16 książek, dzięki którym na chwilę zapomnisz o koronawirusie. Poleca Redakcja Bankier.pl

Jeśli siedzisz w domu, ale dość już masz słuchania o koronawirusie, przychodzimy z odsieczą. Redaktorzy Bankier.pl podzielili się tytułami książek, które prywatnie lubią i które ich zdaniem mogą pomóc choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości przesiąkniętej SARS-CoV-2. Będziemy raz bliżej, a raz dalej od świata finansów.



12 redaktorów i 16 tytułów (patrz: "himalajskie trio" i "Trylogia husycka") w ich opinii godnych polecenia czytelnikom na weekend. Coś dla siebie znajdą tu fani motoryzacji, sportu i podróży. Są tytuły dla zainteresowanych czeską obyczajowością, norweskim systemem społecznym czy historią Bośni i Hercegowiny. Jako perełka - książkowa rekomendacja dla rodziców. Kolejność jest przypadkowa.

"Podcięte skrzydła kanarka. Blaski i cienie brazylijskiego futbolu"

poleca Marcin Kaźmierczak, redaktor Bankier.pl



Epidemia to trudny czas zwłaszcza dla fanów sportu. Jedną z mocniej dotkniętych działaniem koronawirusa dyscyplin jest kochany na całym świecie futbol. Zawieszone ligi krajowe i europejskie puchary, przełożone o rok Euro 2020 i wreszcie piłkarze, w tym polscy, zarażeni koronawirusem. Marazm kibiców próbują ratować stacje telewizyjne, wypełniając opuszczoną przez relacje „na żywo” ramówkę wspominkami i transmisjami retro. Ból kibica mogą ukoić również książki. Jedną z nich jest wydany w ubiegłym roku zbiór reportaży Bartłomieja Rabija.

A że współczesny futbol, zwłaszcza w wydaniu latynoskim, na równi z emocjami przesiąknięty jest miliardami dolarów i euro, w książce nie zabrakło i tematów finansowych. Jak wiele w brazylijskiej piłce znaczy korupcja, ile pieniędzy przekazywanych jest pod stołem, dlaczego tamtejsi piłkarze uciekają do Europy i ile miliardów euro przelewanych jest co roku przez Atlantyk – na te i inne pytania odpowiadają „Podcięte skrzydła kanarka”.

"Mechanik"

poleca Monika Dekrewicz, redaktor Bankier.pl

W 2017 r. do księgarń trafiła pozycja, która w sportowym świecie wywołała niemałą burzę. Wysoko postawieni oficjele Formuły 1 (wszak o niej mowa) nie kwapili się do jej komentowania, ale reddit i media społecznościowe poświęcone królowej motorsportu rozpaliły się do czerwoności. Nic dziwnego. Książce Marca Priestleya, byłego mechanika McLarena - jednego z najbardziej utytułowanych zespołów F1, daleko do typowej autobiografii czy przesłodzonej laurki. Zdradza ona wszystkie – te mniej lub bardziej godne pochwały – sekrety pracy w sporcie, która jak sam określa autor, była spełnieniem jego marzeń.

Zwycięzca plebiscytu Sportowa Książka Roku 2018 r. w kategorii najlepsza książka zagranicznego autora to nie tylko propozycja dla fanów Formuły 1 (oczekujących wraz ze mną na czerwiec i domniemany start sezonu), ale wszystkich ciekawych jak ten przywodzący na myśl wielkie pieniądze sport wygląda od środka.

"Limes inferior"

poleca Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl

Stara polska fantastyka, w ramach której pod płaszczykiem science-fiction autorzy mogli pokazać absurdy i niewydolność ustroju komunistycznego.

Opisany w książce Zajdla system z pozoru prawie doskonały i niemalże "najlepszy z możliwych" szybko okazuje się rozpadającą się pod własnym ciężarem utopią sprzeczną z ludzką naturą. Ta sprzeczność wynika z odebrania ludziom wolności i własności prywatnej. Rzecz jasna dla ich dobra i w imię szczytnych i oświeconych celów. Czytanie książki sprzed 40 lat w warunkach administracyjnego "zamknięcia gospodarki" i przymusowej quasi-kwarantanny niesie dodatkowy smaczek. I bardzo smutną refleksję na temat tego, gdzie się znaleźliśmy i dokąd zmierzamy.

"Jakbyś kamień jadła"

poleca Katarzyna Waś-Smarczewska, szefowa zespołu wydawców Bankier.pl

To nie jest lekka i łatwa lektura. To dramatyczna opowieść o silnych kobietach, które mimo ogromu okrucieństwa, próbują przywrócić wartość życiu każdego człowieka. Opowieść o konsekwencjach wojny. Tu akurat w Bośni i Hercegowinie. W pewnym sensie zawsze aktualna, bo historia, jak fortuna, lubi zataczać koło.

Polecam wszystkim, którzy chcą przeczytać coś wartościowego, tym razem nie o finansach. Szczególnie że wydarzyło się wcale nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko od nas.

Trio himalajskie: "Wszystko za Everest", "Wspinaczka" i "Everest. Na pewną śmierć"

poleca Agata Wojciechowska, wydawca Bankier.pl

Jestem wielką fanką literatury górskiej, choć wyżej niż na szkocki Ben Lomond się nie wspinałam. Wszystkie te książki traktują o jednym sezonie wypraw komercyjnych na Everest z 1996 roku. Trzy ekipy jednocześnie dokonywały ataku szczytowego, podczas którego wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. W trakcie powrotu rozpętała się burza śnieżna. Dlaczego podaję aż trzy tytuły dotyczące tego samego wydarzenia? Bo każdy z nich opowiada o jej innym aspekcie, a niekiedy przeczy pozostałym.

O ile Jon Krakauer ("Wszystko za Everest") jest zawodowym dziennikarzem i opisuje barwną historię, niesprawiedliwie osądzając część biorących udział w tragedii osób, o tyle dwie pozostałe to autobiografie, którym "wierzę bardziej". Beck Weathers ("Everest. Na pewną śmierć") jest z kolei przykładem, że myśli o rodzinie mogą nas zmusić do zmartwychwstania i to nie raz.

Chętnym na trekking w Himalajach, bądź też wspinaczkę wyżej, polecam "Zbrodnie na Evereście" Michaela Kodasa.

"Ostatnia arystokratka"

poleca Maciej Kalwasiński, analityk i wydawca Bankier.pl

Chwilę relaksu i wytchnienia zapewnią czytelnikowi pełne czeskiego humoru powieści z cyklu "Arystokratka" Evžena Bočka. Pisarz opisuje perypetie rodziny Kostków, która przylatuje ze Stanów Zjednoczonych do Czech, by przejąć dawną siedzibę rodu – zamek Kostka.

Na miejscu zastaje nietuzinkowych pracowników: kasztelana, kucharkę i ogrodnika. Wszyscy muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Będzie wesoło!

"Jeden z nas. Opowieść o Norwegii"

poleca Daria Usik, wydawca Bankier.pl

Każdy słyszał o atakach terrorystycznych przeprowadzonych przez Andersa Breivika. „Jeden z nas. Opowieści o Norwegii” to książka, w której autorka sięga dużo dalej niż do wydarzeń na wyspie Utoya. Daje możliwość obserwowania Breivika od jego dzieciństwa i pozwala zrozumieć pewne mechanizmy ludzkiej psychiki. Bohaterem drugoplanowym jest Norwegia z przełomu wieków i problemy, z którymi kraj się mierzył.

Nie jest to łatwa literatura faktu, dla niektórych może być nieprzyjemna, ale dzięki niej możemy się sporo nauczyć.

"Ja nie mam duszy"

poleca Weronika Szkwarek, redaktor Bankier.pl

Reportaż o sytuacji sprzed ponad 100 lat, kiedy kontakt z osobami bezpośrednio związanymi ze sprawą jest niemożliwy? Natalia Budzyńska pokazuje, że można napisać dobrą i wartościową książkę, która opowiada o historii Barbary Ubryk - więzionej przez siostry zakonne kobiety chorej psychicznie. Dlaczego sprawcy nie zostali ukarani?

"Tajemnice Korei Północnej"

poleca Michał Żuławiński, analityk i redaktor prowadzący Bankier.pl

Czy w najbardziej opresyjnym kraju na świecie może kwitnąć kapitalizm? Okazuje się, że tak. Opowieść oparta o relację uciekinierów kreśli obraz Korei Północnej odmienny od tego, do którego przywykliśmy. Zamiast ślepo posłusznych wodzowi tłumów ogłupionych prymitywną propagandą, bohaterami są całkiem zaradne i przedsiębiorcze jednostki, które sprzedają, kupują, zamieniają, przemycają… Wszystko to za plecami opresyjnego aparatu albo i w symbiozie z nim.



Książka Daniela Tudora i Jamesa Pearsona jest również kopalnią ciekawostek na temat życia codziennego Koreańczyków z Północy – co jedzą, co (i ile!) piją, jak spędzają czas wolny, jak wyglądają ich domy oraz relacje z władzą i bliskimi etc. Autorzy sporo miejsca poświęcają także porównaniom z Koreą Południową, prezentując wnioski z być może największego i najbardziej przerażającego "eksperymentu społecznego w historii" (po jednej stronie granicy coraz większe swobody, po drugiej zamordyzm).



Lektura „Tajemnic Korei Północnej” z jednej strony daje odczucie, że „KRLD to PRL na sterydach” (czyt. po wojnie w Polsce mogło być gorzej), z drugiej, że nawet w politycznym i gospodarczym piekle ludzie zawsze starają się poprawić swój los (czyt. rynkowa wymiana jest zgodna z ludzką naturą).

"Trylogia husycka"

poleca Adam Torchała, redaktor Bankier.pl

Choć do globalnej świadomości przebił się „Wiedźmin”, wciąż dużo mniej popularna pozostaje inna saga Andrzeja Sapkowskiego, czyli trzy książki składające się na tzw. "Trylogię husycką": „Narrenturm”, „Boży Bojownicy” oraz „Lux perpetua”. O ile Sapkowski kojarzony jest przede wszystkim z fantastyką, o tyle w „Trylogii…” dużo większą rolę niż w „Wiedźminie” odgrywa historia. Autor zabiera nas w podróż do późnośredniowiecznego Śląska. Podzielona między wielu książąt kraina to prawdziwa mieszanka wpływów polskich, czeskich i niemieckich, co świetnie pokazuje, że wielokulturowy świat to nie tylko zagadnienie znane z naszych czasów.

Tłem dla akcji są wydarzenia w Czechach i tamtejszy ruch reformacki, za którym stała postać Jana Husa. Wydarzenia opisane w książce pozwalają dużo lepiej zrozumieć nie tylko historię Śląska, ale i całej średniowiecznej Europy. Koronawirusowe zamknięcie to świetny moment, by nadrobić te tytuły.

"Jeszcze pięć minut"

poleca Marcin Dziadkowiak, zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Dla naszych najmłodszych pociech czas to taka dziwna rzecz, która jest dla nich do pewnego wieku niezrozumiała. Nie umieją dokładnie określić pojęcia czasu - uczą się dopiero rozpoznawać pory dnia, dni tygodnia, pory roku. Dopiero w pierwszych klasach szkoły podstawowej rozwija się w nich pełne poczucie upływu czasu. Czas to taka dziwna rzecz także dla nas – dorosłych. Choć pojęcie czasu jest dla nas całkowicie zrozumiałe, to czasu mamy wciąż za mało. Często próbujemy upchnąć jak najwięcej obowiązków w ciągu całego dnia, wiecznie gdzieś się spieszymy, bo czas tak szybko leci. Dzieci tego nie rozumieją.





„Jeszcze pięć minut” to całkiem obszerna książeczka (aż 32 strony), z fajnymi, dużymi ilustracjami, która z humorystycznym zacięciem wprowadzi naszych przedszkolaków w pojęcie czasu. Może być przyczynkiem do ciekawej rozmowy z dzieckiem o tym, czym jest czas, dlaczego dzieci myślą, że jest go zawsze bardzo dużo, a dorosłym wciąż go brakuje.



Chcę polecić tę lekturę szczególnie w tym czasie, który wielu z nas spędza ze swoimi pociechami, nie mając możliwości pozostawienia ich w przedszkolu.

"Pilot ci tego nie powie"

poleca Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl

To nie jest czas na podróże, ale przecież nikt nie powiedział, że nie może być czasem o podróżach. Tym, którzy szczególnie umiłowali sobie te lotnicze, gorąco polecam wydaną już kilka lat temu, a mimo to wciąż uniwersalną książkę doświadczonego pilota linii lotniczych Patricka Smitha. Tak samo, jak wcześniej na swojej stronie internetowej askthepilot.com, tak i w książce tłumaczy najrozmaitsze kwestie związane z lotnictwem. Rozprawia o banałach, jak to, dlaczego okna w samolotach są tak małe i nie mogą być zasłonięte na czas startu i lądowania, ale tłumaczy też techniczne zawiłości (na ile elektronika może zaszkodzić maszynie) i odkrywa trochę kulis tej branży. Zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób ocenia się pilotów z myślą o podwyżkach? Dlaczego tanie linie lotnicze są tanie i czy na pewno są tak samo bezpieczne, jak inne? Czy wreszcie - ile naprawdę kosztuje samolot pasażerski? Smith przekonuje, że nie ma głupich pytań. I zwraca uwagę na całą masę niuansów, które lekceważymy, poruszając się po lotniskach czy będąc na pokładzie samolotu.

***

Jako fani literatury, chętnie poznamy również Wasze rekomendacje! Jakie książki polecacie na ten specyficzny czas?