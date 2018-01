Ceny ofertowe mieszkań na sprzedaż, na wynajem i działek budowlanych

Ile kosztują mieszkania na sprzedaż w największych miastach w Polsce? Za ile można kupić działkę budowlaną? Jak drogi jest wynajem w Warszawie, Wrocławiu czy w Łodzi? Publikujemy aktualne ceny ofertowe.

Na łamach Bankier.pl od 2013 roku co miesiąc publikujemy ofertowe ceny nieruchomości, które udostępnia nam na podstawie swoich danych serwis ogłoszeniowy Otodom.pl. Nasze raporty obejmują stawki ofertowe mieszkań i wynajmu mieszkań od stycznia 2012 roku oraz stawki działek budowlanych od stycznia 2013 roku.

Informacje w raportach z rynku nieruchomości obejmują:

ceny mieszkań na sprzedaż (rynek pierwotny i wtórny),

ceny wynajmu,

ceny działek budowlanych.

Oczekiwania cenowe sprzedawców mieszkań analizujemy na grupie 9 miast: Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia, a od lipca 2014 roku także dla Lublina i Szczecina. W każdym z przypadków rozpatrywany jest zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny.

Ceny mieszkań w danym miesiącu prezentujemy jako średnie stawki dla całego miasta oraz bardziej szczegółowych wartości w podziale na kategorie metrażowe. W analizie przyjęto stały podział na mieszkania o powierzchni do 38 mkw., od 38 do 60 mkw. oraz od 60 do 90 mkw.

Miesięczne ceny najmu dotyczą samego odstępnego, którego oczekują oferenci w ogłoszeniach mieszkań na wynajem zamieszczanych w serwisie Otodom.pl.

Podobnie jak w przypadku cen sprzedaży, zbierane dane obejmują średnie stawki dla całego miasta oraz stawki szczegółowe dla poszczególnych metraży – do 38 mkw., od 38 do 60 mkw. i od 60 do 90 mkw. Analiza obejmuje 10 polskich miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawę i Wrocław.

Zakres analizy rynku działek budowlanych jest pod względem grupy miast najszerszy. Co miesiąc prezentujemy dane dla każdego z 16 polskich województw i ich głównych miast, tj: Wrocławia, Bydgoszczy, Lublina, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi, Krakowa, Warszawy, Opola, Rzeszowa, Białegostoku, Gdańska, Katowic, Kielc, Olsztyna, Poznania i Szczecina.

Prezentowane stawki, poza średnią dla całego obszaru (miasta i województwa), są również prezentowane w podziale na powierzchnię działki budowlanej. Przedziały uwzględniają parcele o powierzchniach: do 800 mkw., od 800 do 1200 mkw., od 1200 do 2000 mkw., od 2000 do 5000 mkw., od 5000 do 10 000 mkw. oraz powyżej 10 000 mkw.

Wszystkie dotychczasowe raporty o cenach ofertowych na rynku nieruchomości można znaleźć TUTAJ.

Ceny ofertowe na rynku nieruchomości najczęściej nie są stawkami ostatecznymi - tymi, które pojawiają się w aktach notarialnych przy zakupie mieszkania. Na rynku od lat szacuje się, że różnica pomiędzy stawkami ofertowymi i transakcyjnymi wynosi ok. 10 proc.

Wraz z analizą cen ofertowych, pełniącą rolę podglądową dla planujących sprzedaż swojej nieruchomości, w ujęciu kwartalnym publikujemy na łamach Bankier.pl ceny transakcyjne mieszkań dla rynku pierwotnego i wtórnego oraz co miesiąc analizujemy odczyty indeksu cen nieruchomości, który bada trend cenowy na rynku nieruchomości.

Wszystkie dotychczasowe raporty dotyczące cen transakcyjnych na rynku nieruchomości publikujemy TUTAJ.

Źródło:

Mateusz Gawin