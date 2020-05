5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Eksperci o rynku nieruchomości

Jak Polska długa i szeroka, toczy się debata na temat przyszłości rynku nieruchomości. Kolejny zestaw opinii ekspertów opublikowaliśmy w piątkowym artykule „Nieruchomościowe prosperity dobiegło końca. Winny koronawirus”.

Z nieruchomościami związany jest też rynek kredytów. O tym, co dalej z hipotekami mówił Michał Kisiel. Zapis transmisji dyskusji z udziałem analityka Bankier.pl dostępny jest na Facebooku.

Warto dodać, że o cenach nieruchomości dyskutuje się nie tylko w Polsce. Brytyjscy eksperci przewidują, że do 2020 r. mieszkania i domy mogą potanieć o 30 proc.

2. Czy kupować waluty?

Po marcowym skoku notowań walut wielu Polaków zadaje sobie pytanie, czy wciąż warto kupować euro, dolary czy franki szwajcarskie. Z zagadnieniem tym zmierzył się Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl w artykule „Czy wciąż warto kupować waluty?”.

3. Dywidendy nadal istnieją

Inwestowanie dywidendowe to jeden ze sposobów na dochód pasywny. Chociaż przez polską giełdę przetacza się dywidendowa katastrofa, to wciąż są spółki, które nawet w trudnych czasach podzielą się zyskiem. Ich listę opublikowaliśmy w artykule „Te spółki wypłacą dywidendę mimo koronawirusa”.

Osobom, które dopiero zaczynają lub myślą o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie, polecamy poradniki „Jak kupować akcje. Giełda dla początkujących” oraz „Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla początkujących”.

W czasach społecznej izolacji kupowanie walut przez internet jest jeszcze wygodniejsze niż wcześniej. Porównywarkę kantorów internetowych znajdziesz w serwisie Smart Bankier.pl.

4. Rekord w obligacjach

Polacy, w obawie przed inflacją i w reakcji na niskie oprocentowanie lokat, rzucili się na obligacje skarbu państwa. Ich rekordowa sprzedaż w ubiegłym miesiącu opiewała na 5,4 mld złotych. To więcej niż w całym 2016 r. Niestety, Ministerstwo Finansów zmieniło warunki oferty na mniej atrakcyjne. Resort zapowiada jednak, że myśli nad alternatywą dla obligacji oszczędnościowych.

Pocieszenia trudno szukać na kontach oszczędnościowych. Z ostatniego rankingu Bankier.pl wynika, że kolejne banki obniżają stawki na swoich kontach oszczędnościowych.

5. Nowości dla przedsiębiorców

Od przyszłego roku w Polsce ma pojawić się tzw. podatek estoński. Firmy z sektora mikro i małych, które przeznaczą zysk na inwestycje, nie zapłacą podatku CIT.

O wprowadzanych obecnie działaniach pomocowych dla przedsiębiorców i pracowników na bieżąco piszemy w serwisie specjalnym poświęconym tarczy antykryzysowej.

Michał Żuławiński