Polska zniosła kontrole na granicach z państwami UE

Od północy na granicy wewnętrznej - z krajami UE - zniesione zostały kontrole graniczne. Oznacza to, że nie obowiązują już również kontrole sanitarne ani obowiązek kwarantanny - przypomina w rozmowie z PAP rzecznik prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej por. Agnieszka Golias.

Od północy nie obowiązują już kontrole graniczne na granicach z Niemcami, Czechami i Słowacją, a od godz. 9 w piątek - z Litwą. Ograniczenia zniesiono również na przejściach lotniczych i morskich.

"Zniesienie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Wracamy do stanu sprzed 15 marca, czyli do swobodnego podróżowania" - mówi w rozmowie z PAP por. Agnieszka Golias. Podkreśla jednocześnie, by planując podróż zagraniczną uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju, do którego się wybieramy.

Golias przypomina również, że obostrzenia, w tym ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna, wciąż obowiązują na granicy zewnętrznej UE, czyli na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą - jednak i tutaj z obowiązku kwarantanny zastosowano wiele wyłączeń. W dalszym ciągu cudzoziemcy z krajów spoza UE nie mogą wjechać do Polski w celach turystycznych.

Jak zaznaczono w opublikowanym w piątek rozporządzeniu Rady Ministrów, granicę zewnętrzną, na kierunku do Polski mogą przekroczyć m.in. obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami, albo dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod ich stałą opieką.

Wjazd jest możliwy m.in. również dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, oraz osób posiadających stopień dyplomatyczny i członków ich rodzin, a także dla osób wykonujących m.in. przejazdy służbowe.

Przez granicę zewnętrzną mogą również wjechać do Polski uczniowie i studenci pobierający tutaj naukę. Co ważne, nie muszą oni odbywać obowiązkowej kwarantanny, ale na granicy będą poproszeni o okazanie dokumentów poświadczających, że uczą się w Polsce.

Według nowych przepisów, obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać również m.in. osoby wjeżdżające do Polski w ramach czynności zawodowych, w tym m.in. członkowie załóg statków powietrznych, rybacy i marynarze, kierowcy transportu drogowego, czy członkowie obsady pociągów.

Obowiązku kwarantanny nie mają również osoby przekraczające granicę zewnętrzną w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy, żołnierze Sił Zbrojnych RP lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, a także: funkcjonariusze Policji, SG, Służby Celno-Skarbowej, PSP, SOP, inspektorzy ITD wykonujący zadania służbowe. Granicę bez konieczności odbywania kwarantanny mogą przekroczyć również m.in. członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członkowie ich rodzin.

Kwarantanny nie muszą odbywać również cudzoziemcy przekraczający granicę zewnętrzną, którzy przejeżdżają przez Polskę do miejsca zamieszkania na terenie UE lub krajów członkowskich EFTA, jeśli posiadają zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w tych krajach. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk

mchom/ robs/