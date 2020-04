Biedronka sprzedaje maseczki ochronne

Biedronka wprowadza do swojego asortymentu maseczki ochronne. Za paczkę trzech sztuk zapłacimy 14,99 zł.

Biedronka sprzedaje maseczki z jonami srebra, które mają działanie bakteriobójcze. Klienci w opakowaniu za 14,99 zł znajdą trzy sztuki. Każdą maseczkę można użyć pięć razy po uprzednim wypraniu w temperaturze 60 stopni.

Z końcem marca br. wprowadzone zostały w Polsce nowe ograniczenia oraz zasady robienia zakupów. Należy do nich m.in. konieczność zakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu. W niektórych krajach europejskich obowiązuje również nakaz wychodzenia na zewnątrz w maseczkach.

Od kilku tygodni markety wprowadzają do swojego asortymentu produkty dezynfekujące mające pomóc w walcze z koronawirusem. Pierwszą ofertę żeli antybakteryjnych za 3,99 zł wprowadziła właśnie Biedronka. Następnymi sklepami był Lidl i Kaufland. Lidl zaoferował całą linie kosmetyków dezynfekujących - od proszku do prania po mydło. Kaufland skupił się na produktach do rąk.

DF