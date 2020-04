Minister: bezrobocie w marcu spadło. Dane nie są wiarygodne

Dane o marcowej stopie bezrobocia rejestrowanego nie pokażą wpływu koronawirusa na polski rynek pracy – uważa minister pracy Marlena Maląg.

- Analizujemy bezrobocie każdego dnia, spływają do nas dane z powiatowych urzędów pracy. Dzisiaj te wskaźniki nie są wiarygodne, jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy. Gdybyśmy porównali bezrobocie z marca 2020 r. do marca 2019 r. to wskaźnik się wręcz obniżył. Wiemy jednak, że sytuacja na rynku pracy wygląda zupełnie inaczej – powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej Marlena Maląg, minister pracy, rodziny i polityki społecznej.

Ministerstwo, którym od listopada 2019 r. kieruje Maląg, na początku miesiąca zazwyczaj publikuje dane o stopie bezrobocia rejestrowanego, które dopiero pod koniec miesiąca potwierdzane są (lub lekko zmieniane) w finalnym opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego. MRPiPS wciąż nie opublikowało jednak danych za marzec, choć np. raport za luty ukazał się po pięciu dniach marca. Raport GUS na ten temat poznamy dopiero 24 kwietnia.

- Nowa fala bezrobotnych będzie napływała. Rzeczywiste, realne wskaźniki będziemy widzieli na końcu kwietnia, a nawet bardziej w maju. Firmy zapowiadają zwolnienia i już ich dokonują. Podawanie dzisiaj wskaźników i mówienie, że sytuacja jest dobra byłoby nieodpowiedzialne, patrząc na pracowników i pracodawców. Na pewno będziemy obserwowali wzrost bezrobocia, będziemy też wprowadzali takie mechanizmy, aby osoby bezrobotne mogły ten trudny okres przeżyć – dodała Maląg.

Dane podawane przez MRPiPS oraz GUS stanowią tylko jedną z ilustracji sytuacji na polskim rynku pracy. Alternatywę stanowią statystyki bezrobocia publikowane przez Eurostat, które pochodzą z badań ankietowych zgodnych z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy.

W badaniach aktywności zawodowej (BAEL) za bezrobotnego uznaje się osobę niemającą pracy, gotową ją podjąć w ciągu dwóch tygodni i aktywnie jej poszukującą w ciągu ostatnich czterech tygodni. Dlatego też statystyki bezrobotnych według BAEL są wyraźnie niższe od wyników podawanych przez GUS i ministerstwo (w lutym 5,5 proc.), które publikują liczbę zarejestrowanych bezrobotnych.

Według najnowszych danych Eurostatu, w lutym 2020 r. wyznaczana przy pomocy badań ankietowych stopa bezrobocia BAEL pozostawała w Polsce na rekordowo niskim poziomie 2,9 proc. Taki wynik daje naszemu krajowi drugie miejsce w UE, tuż za Czechami (2 proc.).

