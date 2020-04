Tarcza finansowa. Nowe propozycje rządu i NBP

Premier Mateusz Morawiecki i prezes NBP Adam Glapiński ogłaszają kolejne propozycje wsparcia dla gospodarki w ramach tarczy finansowej.

"Chcemy szybko wdrażać w życie konkretne rozwiązania dla pracowników, żeby ochronić ich miejsca pracy i dla firm, żeby zapobiegać ich masowym bankructwom. Proponujemy dzisiaj tarczę finansową i kierujemy co najmniej 100 mld zł do firm" - powiedział premier Morawiecki. "Tarcza finansowa łącznie z poprzednim programem sięgnie poziomu ponad 300 mld zł - 320, 330 mld zł" - poinformował szef rządu.

Nowy program "oznacza wpompowanie w krótkim czasie, te subwencje (...) rozpoczną swoje działanie już za 2 do 3 tygodni" - dodał.

"My ratujemy 2-4 mln, może nawet 5 mln miejsc pracy. Bezrobocie to zmora III RP; pamiętamy, że przekraczało 3 mln. Widzimy analizy różnych ekspertów, które mówią, że także i dzisiaj może ono sięgnąć wysokich pułapów. Chcemy zrobić wszystko, aby zmniejszyć wzrost bezrobocia" - powiedział premier.

"Tarcza finansowa to już teraz co najmniej 100 mld zł na potrzeby utrzymania miejsc pracy, utrzymania płynności dla tych firm, których obroty spadły ostatnio o co najmniej 25%" - mówił Morawiecki

Z kwoty 100 mld zł nowego programu pomocowego dla przedsiębiorstw, zaprezentowanego w środę przez rząd, pula środków bezzwrotnych wynosi 60 mld zł - wynika z prezentacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program składa się z 3 komponentów: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.

Tarcza finansowa dla mikrofirm:

do 324 tys. zł. na 3 lata,

proste i preferencyjne warunki,

subwencja bezzwrotna do 75% po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia.

Tarcza finansowa dla małych i średnich firm:

do 3,5 mln zł na 3 lata,

proste i preferencyjne warunki,

subwencja bezzwrotna do 75% po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia.

Tarcza finansowa dla dużych firm:

indywidualnie ustalane finansowanie,

subwencja bezzwrotna do 75% po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia.

"Program ten jest niezależny od programu gwarancji, pożyczek, dotacji subwencji, który ogłaszaliśmy kilka tygodni temu. Co bardzo istotne - żelazną zasadą naszego programu jest to, że nawet 75% tej subwencji będzie mogło być środkami bezzwrotnymi" - mówił premier. "Subwencje te będą udzielane na 3 lata i spłaty zaczną się dopiero w 2. roku - to moment oddechu dla firm, żeby chroniły swój udział w rynku" - dodał. "Wystarczy spełnić 2 proste warunki: utrzymujesz działalność i nie zwalniasz pracowników. Będzie oświadczenie, a nie segregator zaświadczeń. Wszystko będzie się działo online" - zapowiadał premier.

"Przyjmujemy pewne złożenie, że ten kryzys w ciągu kwartału gdzieś w maju,czerwcu, lipcu będzie powoli zmniejszał swoje niedobre żniwo i swoje oddziaływanie" - powiedział Morawiecki.

"W ramach swojego mandatu (...) NBP zrobi wszystko, by ten kryzys był dla Polski możliwie łagodny i żebyśmy z niego wyszli jak najszybciej" - powiedział na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

NBP będzie skupował dłużne papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

Tuż przed rozpoczęciem konferencji prasowej premiera i prezesa NBP, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 50 pb, do najniższego poziomu w historii. W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP poinformowano, że Narodowy Bank Polski będzie:

nadal prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo;

prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym;

oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Drugi punkt jest nowością w arsenale polskiego banku centralnego. - To otwiera drogę do finansowania przedsiębiorstw przez BGK i ewentualnie inne instytucje z gwarancjami SP - komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

Jak wskazano w komunikacie, podejmowane przez NBP działania mają na celu poluzowanie warunków finansowych w gospodarce i ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych pandemii, wspierając tym samym utrzymanie stabilności makroekonomicznej i finansowej.





"Będą one także sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej po ustąpieniu obecnych zaburzeń. W efekcie, działania te ograniczą ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie" - napisano.

Tarcza finansowa jest drugim, obok tarczy antykryzysowej, programem wsparcia polskiej gospodarki w obliczu epidemii koronawirusa. Tarcza antykryzysowa obejmuje m.in. zwolnienie mikrofirm ze składek ZUS, świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz ochronę konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen.

Planujemy kontynuację tematu