresowaniem nabywców.

Wiele mówi się ostatnio o rekordach na rynku nieruchomości. Wzrost popytu oraz, co za tym idzie - podaży jest zauważalny przede wszystkim na rynku pierwotnym. Zainteresowanie nabywców zakupem mieszkania jest głównie wynikiem wzrostu wynagrodzeń gospodarstw domowych oraz utrzymywania się historycznie niskich nominalnych stóp procentowych. Konsekwencją w wielu przypadkach jest przyspieszenie zakupów mieszkań deweloperskich dla celów własnych, jak i inwestycyjnych.

Jak wskazują dane GUS-u, w okresie pierwszych czterech miesięcy 2018 r. oddano od użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Ponadto wzrosła również liczba lokali, na których budowę wydano pozwolenia oraz tych, których budowę rozpoczęto. Najlepsze wyniki osiągnęli deweloperzy, którzy oddali ponad 32 tys. lokali mieszkalnych, czyli o 15,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości mieszkalnych przekłada się na rosnące ceny w większości miast. Jak wynika z raportu Home Broker i Open Finance (18.05.2018 r.), w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny mieszkań w największych polskich miastach wzrosły o 4,3 proc. I choć równocześnie wzrastają wynagrodzenia, dzięki czemu przeciętne gospodarstwo domowe może dziś zaciągnąć wyższy kredyt hipoteczny niż przed paroma latami, to mimo wszystko nabywcy w dalszym ciągu najchętniej poszukają mieszkań o powierzchni 50-60 mkw. Natomiast lokale o metrażu powyżej 100 mkw. nie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Mieszkania powyżej 100 mkw. poszukiwane przez nielicznych

Z najnowszych wyników badań GUS-u wynika, że poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w 2017 r. wyniósł 1598 zł i był wyższy o 6,3 proc. od dochodu z 2016 r. Jest to wynikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto, które w 2007 r. wynosiło ok. 2,7 tys. zł, natomiast w 2017 r. niemal 4,3 tys. zł. Poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych przekłada się na większą zdolność kredytową, dzięki czemu mają łatwiejszą drogę do nabycia własnego „M”. W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. instytucje finansowe udzieliły 55,1 tys. nowych kredytów, czyli więcej o 23,2 proc. niż w IV kwartale 2017 r., wynika z najnowszej analizy AMRON-SARFiN.

Niezmiennie jednak nabywcy, poszukując mieszkania, najchętniej wybierają nieruchomości o powierzchni ok. 50 mkw. Jest to optymalna wielkość za względnie przystępne pieniądze. Deweloperzy reagują na zgłaszany popyt, budując najwięcej mieszkań 2-pokojowych, które znajdują zainteresowanie wśród osób kupujących na potrzeby własne, jak i inwestycyjne.

Oczywiście nie oznacza to, że mieszkania o większej powierzchni nie cieszą się zainteresowaniem. – (…) Metraże największych lokali w budynkach wielorodzinnych z segmentu popularnego oscylują w granicach 75-90 mkw. – informuje Aleksandra Gałabuda, konsultant w dziale badań i analiz rynku REAS.

Im większe mieszkanie, tym wyższa jest cena całkowita, z jaką musi liczyć się nabywca. I mimo że cena rynkowa 1 mkw. w przypadku dużych lokali bywa niższa niż tych o mniejszej powierzchni, to i tak koszt mieszkania o pow. 100 mkw. to wydatek rzędu 500 tys., a często nawet 1 mln zł.

Udział dużych nieruchomości mieszkalnej w całej ofercie rynku pierwotnego Miasto Średnia cena 1 mkw. mieszkań 4- i 5-pokojowych Udział mieszkań 4- i 5-pokojowych w całej ofercie Warszawa 9 133 zł 14,5% Kraków 7 156 zł 11,6% Trójmiasto 7 700 zł 11,7% Wrocław 6 599 zł 9,9% Poznań 6 764 zł 7% Łódź 5 184 zł 10,7% Źródło: REAS, dane na koniec Q4 2017

Mieszkanie 100-metrowe dobrem luksusowym

Jak wskazuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, mieszkania 100-metrowe i większe są drogimi inwestycjami. I nie chodzi tu o samą ich wartość nominalną, ale niejednokrotnie wyższą średnią ceną za 1 mkw. Wynika to z faktu, że większość takich lokali jest przypisana do inwestycji z wyższej półki i apartamentowych. Tym samym zasada, że im większy metraż, tym niższa cena za 1 mkw., w przypadku lokali ponad stumetrowych nie zawsze obowiązuje.

Wpływa to na fakt, że popyt na tego typu nieruchomości nie zmienił się od lat. Kształtuje się na poziomie kilkuprocentowym od niespełna 3 proc. w Łodzi do ok. 7 proc. w Warszawie, jak wynika z danych serwisu RynekPierwotny.pl.

Deweloper LC Corp również potwierdza, że udział mieszkań powyżej 100 mkw. w typowych projektach jest niezmienny od kilku lat i waha się w okolicach 10 proc. Natomiast w Vantage Development, mimo że zapytania o tego typu mieszkania pojawiają się coraz częściej, to i tak stanowią obecnie mniej niż 5 proc. wszystkich zapytań ofertowych.

Inną tendencje obserwuje Bouygues Immobilier. – Z roku na rok obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania mieszkaniami o większych metrażach, a co za tym idzie, ich cena jest wyższa. (…) Na przełomie ostatnich lat liczba dostępnych w naszej ofercie lokali o większych metrażach wzrosła o ok. 10 proc. – informuje Cezary Grabowski, menadżer ds. sprzedaży.

W związku z tym, że nieruchomości o metrażu powyżej 100 mkw. cieszą się małym zainteresowaniem nabywców, są kierowane do klientów zamożniejszych. W tym celu znajdują się między innymi w najlepszej lokalizacji w danej inwestycji, są wyposażone w duże tarasy czy ogrody. – Największe, najbardziej atrakcyjne apartamenty znajdują się w najlepszych lokalizacjach w budynku, na najwyższych piętrach. Chodzi przede wszystkim o widoki z okien oraz o wielkość tarasu czy balkonu. Parter wchodzi w rachubę, gdy do takiego mieszkania należy duży, zapewniający ciszę taras – mówi Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu inwestycji Angel River, Angel Poland Group.

Polacy wolą kupić dom niż duże mieszkanie

Osoby poszukujące większej nieruchomości większej niż 100 mkw. raczej skłaniają się ku kupnie domu lub jego budowie. Z informacji uzyskanych od deweloperów wynika, że popyt na duże mieszkania rośnie, jednak te o powierzchni ponad stumetrowej w dalszym ciągu znajdują się na szarym końcu zainteresowania nabywców. – Na rynku widać większe zainteresowanie dużymi mieszkaniami, co jest spowodowane wysoką zdolnością nabywczą klientów. W przypadku mieszkań o pow. 100 mkw. i więcej popyt na takie lokale jednak niewiele się zmienił. Często w cenie tak dużych mieszkań dostępne są już domy – mówi Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA.

Podobne wnioski pokazują analizowane przez REAS preferencje nabywców mieszkań, które pozyskiwane są za pośrednictwem OBIDO w trzech miastach o największej skali rynku pierwotnego. – Mała popularność tego typu mieszkań wynika przede wszystkim z faktu, że cena całkowita, jaką należy zapłacić za tego typu mieszkanie, najczęściej przekracza możliwości finansowe nabywców nawet przy relatywnie niższej cenie za 1 mkw. Innym powodem może być również to, że osoby poszukujące lokum o tak dużym metrażu w wielu przypadkach skłaniają się raczej do zakupu domu lub segmentu – wyjaśnia Aleksandra Gałabuda, konsultant w dziale badań i analiz rynku REAS.

I choć wielkometrażowe nieruchomości stanowiłyby doskonałą alternatywę dla domów położonych na peryferiach miast, dają możliwość ciekawej aranżacji, są położone na najwyższych kondygnacjach, dzięki czemu nabywca może liczyć na prywatność czy lepsze widoki, to i tak wybierane są tylko przez nielicznych. – Takie mieszkania nabywają m.in. przedstawiciele wolnych zawodów, wysokiej klasy specjaliści oraz osoby prowadzące własny biznes. Poza tym apartamenty czy penthouse’y w prestiżowych lokalizacjach coraz częściej traktowane są jako doskonała lokata kapitału. Z punktu widzenia inwestorów takie umiejscowienie daje gwarancję, że wartość nieruchomości będzie wzrastać również w dłuższej perspektywie – potwierdza Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu inwestycji Angel River, Angel Poland Group.

Gotówka czy kredyt?

Zakup nieruchomości o powierzchni przekraczającej 100 mkw. wiąże się z wysokim wydatkiem, który przeważnie w dużej mierze jest finansowany kredytem hipotecznym. Jednak zważywszy na segment nabywców, którzy są zainteresowani tego tupu inwestycjami, czyli osoby zamożne, nie brakuje w tym obszarze transakcji gotówkowych.

Jak wskazują dane REAS, odsetek osób kupujących za gotówkę wielkopowierzchniowe mieszkania w Warszawie wynosi 41,4 proc., w Krakowie nieznacznie mniej – 38,1 proc., natomiast we Wrocławiu – 28,6 proc.

Udział transakcji gotówkowych przy zakupie dużych nieruchomości mieszkalnych (powyżej 100 mkw.) Miasto Popyt na mieszkania o pow. 100 mkw. Deklarowana chęć zakupu za gotówkę Warszawa 1,1% 41,4% Kraków 0,5% 38,1% Wrocław 0,5% 28,6% Źródło: REAS na podstawie OBIDO, Q1 2018

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp, wskazuje, że przy zakupie większych mieszkań udział transakcji gotówkowych, jak i kredytowych jest na podobnym poziomie. Przeważnie wynosi ok. 50 proc. Podobne obserwacje posiada Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu inwestycji Angel River, Angel Poland Group: – Są to zazwyczaj transakcje gotówkowe lub z wysokim wkładem własnym. Na taki zakup decydują się osoby zamożne, które np. postanowiły zamienić dom na peryferiach na wygodny apartament w sercu miasta albo ci, którzy traktują taki zakup jako korzystną, długofalową inwestycję.

Zainteresowanie na rynku wtórnym większe niż na pierwotnym

Okazuje się, że popyt na mieszkania o powierzchni powyżej 100 mkw. jest większy na rynku wtórnym niż pierwotnym. W serwisie OLX na początku maja br. było dostępnych ponda 5 tys. ofert, których przedmiotem były nieruchomości wielkopowierzchniowe. Najwięcej z nich dotyczyło rynku mazowieckiego, następnie dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego oraz pomorskiego. – Jeśli chodzi o popyt na mieszkania o pow. 100 mkw. i więcej, to jest on stosunkowo duży. Dla przykładu, wśród poszukujących mieszkań w Krakowie w serwisie Otodom o metraż 100 mkw. pyta 8 proc. użytkowników. Tyle samo szuka mieszkań o pow. 120 mkw., a 7 proc. interesują mieszkania 150-metrowe. Podobnie rzecz ma się w Warszawie, gdzie o mieszkania 4-pokojowe o pow. od 95 do 200 mkw. pyta aż 23 proc. użytkowników serwisu – informuje Paulina Rezmer z serwisu OLX i Otodom.

Podobne dane przedstawia Metrohouse. – Co ósme mieszkanie będące w sprzedaży na rynku wtórnym w bazie Metrohouse ma ponad 100 m kw., więc nie jest to wcale tak mało, jak moglibyśmy się spodziewać. Odsetek nie będzie się jednak zwiększał, ponieważ deweloperzy raczej stronią od budowy tak dużych mieszkań, gdyż popyt jest generowany zwłaszcza na metraże do 60 mkw. – mówi Marcin Jańczuk, dyrektor ds. marketingu i PR.

Liczba ofert sprzedaży mieszkań o pow. 100 mkw. oraz ich średnia cena Miasto Ilość ofert Średnia cena w zł Warszawa 2269 1 321 696 Wrocław 832 730 079 Kraków 760 1 131 064 Łódź 421 516 868 Szczecin 417 488 391 Gdańsk 376 827 394 Poznań 339 711 745 Bydgoszcz 321 568 318 Gdynia 279 950 716 Lublin 275 640 662 Katowice 265 571 849 Toruń 197 537 227 Gliwice 183 408 158 Bytom 165 231 565 Legnica 164 321 497 Marki 118 427 636 Gorzów Wielkopolski 114 366 043 Legionowo 109 511 280 Bielsko-Biała 108 433 852 Zielona Góra 108 423 961 Źródło: OLX i Otodom (okres od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r.), dane przygotowane dla Bankier.pl

Jeśli jednak mówić o cenach, na rynku wtórnym panuje podobna reguła, jak na rynku pierwotnym. Okazuje się, że i tu mieszkania powyżej 100 mkw. traktowane są najczęściej jak apartamenty, przez co ich cena jest znacznie wyższa niż można by przypuszczać. – Jeśli chodzi o ceny, to generalna zasada jest taka, że im większe mieszkania, tym ceny za 1 mkw. są niższe, przy czym należy zwrócić uwagę na jedną statystyczną „anomalię”. Duże mieszkania są relatywnie często luksusowymi apartamentami, więc tak naprawdę za 1 mkw. płaci się dużo. Mogą to być na przykład penthouse’y położone na górnych piętrach prestiżowych apartamentowców – tłumaczy Marcin Krasoń, analityk rynku nieruchomości Home Broker.

Na polskim rynku mieszkaniowym na chwilę obecną występuje mały popyt na nieruchomości większe niż 100 mkw. Nic nie wskazuje również, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Deweloperzy trzymają rękę na pulsie i dostosowują swoją podaż do zapotrzebowania klientów. W związku z tym najwięcej budowanych jest mieszkań 2- i 3-pokojowych. Te powyżej 100 mkw. stanowią zaledwie 5-10 proc. dostępnych ofert. Duże powierzchnie nabywane są przeważnie przez osoby zamożne, które poszukują luksusowego apartamentu w centrum miasta, gdzie cena ma drugorzędne znaczenie. Natomiast rodzina z dziećmi raczej skłoni się ku zakupowi domu na peryferiach miasta, aniżeli mieszkaniu typu penthouse. Należy również zaznaczyć, że na rynku wtórnym, choć zapytań ofertowych jest więcej, to z racji tego, że deweloperzy obecnie nie budują wielu tego typu mieszkań, ich podaż za parę lat również nie będzie wysoka.

Katarzyna Rostkowska