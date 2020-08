Biomed-Lublin: główny akcjonariusz sprzedawał akcje

fot. TexBr / Shutterstock

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych, główny akcjonariusz Biomedu-Lublin, na dwóch sierpniowych sesjach sprzedała akcje spółki za ponad 14 mln zł.



Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA powiązana jest z zasiadającymi w radzie nadzorczej Dariuszem Kucowiczem i Wiktorem Napiórą, którzy również widnieją w akcjonariacie lubelskiej spółki.

Zgodnie z opublikowanymi komunikatami, 4 sierpnia OPDF sprzedała akcje Biomedu za 4,64 mln zł, zaś dzień później za 9,89 mln zł. Poprzednia transakcja insidera miała miejsce 29 lipca – Wiktor Napióra zbył wtedy akcje warte 8,4 mln zł. Średnia cena lipcowej transakcji wynosiła 14 zł, podczas gdy w sierpniu OPDF sprzedawała akcje Biomedu za ponad 28 zł.

Na zamknięciu czwartkowej sesji akcje Biomedu wyceniane były na 25,9 zł. To mniej od maksimów z wtorku (32,5 zł), ale warto mieć w pamięci, że jeszcze miesiąc temu akcje lubelskiej spółki kosztowały 8,18 zł, a w 2020 r. wchodziły z ceną 1,05 zł. Obecna kapitalizacja Biomedu to 1,6 miliarda złotych. To 63. wynik wśród akcji z głównego rynku GPW i NewConnect.

Kliknij, aby przejść do notowań / Bankier.pl

Biomed-Lublin to w ostatnich miesiącach jedna z najpopularniejszych spółek na GPW wśród inwestorów indywidualnych. Świadczyć może o tym choćby pierwsze miejsce w rankingu popularności spółek Bankier.pl.

Michał Żuławiński