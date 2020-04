Nakaz zasłaniania twarzy. Obostrzenia na Wielkanoc

Przejmujemy kontrolę nad rozprzestrzenianiem się wirusa. Choć przyrosty zachorowań będą zauważane, to nasza strategia się sprawdza i chcemy ją kontynuować - tak zaczął konferencję premier Mateusz Morawiecki. Co to oznacza w praktyce?

- Przedłużamy obowiązujące obostrzenia. Wszystkie bez wyjątku - mówi Mateusz Morawiecki.

O 1 tydzień, do 19 kwietnia, zamknięte będą:

galerie handlowe, a działalność sklepów budowlanych pozostanie ograniczona

kina,

zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, tatuażu, itd.

gastronomia.

Dodatkowo do 19 kwietnia obowiązują nadal:

ograniczenia w przemieszczaniu się,

zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad,



zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego,

zakaz korzystania z rowerów miejskich,

ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Obowiązywać będą także dotychczasowe limity osób w sklepach, na targach, na poczcie i w kościołach. Oznacza to, że na czas Wielkanocy na mszy w kościele może przebywać 5 osób.

Zakaz wejścia do lasu także będzie nadal obowiązywał. Na pytanie w sprawie jego umocowania w prawie, premier odpowiedział, że wpisany zostanie do nowego rozporządzenia.

Do 26 kwietnia obowiązywać będą następujące obostrzenia:

zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków, uczelni

zamknięcie międzynarodowego ruchu lotniczego,

zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Analogicznie przedłużony będzie zasiłek opiekuńczy na dokładnie takich samych zasadach, na jakich obowiązuje teraz.

Do 3 maja obowiązuje nadal:

zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę),

obowiązkowa 14 - dniowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują: ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Obowiązek zasłaniania twarzy

Od przyszłego czwartku, 16 kwietnia, wprowadzony zostanie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

"Musimy powoli, w sposób bezpieczny wracać do nowej rzeczywistości, ale musimy zachować środki ostrożności, które pozwolą nam ograniczyć transmisję wirusa. Dlatego od przyszłego czwartku będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To na dzień dzisiejszy, gdy już coraz więcej osób jest chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić innych przed nami" - powiedział Szumowski.

Minister zdrowia, odpowiadając na pytanie gdzie obywatele mają je zdobyć, odpowiedział, że taki obowiązek funkcjonuje w wielu innych krajach na całym świecie. "Nie mówimy, że musi to być maseczka, może to być chustka, szalik" - oświadczył.

"Co do konkretnych regulacji, będziemy je przedstawiali po świętach. Natomiast ten obowiązek będzie od czwartku poświątecznego" - dodał Szumowski.

Łagodzenie obostrzeń? Po świętach

Morawiecki poinformował, że harmonogram działań dotyczących zwiększenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej jest cały czas opracowywany. "Są analizowane pewne propozycje, które zaproponowali przedsiębiorcy, ale także ze strony pracowników mamy różne propozycje" - oświadczył Morawiecki.

"Chcemy żeby odbywało się to w sposób możliwie maksymalnie bezpieczny z punktu widzenia rozprzestrzeniania się wirusa, stąd chcemy, żeby obowiązek zasłaniania ust i nosa dobrze korespondował z tymi nowymi możliwościami, które przedstawimy po świętach" - wskazał.

Szef rządu zapowiedział, że te nowe możliwości, które zostaną przedstawione po świętach "na pewno będą dotyczyły przede wszystkim działalności gospodarczej". Ale z całą pewnością - zaznaczył - będą zawierały różne obostrzenia tak, aby "to co dobrego udało się nam spowodować - ta sytuacja łagodniejszego przebiegu tej epidemii niż np. we Włoszech, Hiszpanii czy Francji, aby dalej ten przebieg był łagodniejszy".

"Krótko mówiąc musi to być bardzo ostrożne działanie i racje będą na pewno bardzo właściwie wyważone" - powiedział premier.

Wielkanoc bez odwiedzin?

"Chciałbym prosić o to i apelować: niech te święta będą świętami nowego życia, nadziei w związku z tym spędźmy je w gronie najbliższych, nie kontaktujemy się, nie odwiedzajmy się. Zadzwońmy do ludzi, którzy są samotni, porozmawiajmy. Im dalej, tym dłużej próbujmy porozmawiać z dziadkami, z rodzicami, żeby nie czuli się w te święta sami, ale nie kontaktujmy się, nie dajmy szansy temu wirusowi" - podkreślił minister zdrowia .

"Chciałby złożyć państwu życzenia spokojnych świąt, pomimo wszystko zdrowych, pomimo pandemii, pomimo sytuacji wyjątkowej, pokoju i wytrzymałości na te nadchodzące święta i nadziei, bo to są święta nadziei" - dodał minister Szumowski.

Zgodnie z obecnymi rozporządzeniami do soboty 11 kwietnia obowiązuje m.in. zakaz przemieszczania się z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług.

Przepisy zakazują do 11 kwietnia organizowania zgromadzeń. Ograniczenia tego, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Minimalna odległość między pieszymi to - zgodnie z obecnymi zasadami - dwa metry i ograniczenie to dotyczy także rodzin i bliskich, z wyłączeniem rodziców z dziećmi do 13. roku życia i osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych oraz ich opiekunów.

Obowiązuje zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. Ten zakaz obowiązuje do odwołania.

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje obecnie zasada "tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe". Wymóg ten obowiązuje też pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny i nie dotyczy samochodów osobowych.

Ponadto obecnie restauracje, bary i kawiarnie mogą prowadzić działalność tylko na wynos i na dowóz. Banki i placówki finansowe - zgodnie z przepisami - pozostają otwarte, krajowy transport cargo oraz autobusy, koleje i samoloty działają normalnie, a sklepy spożywcze (również w galeriach handlowych), drogerie i apteki pozostają otwarte.

Obowiązują również ograniczenia liczby klientów m.in. w sklepach, na targach i na poczcie. W sklepach i punktach usługowych obowiązuje ograniczenie do trzech osób na kasę lub inne stanowisko do płacenia. W przypadku targowiska, trzech klientów przypada na jeden punkt handlowy, a na poczcie są to dwie osoby na jedno okienko. W weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.

Wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach, a od godz. 10 do 12 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować oraz obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich - w tym także dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte są też zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu, a usług związanych z tymi placówkami nie można realizować w domach. Zawieszone będą także zabiegi rehabilitacyjne i masaże. Tu wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Przepisuje obejmują także hotele i miejsca noclegowe, które zostają zamknięte i będą mogły funkcjonować tylko wtedy, gdy będą w nich przebywać osoby w kwarantannie, izolacji lub gdy przebywa w nich personel medyczny. Goście, którzy obecnie przebywają w takich obiektach, muszą się wykwaterować do 2 kwietnia.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki, a tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Instytucje publiczne i urzędy swoje obowiązki wykonują zdalnie, ale wyjątek stanowią czynności, gdzie praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji kluczowych obowiązków tych instytucji.

Obowiązkowej kwarantannie domowej są objęci będą wszyscy, którzy mieszkają z osobą na kwarantannie. Zasady te będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia.

Pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom: stanowiska ich pracy muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, a pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

AW/PAP