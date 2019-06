Związkowcy z Amazona niezadowoleni z wysokości podwyżek

Na początku tygodnia media obiegła informacja o podwyżkach w polskim oddziale Amazona. Wzrost płac ma sięgnąć 8,1 proc. Taka decyzja nie odpowiada związkom zawodowym, które od maja są z pracodawcą w sporze zbiorowym.

"8 czerwca w Poznaniu odbyło się pierwsze spotkanie z udziałem mediatora. Tego samego dnia, zanim doszło do rozmów, Amazon ogłosił, że od początku lipca podnosi płace. W sporze związki domagają się podwyżek płac, zmiany sposobu oceny pracowniczej, ograniczenia ilości umów tymczasowych i na czas określony. Pracodawca nie przyjął do tej pory żadnego proponowanego przez stronę związkową rozwiązania. W dniu mediacji pracodawca przekazał za to pracownikom komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń. Amazon zrównał zarobki we wszystkich magazynach w Polsce, czego związki domagały się od dawna" podaje związek zawodowy Solidarność w komunikacie przesłanym Redakcji Bankier.pl.

Przypomnijmy, że na początku tygodnia Amazon poinformował zatrudnionych o podniesieniu im płac. Od lipca 2019 roku pracownicy poziomu początkowego otrzymają od 20 zł brutto za godzinę pracy, kierownicy zespołów — od 25 zł brutto. Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku stawki wynosiły od 17,5 do 19,5 zł/godz. dla pracowników magazynów, a kierownicy zespołów otrzymywali od 22,5 do 24,5 zł/godz.

Związkowcy są niezadowoleni, ponieważ nie uzgodniono z nimi podwyżek płac, a te, które wprowadzono, znacznie odbiegają od kwot, o jakie wnioskowali. "Należy nadmienić, że średnia podwyżka płac ma wynieść 60 eurocentów za godzinę. To uwidacznia olbrzymie dysproporcje w wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami Amazon w zachodniej części Europy mimo wykonywania tych samych obowiązków i takiego samego, jeśli nie większego, nakładu pracy. Ponadto utrzymujemy, że oprócz kwestii płacowej, palącą kwestią jest zmiana oceny pracowniczej obowiązującej w Amazon. Według związków jej celem jest wyłącznie dyscyplinowanie i karanie pracownika" - podaje przedstawiciel związku w rozmowie z Bankier.pl.

Związkowcy, którzy podpisali w czerwcu z pracodawcą protokół rozbieżności, walczą o dialog z Amazonem. W rozmowie z Bankier.pl podają, że jeśli zarząd będzie ignorował stronę społeczną, to biorąc pod uwagę determinację zatrudnionych, spór może zakończyć się strajkiem.

Weronika Szkwarek