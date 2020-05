Te spółki wypłacą dywidendę mimo koronawirusa

Koronawirus sprawił, że tegoroczny sezon dywidendowy będzie uboższy niż poprzednie. Wiele spółek wypłat jednak nie wstrzymuje. Na Bankier.pl sprawdzamy, które firmy podzielą się zyskiem mimo pandemii.

Koronawirusowe zamknięcie gospodarki sprawiło, że wiele firm straciło źródła przychodów, wpadło w problemy z płynnością bądź po prostu szuka cięć w obawie o swoją przyszłość. W efekcie, jak wynika z wyliczeń Bankier.pl, zarządy już 22 spółek dywidendowych z głównego rynku GPW ogłosiły, że w związku z koronawirusem rekomendują ich niewypłacanie w 2020 roku. W gronie tym znaleźli się m.in. faworyci do dużych wypłat, jak niektórzy deweloperzy, czy np. Eurotel i Famur. Wśród komunikatów przeważa przede wszystkim tłumaczenie związane z niepewnością dotyczącą przyszłości, część firm deklaruje, że jeżeli wszystko się ułoży, zaległą dywidendę wypłacą w przyszłym roku.

Opinie dotyczące podejścia do dywidend w dobie pandemii są jednak mocno podzielone, co świetnie pokazują nie tylko głosy ekspertów, ale i nasza ankieta. W artykule tym zebraliśmy "za" i "przeciw" dywidendom i zapytaliśmy was, czytelników, o zdanie. Większość odpowiedziała, że spółki jednak powinny się z dywidendami wstrzymać, zwolennikami było jednak 43,4 proc. z 631 ankietowanych.

Spółki, które w zeszłym roku wypłaciły dywidendę, a teraz ich zarządy zapowiedziały wstrzemięźliwość w związku z koronawirusem Alumetal Dom Development PZU Mex Polska Atal Stalprofil Bowim Handlowy Sonel Wittchen Seco Wielton Lokum Famur Archicom Stalprodukt LPP ATM Grupa IMS

Eurotel Pekao Agora

Podobnie podzielone co do dywidend są same spółki. Oprócz wspomnianych informacji o wstrzemięźliwości na rynek trafiają kolejne deklaracje zarządów, że mimo koronawirusa polityka dywidendowa firmy pozostaje bez zmian, a inwestorzy mogą liczyć na wypłatę. Łącznie w naszym zestawieniu znalazło się 37 takich spółek, czyli wyraźnie więcej niż wstrzymujących.

Warto zaznaczyć jednak, ze po pierwsze wzięliśmy spółki, które dywidendę dopiero mają przed sobą (kilka, które już odjęło ją od kursu, wypadło zatem z listy). Po drugie zaś liczyły się deklaracje z ostatnich dwóch miesięcy. Nie braliśmy pod uwagę ani wcześniejszych deklaracji, ani polityk dywidendowych. Owszem, milczenie teoretycznie powinno oznaczać potwierdzenie wypłaty, czasy są jednak szczególne i kilka spółek już wycofywało się ze styczniowych/lutowych zapowiedzi dotyczących podziału zysku (czego świetny przykład stanowi wtorkowy Orlen). To mocno obcina listę, wcale jednak nie wyklucza, że kolejne firmy potwierdzą wcześniejsze plany i jednak wypłacą dywidendę.

Trzech pewniaków

Wspomniane 37 spółek podzielić można na dwie kategorie. Pierwsze to takie, które zapowiedziały dywidendy. Zrobił to zarząd lub rada nadzorcza. Warto jednak pamiętać, że o wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA), jedynie bazując na rekomendacji zarządu i rady. Stąd póki brak decyzji walnego, wciąż nie można powiedzieć, że dywidenda jest pewna. Drugą grupę tworzą te spółki, które owo głosowanie mają już za sobą i dopełnione zostały wszelkie dywidendowe formalności.

Spółki z zapowiedzianymi dywidendami Spółka Zapowiadana kwota na akcję Waluta Stopa dywidendy* Źródło Dzień dywidendy Dzień wypłaty CPGROUP 2,1 PLN 22,83% Zarząd 26.05.2020 09.06.2020 INTERAOLT 0,7 EUR 14,63% WZA 12.05.2020 18.05.2020 MALKOWSKI 0,08 PLN 10,00% Zarząd ASBIS 0,075 USD 9,60% Rada Dyrektorów 21.05.2020 04.06.2020 LENA 0,3 PLN 9,20% Zarząd 15.06.2020 29.06.2020 SIMPLE 0,55 PLN 7,75% Rada Nadzorcza CEZ 34 CZK 7,47% Rada Dyrektorów ACAUTOGAZ 2,8 PLN 7,39% Zarząd UNIMOT 1,97 PLN 7,16% Zarząd 28.06.2020 09.07.2020 PEPEES 0,12 PLN 7,02% WZA 01.07.2020 31.07.2020 ODLEWNIE 0,25 PLN 6,25% Zarząd 31.07.2020 21.08.2020 DECORA 1 PLN 5,71% Zarząd 10.06.2020 24.06.2020 CASPAR 1,74 PLN 5,44% Rada Nadzorcza KRKA 4,25 EUR 5,34% Zarząd ULMA 2,6 PLN 5,20% Rada Nadzorcza WAWEL 30 PLN 5,17% Rada Nadzorcza 08.06.2020 16.06.2020 ASSECOBS 1,8 PLN 5,11% WZA 19.05.2020 05.06.2020 PKNORLEN 3 PLN 5,04% Zarząd 14.07.2020 28.07.2020 RAWLPLUG 0,33 PLN 4,87% Zarząd AQUABB 0,73 PLN 4,71% Zarząd ASSECOPOL 3,01 PLN 4,64% Rada Nadzorcza MAKARONPL 0,25 PLN 4,55% Zarząd TALANX 1,5 EUR 3,99% Zarząd IZOSTAL 0,11 PLN 3,87% Zarząd 24.07.2020 12.08.2020 APSENERGY 0,05 PLN 3,47% Rada Nadzorcza 15.05.2020 25.05.2020 KGL 0,34 PLN 2,65% Zarząd MENNICA 0,5 PLN 2,63% Zarząd ASSECOSEE 0,74 PLN 2,36% Rada Nadzorcza 25.06.2020 08.07.2020 VINDEXUS 0,1 PLN 2,17% Zarząd NEUCA 8,65 PLN 1,77% Zarząd 21.05.2020 28.05.2020 PKNORLEN 1 PLN 1,67% Zarząd LABOPRINT 0,15 PLN 1,49% Zarząd ULTGAMES 0,4 PLN 1,29% Zarząd 03.07.2020 17.07.2020 TSGAMES 3,78 PLN 0,84% Rada Nadzorcza 29.05.2020 10.06.2020 MOVIEGAMES 0,32 PLN 0,55% Zarząd PASSUS 0,05 PLN 0,42% Zarząd 20.08.2020 19.11.2020 CLNPHARMA 0,08 PLN 0,24% Zarząd 02.06.2020 19.06.2020 Źródło: PAP Biznes/Bankier.pl/Raporty spółek *Stopa liczona według ceny z 04.05.2020

W gronie pewniaków, potwierdzonych przez walne, znajdują się 3 społki. Najwyższą stopę, bo aż 14,6 proc., oferuje InterRao, czyli litewski operator energetyczny. Spółka ta słynie z wysokich wypłat i wymienialiśmy ją jako jednego z dywidendowych faworytów na ten rok. Nie zawiodła. Regularnie (od 2009 roku) zyskami dzieli się także Asseco Business Solutions, spółka córka Asseco Poland, którę tym razem proponuje stopę na poziomie 5,1 proc. Trójkę uzupełnia Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego, które dywidendy płaci od roku. W tym stopa sięga 7 proc.

W przypadku pozostałych 34 spółek wciąż konieczna jest jeszcze decyzje walnych zgromadzeń akcjonariuszy, niemniej te bardzo często bywają zgodne z rekomendacjami zarządów. Tutaj liderem pod względem stopy dywidendy jest Capital Park Group, gdzie ma ona sięgnąć aż 22 proc. Wysoka dywidenda kusi, warto jednak pamiętać, że jej wypłata jest możliwa przede wszystkim dzięki środkom ze sprzedaży udziałów w Dakota Investments. Dodatkowo spółka działa m.in. na rynku najmu powierzchni handlowych i biurowych, co rodzi liczne znaki zapytania w obecnej sytuacji gospodarczej kraju.

Dwucyfrową stopę oferuje także notowana na NewConnect spółka Małkowski-Martech. Stopy bliskie 10 proc. zapowiadają także w Lenie i Asbisie, a więc dwójce dobrze znanej fanom dywidendowego inwestowania. Ponad 7 proc. zapowiadają Simple, Unimot, AC Autogaz oraz Cez. Ta ostatnia spółka jest szczególnie warta uwagi, pokazuje bowiem, że państwowy moloch energetyczny potrafi płacić solidne dywidendy. Tak przynajmniej jest w Czechach, w Polsce energetyka już od kilku lat nie jest kojarzona z dywidendami.

Adam Torchała