To był weekend. Najważniejsze fakty z 21 i 22 marca

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający weekend, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie.

Niestety, informacje o koronawirusie w Polsce idą wciąż w złym kierunku. Na moment publikacji podsumowania, mieliśmy w Polsce 627 potwierdzonych przypadków koronawirusa, z czego w samą niedziele przybyło 91 zakażonych osób. Niestety, 2 kolejne osoby zmarły. To 43-letni pacjent z Radomia oraz 37-letnia kobieta z Poznania. W sobotę, pierwszy raz liczba nowo wykrytych zakażeń była trzycyfrowa – wyniosła 111. Więcej szczegółów na ten temat, wraz z mapą zakażeń i wykresem rozwoju epidemii w naszym artykule.

Z informacji PAP Biznes wynika, że dopiero w piątek Sejm ma się zająć rządowym projektem zwanym „tarczą antykryzysową”. Na ten dzień ma zostać zwołane specjalne, jednodniowe posiedzenie Sejmu. Znamy już także szczegóły ustaw, która mają wesprzeć przedsiębiorców. Tymczasem wielu małym i mikro firmom grozi niewypłacalność – ostrzega Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Tymczasem z Włoch wciąż nie dochodzą informacje o poprawie sytuacji. Co więcej, kraj podejmuje coraz bardziej radykalne kroki, aby ograniczyć rozwój epidemii. W czasie weekendu ogłoszono decyzję o zamknięciu wszelkich fabryk, których działalność nie ma strategicznego znaczenia dla kraju.

Poniżej w telegraficznym skrócie inne ważne wiadomości z weekendu.

Niedziela, 22 marca 2020 r.

18:57 Merkel podda się domowej kwarantannie

Kanclerz Niemiec Angela Merkel miała w piątek kontakt z lekarzem, u którego wykryto koronawirusa, i w związku z tym podjęła decyzję o poddaniu się dwutygodniowej domowej kwarantannie - poinformował w niedzielę rzecznik rządu Steffen Seibert.

17:42 Premier Hiszpanii apeluje do UE o “nowy plan Marshalla”

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwał w niedzielę Unię Europejską, aby w związku z pandemią koronawirusa opracowała “nowy plan Marshalla”, który pomógłby odbudować europejską gospodarkę i usprawnić walkę z ekspansją SARS-CoV-2.

16:08 UOKiK chce zawieszenia spłaty kredytów. KNF: Traktujemy tę propozycję jako roboczą i wyjściową

UOKiK zaproponował, żeby po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę, instytucja finansująca zawieszała umowę kredytu konsumenckiego lub hipotecznego na rok.

12:00 Rogalski: Dla dolara nie ma alternatywy

W czasach niepewności inwestorzy sprzedają wszystko i chcą mieć gotówkę, a synonimem gotówki jest dolar – mówi w rozmowie z PAP główny analityk walutowy DM BOŚ Marek Rogalski.

10:30 Koronawirus w Polsce. 339 naruszeń zasad kwarantanny

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 67 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie. W 339 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania – poinformował w niedzielę PAP rzecznik Komendy Głównej Policji.

10:08 W Korczowej kierowcy tirów czekają ok. 30 godzin

Na jedynym otwartym na Podkarpaciu przejściu granicznym z Ukrainą, w Korczowej, kierowcy tirów muszą czekać ok. 30 godzin. Ruch samochodów osobowych jest minimalny.

07:00 Nieuzasadnione wzrosty cen? UOKiK ma propozycje

UOKiK przekazał już pakiet propozycji do specustawy ws. koronawirusa, które pomogłyby w walce z nieuzasadnionymi podwyżkami - powiedział PAP prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Zapewnił, że UOKiK bada wzrosty cen zarówno w internecie, jak i tradycyjnym handlu.

00:08 Johnson: Jeśli nie będziemy działać, służba zdrowia zostanie przytłoczona

Brytyjski premier Boris Johnson ostrzegł w sobotę wieczorem, że publiczna służba zdrowia (NHS) może zostać przytłoczona liczbą chorych, jeśli ludzie nie będą działać, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Sobota, 21 marca 2020 r.

21:06 Ministerstwo Zdrowia: pacjenci muszą wrócić z sanatoriów do domów

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zaprzestaje się udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe pacjentom przebywającym w sanatoriach – wskazało w sobotę ministerstwo zdrowia.

20:02 Kościński: Jesteśmy w trakcie korygowania prognoz makro

Część działań płynnościowych w ramach tarczy antykryzysowej polega na odroczeniu płatności danin co oznacza, że miałyby one wpływ na rozłożenie w czasie dochodów do budżetu, nie zaś na ich poziom – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

18:55 Niemcy: 822 mld euro na ratowanie gospodarki

Rząd Niemiec ma zamiar przeznaczyć 822 mld euro na ratowanie gospodarki, by złagodzić skutki pandemii Covid-19. Środki mają wesprzeć przedsiębiorstwa i pracowników – informuje w sobotę agencja AFP.

18:49 Szumowski: Mamy sporo respiratorów, kolejne kupujemy na całym świecie

Mamy sporo respiratorów, kolejne kupujemy na całym świecie - podkreślił w sobotę w telewizji TVN minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapewnił, że ograniczenia wykonywania zabiegów związane z epidemią koronawirusa nie dotkną pacjentów oddziałów onkologicznych.

15:38 Prezydent Duda: Niektórzy samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy zwolnieni z płacenia składek ZUS

Państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy; zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej, niż 50 proc.

13:52 Premier Ukrainy: W Polsce powstanie korytarz humanitarny dla Ukraińców

Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował w sobotę, że podczas telefonicznej rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim uzgodnił z nim utworzenie korytarza humanitarnego dla Ukraińców wracających do kraju od granicy niemieckiej do granicy Polski.

13:48 Prof. Flisiak: W Polsce epidemia koronawirusa nie ustąpi do końca kwietnia

Zdaniem prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Roberta Flisiaka epidemia koronawirusa w Polsce nie skończy się do końca kwietnia. W jego ocenie w kraju powinien być szerszy dostęp do diagnostyki w kierunku wykrywania tego wirusa.

13:46 ZUS: Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe - poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.

11:47 Gowin: Zawieszenie funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia

Zawieszenie funkcjonowania uczelni przedłużamy analogicznie do terminu, który będzie obowiązywał w szkołach, czyli do 10 kwietnia - poinformował w sobotę wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

09:20 Kolczyński: 4 tys. firm może dostać roczną karencję na spłatę rat leasingowych

Ok. 4 tys. firm transportowych, których obroty spadły w wyniku pandemii koronowirusa, może dostać roczną karencję na spłatę rat leasingowych - powiedział w piątek PAP wiceprezes ARP Paweł Kolczyński.

09:00 Koronawirus topi złotego. Kurs euro ponad 4,50 zł, dolar i frank najdroższe od lat

Kurs euro przebił 4,60 zł, dolar był najdroższy od 19 lat, a frank - od 5. Z kolei kurs funta znalazł się na prawdziwym rollercoasterze. Polski złoty ma za sobą najgorszy tydzień od lat.

08:53 Kaczyński: Nie ma przesłanek do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Jestem przekonany, że w tej chwili nie ma żadnych przesłanek, do tego, by wprowadzić stan klęski żywiołowej, czyli ten najsłabszy ze stanów nadzwyczajnych, a tylko wtedy wybory mogą być odwołane - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

06:45 Badania okresowe pracowników zostają zawieszone

Badania okresowe pracowników zostają zawieszone na czas trwania epidemii koronawirusa – pisze sobotni "Nasz Dziennik". Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęły prace legislacyjne mające na celu rozwiązanie powyższego problemu i przedłużenie obowiązywania badań dopuszczających do pracy.

06:41 Koronawirus przeszkadza w budowie metra

Wielka inwestycja może stanąć pod znakiem zapytania. Już teraz mowa jest o zmniejszonej liczbie pracowników o kilkadziesiąt procent. Choć budowa trwa, to koronawirus narobił wielu problemów.

