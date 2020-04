5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Tarcza antykryzysowa wzmocniona

Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia był tarcza finansowa. Rząd wspólnie z NBP przedstawił program zakładający 100 mld złotych dla mikro, małych, średnich i dużych firm. Warunkiem pozyskania środków będzie kontynuowanie działalności oraz utrzymanie zatrudnienia. Odpowiednie przepisy jeszcze nie weszły w życie, dopiero po świętach zajmie się nimi Senat.

Tarcza finansowa stanowi uzupełnienie ogłoszonej w ubiegłym tygodniu tarczy antykryzysowej. Jej najważniejsze zapisy, wraz z konkretnymi poradami dla pracowników, pracodawców i przedsiębiorców znajdziecie Państwo w specjalnym serwisie dostępnym pod adresem www.bankier.pl/tarcza-antykryzysowa (lub po kliknięciu w poniższy baner).

2. Nadchodzi kryzys na rynku pracy

Mimo działań rządu wielu Polaków już straciło lub niebawem straci pracę. Dotyczy to zarówno pracowników małych firm, jak i obejmowanych zwolnieniami grupowymi pracowników firm dużych.

Nie wiemy, jak duża będzie armia bezrobotnych – nawet minister pracy przyznaje, że dane z urzędów pracy nie oddają jeszcze skali problemu. Prognozy ekonomistów każą się spodziewać stopy bezrobocia w okolicach 10 proc. (wobec 5,5 proc.) obecnie.

Okazuje się jednak, że nawet w trudnych czasach są firmy, które szukają pracowników. Więcej na ten temat pisaliśmy we wtorkowym artykule „W tych branżach czeka praca”.

3. Niespodziewana obniżka stóp procentowych

Dużą niespodziankę Polakom sprawiła w tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej, która nieoczekiwanie ponownie obniżyła stopy procentowe. Podstawowa stopa wynosi obecnie zaledwie 0,5 proc., a więc najmniej w historii.

Według naszych wyliczeń rata dla przykładowego 30-letniego kredytu na 350 tys. zł zmniejszy się z 1507 zł do 1382 zł (czyli o ponad 8 proc.). Spadnie także górny limit górny limit rocznego oprocentowania kredytów i pożyczek (z 9 do 8 proc.).

Niższe stopy procentowe to gorsza wiadomość dla posiadaczy lokat. Spore zmiany na rynku, które wystąpiły po poprzedniej obniżce, opisaliśmy w artykule „Duża fala zmian na lokatach”.

Najlepsze depozyty zawsze znaleźć można także w naszej porównywarce.

4. Nowa era na rynku nieruchomości

Sporo działo się także wokół rynku nieruchomości. Spadek sprzedaży od 40 do 90 proc., przeniesienie transakcji do internetu, trudniejsza droga do kredytu mieszkaniowego – to tylko niektóre wątki, które opisaliśmy w poniedziałkowym artykule „Rynek nieruchomości wkracza w nową erę”.

O sytuacji na rynku nieruchomości rozmawialiśmy także w „Programie Antykryzysowym”, którego gościem był Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom.pl. Z kolei tekstową analizę sytuacji na tym rynku opublikował Ignacy Morawski, założyciel SpotData.pl.

5. Rząd każe zasłaniać twarz, sklepy zmieniają sposób pracy

Na ogłoszone w tym tygodniu regulacje rządu, zakładające m.in. utrzymanie dotychczasowych ograniczeń w sklepach oraz wprowadzenie obowiązku zareagowania twarzy, zareagowały sieci działające na polskim rynku.

Maseczki ochronne pojawiły się m.in. w Biedronce. Portugalska sieć nawiązała także współpracę z Glovo, w ramach której za pośrednictwem aplikacji można zamówić zakupy do domu. Usługa, którą wprowadził także Carrefour, okazała się tak popularna, że wystąpiły problemy z działaniem aplikacji Glovo. Na inny krok zdecydował się Auchan, który na parkingach sprzedaje gotowe pakiety zakupów.

O tym, jak sklepy będą działać przed Wielkanocą, pisaliśmy w czwartkowym artykule. Jeżeli odwiedzamy sklepy, to pamiętajmy o trudzie ich pracowników. Ich obecną sytuację opisaliśmy w poniedziałkowym artykule „Muszę pracować. Boję się”.

Michał Żuławiński