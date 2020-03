Koronawirus a sytuacja na GPW i światowych giełdach [19 marca 2020]

Pierwszy w tym roku "dzień trzech wiedźm" przebiega pod znakiem wzrostów. Jak pokazały jednak poprzednie tygodnie, sytuacja na rynkach może zmienić się bardzo szybko.

Sytuację na światowych rynkach finansowych można nazwać już krachem. Główne indeksy straciły po kilkadziesiąt procent i zakończyły wieloletnią globalną hossę. W Bankier.pl relacjonujemy wydarzenia na rynkach dzień po dniu.

Poniższy artykuł będzie sukcesywnie aktualizowany. Sytuacja na giełdach wciąż jest niezwykle dynamiczna. Jej pełny obraz znaleźć można w tabelach notowań: indeksów GPW, akcji GPW oraz indeksów światowych, walut i surowców.

Trzeci piątek trzeciego miesiąca każdego kwartału to na giełdzie dzień wyjątkowy - rozliczenie kontraktów terminowych. Dzień ów w finansowym żargonie nazywany bywa "dniem trzech wiedźm" i charakteryzuje się podwyższoną aktywnością, szczególnie w ostatniej godzinie handlu

Po 10.30 WIG20 zyskiwał ponad 4 proc., rosnąc do poziomu 1530 pkt. Droga do powrotu sprzed koronawirusowego krachu (ok. 2100 pkt.) wciąż jednak daleka. Sporo do odrobienia mają też mWIG40, który dziś szedł w górę o 3,3 proc., a sWIG80 (3 proc.)

W WIG20 drożały akcje niemal wszystkich spółek tworzących główny indeks. Najmocniejsze odbicie kontynuowały CCC (15 proc.) i KGHM (7,7 proc.). Pod kreską plasowały się jedynie Orange (-0,31 roc.) i Cyfrowy Polsat (0,5 proc.).

W grupie pozostałych spółek wyróżniały się m.in. PlayWay (9 proc.), TS Games (6 proc.) czy PKP Cargo (7 proc.).

Świat też w górę

Jako pierwsze na wczorajsze "wywalczone" odbicie na Wall Street zareagowały giełdy azjatyckie. Wyraźne wzrosty obserwowano na wszystkich tamtejszych rynkach, najmocniejsze w Korei Południowej (7,4 proc.), Tajwanie (6,3 proc.), Indiach (6,4 proc.), Hongkongu (5 proc.). Chiński Shanghai Composite w górę jedynie o 1,6 proc. Z kolei w Japonii piątek to dzień bez sesji giełdowej.

Zielone otwarcie obserwowaliśmy także w Europie Zachodniej. Po 10.30 niemiecki DAX w górę o 5,4 proc., francuski CAC40 6 proc., a włoski FTSE MIB 3,3 proc.

Na kontynuację wczorajszych zwyżek wskazują także notowania kontraktów na amerykańskie indeksy. W przypadku S&P500 i Dow Jones mowa o ruchu w górę o 2,8 proc., zaś w przypadku Nasdaqa o 3,8 proc.

Spore wzrosty obserwujemy też na rynkach surowcowych. Ropa brent drożeje o 8,5 proc., do blisko 30 dolarów za baryłkę. Miedź idzie w górę o 2 proc., platyna aż o 7 proc., a pallad o 5 proc. W górę także ceny srebra (+7 proc.) i złota (2,8 proc.).

Michał Żuławiński

