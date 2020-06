To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 13 i 14 czerwca

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający weekend, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń weekendu zaczynamy tym razem od zmian w serwisie Bankier.pl. Zmian, jakich nie widzieliśmy od kilku lat. W niedzielę uruchomiliśmy nową wersję graficzną strony artykułowej.

Dlaczego wprowadzamy zmiany? Jak tłumaczy redaktor naczelna Malwina Wrotniak: „Nowy layout i techniczne usprawnienia mają poprawić wygodę korzystania z serwisu przez jego użytkowników, a redakcji dać szansę na efektywniejsze prezentowanie treści”. Więcej szczegółów dokonywanych zmian w naszym artykule na ten temat. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spodobają się :)

Tyle u nas. A co działo się w Polsce i na świecie? Wraz z początkiem weekendu także zastały nas zmiany. Polska zniosła kontrole na granicach z państwami UE. Oznacza to, że nie obowiązują już również kontrole sanitarne ani obowiązek kwarantanny. Zapraszam po więcej szczegółów.

Zniesienie kontroli przez Polskę nie oznacza jednak, że możemy swobodnie poruszać się po całej Unii Europejskiej. Przede wszystkim nie wszystkie kraje UE zniosły już swoje kontrole. Są kraje Unii, które uczynią to dopiero w poniedziałek lub wtorek. Niestety, utrudnione życie będą mieli mieszkańcy województwa śląskiego oraz turyści z innych województw, którzy chcieliby się udać do Czech. Czeskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że województwo śląskie w Polsce zostało uznane za obszar o wysokim zagrożeniu epidemicznym, co oznacza, że nie obejmie go przywrócenie 15 czerwca normalnego ruchu granicznego.

Wciąż aktywne są tematy typowo koronawirusowe. Koronawirus we Włoszech nie zatrzymuje się, zakażenia wykrywa się niemal w całym kraju, możliwe są ich nowe ogniska - to konkluzje monitoringu prowadzonego przez włoskie Ministerstwo Zdrowia i Instytut Zdrowia. W Pekinie natomiast zamknięto targ żywności po wykryciu 7 przypadków koronawirusa. To przypomnienie, że nowa rzeczywistość będzie nieco inna, niż przed epidemią.

Weekend to czas lżejszych tematów na Bankier.pl. Przypominamy zatem o tym, że na plan filmowy wróci ekipa kręcąca drugi sezon „Wiedźmina”. Niestety, nie obędzie się bez opóźnień. Zaglądamy także do finansów brytyjskiej pary książęcej, która wybrała wolność. Jak, bez dochodów, radzą sobie ze swoim majątkiem, którego utrzymanie kosztuje ponad 1 mln zł miesięcznie?

Na koniec polecam cotygodniową zapowiedź najważniejszych wydarzeń gospodarczych, które będą miały wpływ na rynki finansowe w nadchodzącym tygodniu. Michał Żuławiński zapowiada, że w centrum uwagi znajdą się dane o inflacji, decyzje banków centralnych, a pod koniec tygodnia zaczniemy przyglądać się kondycji polskiej gospodarki. Polecam też przypomnienie najważniejszych tematów minionego tygodnia. W tekście m.in. sporo o nieruchomościach, turystyczne 500+ oraz atak zerowych stóp procentowych.

Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje z Polski i świata w telegraficznym skrócie, a na kolejne podsumowanie zapraszam już jutro.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

Niedziela, 14 czerwca

18:35 Szumowski o pandemii w Polsce: mamy istotne spadki zachorowań

18:35 Premier: Przekonujemy sojuszników do zwiększenia obecności USA

18:28 Morawiecki o sytuacji górników: "ochronne" to nie "postojowe"

13:40 Polska i Słowacja podpiszą porozumienie dot. współpracy podatkowej

11:51 PIE: Wzrost przewidywanej aktywności zawodowej w UE szansą dla starszych pracowników

11:00 Ekonomista: Fala pieniędzy zalewa rynek, akcje na giełdach zyskują

09:33 Kanadyjska platforma handlu kryptowalutami była piramidą finansową

09:21 Horała o sporze w LOT: Chcemy, żeby zwalnianie ludzi było ostatecznością

07:11 Gdzie Polacy będą mogli pojechać za granicę?

06:08 We wtorek rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty

Sobota, 13 czerwca

19:14 Demonstracje na ulicach Paryża, Londynu i Nowego Jorku

18:01 Koncern PSA nie sprowadzi jednak pracowników z Polski do swojej fabryki

16:35 AstraZeneca podpisała z czterema państwami umowę na dostawę szczepionki

14:54 Adamczyk: Via Carpatia będzie zrealizowana do końca 2025 roku

12:30 2. sezon "Wiedźmina" wraca do gry

11:02 Prezydent zrzuca odpowiedzialność za bon turystyczny na rząd

11:00 PKP PLK: Od 14 czerwca korekta rozkładu jazdy pociągów

09:40 W Pekinie zamknięto targ żywności po wykryciu 7 przypadków koronawirusa

08:33 OSAT: Sukcesem w turystyce będzie 30-40 proc. obrotów z 2019 r.

08:00 Komu studiowanie się opłaca [Podcast]

07:51 Właściciele domów rekreacyjnych mogą dostać dofinansowanie do fotowoltaiki

07:17 333 tys. Polaków ma emeryturę niższą od minimalnej

07:16 Paweł Kukiz apeluje ws. odmrożenia branży artystycznej

07:12 Owocne "zbierz to sam"

07:11 Raport: Na koniec I połowy roku oszczędności firm w UE wzrosną dwukrotnie

06:50 Dwóch nowych kandydatów na prezydenta RP

05:31 Włochy: Koronawirus nie zatrzymuje się

05:16 Kryzys w Libanie. Ludzie protestują i plądrują banki

01:36 Francja zniesie od 15 czerwca kontrole graniczne dla obywateli państw UE