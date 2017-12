Największe giełdy kryptowalut zamykają dostęp dla nowych klientów

Popularność bitcoina, która przejawia się nie tylko w rosnących notowaniach, ale i nieprzerwanej fali napływu nowych klientów, uderza w giełdy kryptowalutowe od strony technologicznej. Efekt jest taki, że niektóre z giełd tymczasowo zablokowały możliwość zakładania rachunków dla nowych klientów – informuje serwis Bitcoin.com.

To nie pierwszy raz, kiedy giełdy, na których handluje się kryptowalutami, zmagają się z problemami wywołanymi popularnością i rosnącym kursem bitcoina oraz innych kryptowalut. Pisaliśmy już o tym pod koniec listopada, kiedy bitcoin pierwszy raz pokonał poziom 10 000 dolarów. Wtedy to niektóre giełdy borykały się z problemami w zapewnieniu swoim klientom ciągłego dostępu do możliwości handlu kryptowalutami. W pierwszej dekadzie grudnia informowaliśmy również o problemach z wypłatami, jakie mają klienci dwóch dużych giełd. Tym razem niektóre z giełd postanowiły w inny sposób zareagować na gwałtownie rosnącą popularność kryptowalut i problemy techniczne, jakie im to sprawia – po prostu zamknęły możliwość zakładania rachunków dla nowych klientów. Tak postąpiły m.in. dwie należące do największych na świecie giełd kryptowalutowych – Bitfinex oraz Bittrex.

Bittrex informuje potencjalnych zainteresowanych, że czasowo wstrzymała zakładanie nowych kont . Giełda tłumaczy, że jej systemy techniczne oraz dział obsługi klienta muszą zostać dopasowane do nowej skali zainteresowania rynkiem kryptowalut. Nie jest na razie znana data ponownego otwarcia dostępu dla nowych klientów.

Także Bitfinex informuje, że wstrzymuje zakładanie nowych kont, bo nie jest obecnie w stanie zapewnić odpowiedniej jakości działania swoich systemów. Powodem jest duża liczba nowozakładanych, ale mało zasobnych kont. Dostęp dla nowych klientów ma być wznowiony najpóźniej 15 stycznia 2018 roku.

Giełda CEX.IO, decyzję o wstrzymaniu zakładania nowych kont tłumaczy liczbą zgłoszeń do działu obsługi klienta, która osiągnęła „krytyczny poziom”.

Inne giełdy, choć nie podjęły tak drastycznych kroków, także borykają się z problemami technicznymi. Przykładem jest giełda Kraken, która oficjalnie informuje , że jej klienci muszą się liczyć z opóźnieniami w działaniach platformy transakcyjnej, co może skutkować brakiem możliwości zawierania transakcji. Kraken podaje także liczby – 50 tys. nowych kont oraz 10 tys. zgłoszeń do pomocy technicznej tylko w ciągu ostatnich kilku dni. „W tej chwili jedynym rozwiązaniem jest ponowienie prób w późniejszym czasie” – informuje giełda, dając nadzieję, że przyszłotygodniowa aktualizacja systemu może poprawić sytuację od strony technicznej. Kraken informuje także o możliwych opóźnieniach w realizacji transferów pieniężnych.

Marcin Dziadkowiak