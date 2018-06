Gdzie ulokować pieniądze w ten weekend? Najlepsze lokaty na nietypowe okresy

Słysząc o wprowadzeniu nowej oferty lub wejściu w życie promocyjnych warunków istniejącej już lokaty, można być prawie pewnym, że spływające informacje dotyczą depozytu na któryś z bardziej popularnych okresów. W końcu nie bez kozery to właśnie lokaty miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne są przedmiotem cyklicznych rankingów Bankier.pl. Nie znaczy to jednak, że banki nie posiadają w ofercie lokat na mniej opatrzone terminy.

Tym razem przyglądamy się propozycjom, które ze względu na termin zapadalności nie mogą zostać włączone do cotygodniowych zestawień publikowanych na łamach Bankier.pl. Analizie zostały poddane lokaty na okres nie krótszy niż 2 miesiące, ale jednocześnie nieprzekraczający roku. Dany produkt mógł zasilić szeregi najlepszych pod jednym warunkiem – proponowana stawka musi wynosić co najmniej 2 proc. w skali roku.

Najwyżej oprocentowanym depozytem na liście jest Lokata HAPPY od Idea Banku, która posiada stawkę w wysokości 4,00 proc. w skali roku. Taki sam procent można znaleźć jedynie wśród najlepszych lokat kwartalnych oraz półrocznych. Co ciekawe, to właśnie ten wariant depozytu został objęty najkorzystniejszym oprocentowaniem. Aby skorzystać z tej oferty, należy być nowym klientem banku. Wśród lokat 2-miesięcznych godną rozważenia ofertą może być również Lokata Mobilna od Getin Banku na 3,00 proc. w skali roku. Pozostałe oferty na ten okres posiadają już stawkę niższą niż graniczne 2 proc. rocznie.

Wybierając lokatę 4-miesięczną, można zgarnąć maksymalnie 2,50 proc. w skali roku. Tyle pozwoli zarobić Lokata Mobilna od Banku Zachodniego WBK. Jak wskazuje nazwa depozytu, oferta jest skierowana do klientów z aktywnym dostępem do bankowości mobilnej. Więcej niż 2 proc. w stosunku rocznym oferują jeszcze cztery banki – Idea Bank (Lokata Cloud), Lion’s Bank (Lokata Fortune), Getin Bank (e-Lokata na nowe środki) oraz BOŚ Bank (EKOlokata na Dobry Początek).

Zainteresowani dłuższym depozytem mają do wyboru siedem lokat 9-miesięcznych ze stawką nie mniejszą niż 2 proc. w skali roku. Podobnie jak w przypadku lokat na ponad dwukrotnie krótszy okres, żadna z nich nie przyniesie zysku wyższego lub równego co najmniej 3 proc. rocznie – maksymalna stawka wynosi 2,80 proc. w stosunku rocznym. Najwięcej płaci Idea Bank – Lokata Skarbonka PLUS, Lokata Skarbonka oraz Lokata Rentierska IB to depozyty zajmujące najwyższe miejsca w zestawieniu dla tego okresu.

W tabeli zabrakło ofert na 5, 7 oraz 10 miesięcy. Powodem są zbyt niskie stawki stosowane przez banki w ramach depozytów na te okresy. Najlepsze oferty opiewają na odpowiednio 1,75 proc., 1,40 proc. oraz 1,95 proc. w skali roku.

Monika Dekrewicz