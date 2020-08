Zysk ING BSK w II kw. nieco powyżej oczekiwań

fot. ING Bank Śląski / ING

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2020 roku spadł do 316,2 mln zł z 469,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się 4 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 303,9 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do wyniku netto za drugi kwartał wahały się od 270 mln zł do 367 mln zł.

Odpisy wyniosły w drugim kwartale 309,4 mln zł i były 4,2 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 297 mln zł (przedział oczekiwań wynosił -251-350 mln zł)

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.099,2 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.084,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.061,6 - 1.114,5 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 344 mln zł i i również był zbliżony do szacunków rynku w wysokości 340,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 327,2 mln zł do - 354 mln zł).

Koszty działania banku wyniosły 641,5 mln zł i były o 2,5 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes (626 mln zł).

Wyniki grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 2Q2020 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 1 099,2 1 084,4 1,4%



Wynik z prowizji 344,0 340,1 1,2%



Koszty ogółem 641,5 626,0 2,5%



Saldo rezerw -309,4 -297,0 4,2%



Zysk netto 316,2 303,9 4,0%





























2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 1 099,2 1 053 4% 1152 -5% Wynik z prowizji 344,0 354 -3% 359 -4% Koszty ogółem 641,5 581 10% 775 -17% Saldo rezerw -309,4 -136 128% -295 5% Zysk netto 316,2 469 -33% 267 18%

