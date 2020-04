W tych branżach czeka praca

Podczas pandemii koronawirusa wiele firm decyduje się redukować zatrudnienie. Nadal jednak są branże, które mimo kryzysu szukają pracowników. W polskich urzędach pracy szuka się przede wszystkim sprzedawców.

Monterzy, operatorzy maszyn, magazynierzy czy kierowcy – to te zawody, poza sprzedawcami, są najbardziej obecnie poszukiwanymi na rynku pracy. Bankier.pl sprawdził, kogo w dobie koronawirusa i powszechnych zwolnień grupowych szukają pracodawcy.

Niezmiennie pracownicy fizyczni

Nie mają możliwości pracy zdalnej, a ich zdrowie zależy w dużej mierze od pracodawców i tego, czy zostaną im zapewnione niezbędne środki ochrony osobistej. Pracownicy fizyczni, podobnie jak sprzedawcy, pracują na tzw. pierwszej linii frontu, codziennie mierząc się z możliwością zakażenia.

Jak wynika z danych zebranych przez Bankier.pl, najwięcej ofert urzędy pracy kierują do sprzedawców – dla tego stanowiska przygotowano 1030 ogłoszeń, a miejsc pracy oferuje się 1642 oraz do pracowników produkcji i operatorów. Równie często szuka się osób do pracy na magazynach i na budowach.

Najczęściej poszukiwane zawody Zawód Liczba ofert Liczba miejsc pracy Brukarz 106 262 Doradca klienta 91 140 Elektromonter 126 274 Elektryk 243 439 Fryzjer 180 222 Kasjer/sprzedawca 277 708 Kelner 181 319 Kierowca 575 1031 Konserwator 122 154 Księgowy 302 321 Kucharz 238 332 Magazynier 404 1570 Mechanik 461 679 Monter 643 1854 Murarz 178 442 Nauczyciel 346 373 Operatorzy 889 3380 Pakowacz 118 1404 Pielęgniarka 99 220 Pomoc kuchenna 246 427 Pomocniczy robotnik budowlany 112 209 Pracownik biurowy 235 286 Pracownik budowlany 168 384 Pracownik fizyczny 132 389 Pracownik ochrony 116 336 Pracownik ogólnobudowlany 149 452 Pracownik produkcji 193 2096 Przedstawiciel handlowy 92 113 Robotnik ogólnobudowlany /budowlany 216 398 Spawacz 222 628 Sprzątaczka biurowa 249 522 Sprzedawca 1030 1642 Stolarz 205 371 Szwaczka 113 431 Ślusarz 234 686 Tokarz 97 201 Źródło: Bankier.pl na podstawie ofert skierowanych do urzędów pracy, stan na 2.04.2020 r.

Pesonnel Service podaje, że przemysł spożywczy, logistyka, e-commerce i branże nowych technologii jako jedyne w obliczu epidemii mają się dobrze. Zatrudnienie może wzrosnąć we tych sektorach oraz na produkcji czy w budownictwie.

– Na razie nie widać ani spadku liczby budów, ani zmniejszenia wymiaru pracy dla pracowników budowlanych. Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności istnieje szansa, że inwestycje zostaną zakończone na czas. Nie wiadomo jednak jaka będzie przyszłość tego sektora. Na razie nie ma decyzji co do nowych inwestycji, co oznacza, że już za pół roku czy rok możemy spodziewać się spadku zatrudnienia, jeżeli nie będzie nowych inwestycji – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Przyjmę do pracy od maja

Wielu pracodawców już teraz szykuje się na odbudowę biznesu po koronawirusie. Widać tu jednak spory optymizm, mianowicie – w przypadku gastronomii zatrudnienie oferowane jest od 1 maja 2020 roku. Ciekawym zjawiskiem jest obecnie rekrutacja fryzjerów. Do urzędów pracy według stanu z początku kwietnia skierowano 180 ogłoszeń o pracę dla tego zawodu i choć niektórzy oznaczają oferty dopiskiem „mobilny”, tak część prowadzi obecnie rekrutację do salonów. Fryzjerzy są częściej poszukiwani przez urzędy pracy niż chociażby pielęgniarki czy pracownicy laboratoriów .

W przypadku gastronomii na razie pracodawcy są zdania, że zatrudniać przyjdzie im od maja. Mimo zakazu zgromadzeń widnieją w ogłoszeniach oferty pracy dla kelnerów, które najczęściej wiążą się z zatrudnieniem na kilka dni przy obsłudze imprez. Wśród ogłoszeń o pracę widać również wyraźnie zapotrzebowanie na nauczycieli – najczęściej oferowana jest im praca od początku przyszłego roku szkolnego lub - w przypadku pracowników przedszkoli lub zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - od maja.

W wielu branżach jednak utrzymanie obecnej liczby miejsc pracy będzie niemożliwe. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Koronawirus wymusił zwolnienia. Kto straci pracę?

Weronika Szkwarek