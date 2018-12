Najlepsze lokaty bankowe na 6 miesięcy – grudzień 2018 [Ranking Bankier.pl]

Zainteresowani założeniem depozytu półrocznego w dalszym ciągu mogą skorzystać z oferty, która pozwoli zarobić do 4,00 proc. w skali roku, jednak za cenę spełnienia dodatkowych warunków. Koniec roku był też łaskawy dla poszukujących dobrej lokaty bez haczyków. Najlepsza propozycja oferuje 3,50 proc. rocznie.

W tym tygodniu skupiamy uwagę na najlepszych lokatach półrocznych. Najwyżej oprocentowane propozycje prezentujemy w trzech tabelach. Dwie pierwsze obejmują oferty dostępne dla wkładu w wysokości 10 000 zł. Czytelnicy, którzy są skłonni spełnić dodatkowe warunki w zamian za podwyższoną stawkę, mogą być zainteresowani zestawieniem widniejącym na samej górze. Ci, którzy przystaną wyłącznie na wpłatę oszczędności, mogą zajrzeć do środkowej tabeli. Ostatnie zestawienie to najlepsze propozycje dla kwoty w wysokości 100 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka lokat o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy depozyt z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Wieńczący 2018 r. ranking lokat półrocznych nie przyniósł dużych niespodzianek. Na pierwszym miejscu zestawienia z dodatkowymi warunkami na kwotę 10 000 zł znajduje się Nest Lokata Witaj od Nest Banku oprocentowana na 4,00 proc. w skali roku. Do wymogów stawianych przez bank należą posiadanie statusu nowego klienta, założenie konta osobistego oraz zagwarantowanie wpływu wynagrodzenia (min. 1000 zł) na świeżo otwarty ROR. Dla klientów, którzy osiągają dochód na postawie prowadzonej działalności gospodarczej, bank przygotował inne rozwiązanie. Zamiast wpływu wynagrodzenia należy zapewnić wpływy na konto firmowe w kwocie min. 6000 zł oraz dokonać płatności na konto ZUS lub US.

Najlepsze lokaty 6M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Nest Bank Nest Lokata Witaj 4,00% 161,55 zł posiadanie konta; tylko dla nowych klientów, którzy zapewnią: a) wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł lub b) wpływy na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł oraz zrealizują zaliczkę podatku dochodowego do US lub płatność składki do ZUS 2. Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 3,00% 121,16 zł posiadanie konta; dla nowych środków Lion’s Bank Lokata Desire 3,00% 121,16 zł dla nowych środków 3. Toyota Bank Lokata Standard 2,65% 107,03 zł tylko dla nowych klientów banku 4. PlusBank Lokata „Nowa Kasa = Większy Zysk” 2,60% 105,00 zł posiadanie konta; dla nowych środków 5. neoBank energoLOKATA 6M 2,30% 92,88 zł posiadanie konta lub portfela depozytowego w banku; tylko dla nowych klientów; Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 17.12.2018 r.

Na pozycji wicelidera zestawienia uplasowały się w tym miesiącu dwie propozycje – Lokata na nowe środki PLUS od Idea Banku oraz Lokata Desire od Lion’s Banku. Obie z nich oferują oprocentowanie w wysokości 3,00 proc. w skali roku i obie wymagają zasilenia rachunku lokaty nowymi środkami. Idea Bank wymaga ponadto założenia konta osobistego.

Do końca miesiąca można jeszcze skorzystać z promocyjnego wariantu Lokaty Standard od Toyota Banku, która dzięki stawce w wysokości 2,65 proc. w skali roku zajmuje trzecie miejsce w rankingu. Preferencyjne oprocentowanie będzie dostępne dla klientów, którzy nie korzystali w podanym przez bank czasie z konta osobistego lub innej lokaty w Toyota Banku.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Posiadacze 10 000 zł, którzy rozglądają się za okazyjną lokatą półroczną bez tak zwanych gwiazdek, mogą obecnie zarobić do 3,50 proc. w skali roku. Jest to stawka zaledwie o 0,50 pp. niższa od lidera pierwszej tabeli. Taki zarobek przypadnie osobom, które skorzystają z oferty Lokaty NR 1 od Idea Banku.

Najlepsze lokaty 6M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Idea Bank Lokata NR 1 3,50% 141,36 zł 2. Inbank Lokata standardowa 2,65% 107,03 zł 2. PlusBank Lokata Internetowa 2,60% 105,00 zł 4. Toyota Bank Lokata Standard 1,70% 68,66 zł 5. Getin Bank e-Lokata Tradycyjna 1,65% 66,63 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 17.12.2018 r.

Kolejne dwie pozycje zajmują oferty o zbliżonym oprocentowaniu. Lepsza o włos jest Lokata standardowa od Inbanku opatrzona stawką w wysokości 2,65 proc. w skali roku. Oszczędności przekazane Inbankowi są objęte estońskim systemem gwarantowania depozytów. 0,05 pp. mniej można zyskać, wybierając Lokatę internetową od PlusBanku.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 100 000 zł

Lokata NR 1 od Idea Banku przebiła się również na pierwszą pozycję w zestawieniu na większą kwotę. Wpłacając na nią 100 000 zł, można otrzymać 3,50 proc. w skali roku. To najwyższe oprocentowanie dla tej kwoty, jakie można było otrzymać w tym roku.

Najlepsze lokaty 6-miesięczne dla 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata NR 1 3,50% 1413,62 zł brak 2. Lion’s Bank Lokata Desire 3,00% 1211,67 zł dla nowych środków 3. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,85% 1151,09 zł posiadanie konta oraz zapewnienie: a) wpływu wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł/m-c lub b) wpływów na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz zrealizowanie zaliczki podatku dochodowego do US lub płatności składki do ZUS-u 4. PlusBank Lokata „Nowa Kasa = Większy Zysk” 2,60% 1050,11 zł posiadanie konta, dla nowych środków 5. neoBank energoLOKATA 6M 2,30% 928,94 zł posiadanie konta lub portfela depozytowego w banku; tylko dla nowych klientów; zakładana przez bankowość internetową Sprawdź pozostałe miejsca w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 17.12.2018 r.

Lokata Desire należąca do oferty Lion’s Banku zajęła drugie miejsce w tabeli. Swoją pozycję zawdzięcza stawce w wysokości 3,00 proc. rocznie, czyli takiej samej co dla dziesięciokrotnie niższego wkładu. Nie tylko oprocentowanie zostało jednak utrzymane, ale również i warunek dodatkowy, którym jest wpłata nowych oszczędności na lokatę.

Ostatnie miejsce w czołowej trójce okupuje Nest Lokata Lojalna od Nest Banku. Półroczny wariant depozytu opatrzony jest oprocentowaniem w wysokości 2,85 proc. w skali roku. Na liście warunków znajdują się posiadanie lub założenie konta osobistego oraz zasilanie rachunku wynagrodzeniem. Założenia co do kwoty oraz możliwości skorzystania z oferty przez prowadzących działalność gospodarczą są takie same jak w przypadku Nest Lokaty Witaj.

Najlepsze lokaty półroczne – sytuacja na rynku

Grudzień to miesiąc promocji i obniżek. Dla zwolenników lokat średnioterminowych aktualna oferta depozytów półrocznych również może być swego rodzaju okazją. Dwa banki podniosły oprocentowanie na swoich produktach, czego efektem jest wzrost maksymalnej stawki na lokatach na 100 000 zł oraz lokatach na 10 000 zł bez dodatkowych warunków.

Wśród poprawiających warunki znalazły się Idea Bank oraz Nest Bank. Pierwszy z nich znacząco podniósł oprocentowanie na Lokacie NR 1 – z 2,40 do 3,50 proc. rocznie. Ten ruch wywindował wspomniany depozyt na pierwsze miejsce dwóch zestawień. Wzrostem stawki została objęta również Nest Lokata Lojalna od Nest Banku. W przypadku wariantu na pół roku instytucja poprawiła oprocentowanie o 0,20 pp.

Z grudniowego rankingu zniknęła natomiast Lokata internetowa dla nowych klientów od Alior Banku. O przesunięciu depozytu do obsługi bank poinformował w tabeli oprocentowania z 22 listopada br.

Monika Dekrewicz