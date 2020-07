To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 4 i 5 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Bezrobocie rośnie wszędzie, ale nie w Polsce; najlepszy kwartał GPW od lat; Ameryka, która "odzyskała" prawie pięć milionów miejsc pracy - to tylko kilka głośnych nagłówków z tygodnia, który dziś zamykamy. Zespół wydawców Bankier.pl przygotował nowy zestaw "Wykresów tygodnia", polecam wszystkim zainteresowanym krajową i światową gospodarką.

Zdajemy sobie sprawę, że w okresie wakacyjnym weekendowe pauzy od bycia na bieżąco będą praktyką częstszą niż zwykle. Po ostatnich miesiącach ograniczeń, w tym roku urlop "wzywa" jakby podwójnie. Na plażach czy górskich szlakach można wręcz odnieść wrażenie, że żadnego wirusa i społecznego dystansu nigdy nie było. W tym samym czasie Światowa Organizacja Zdrowia informuje: "w ciągu ostatnich 24 godzin nastąpił najwyższy od początku epidemii wzrost liczby zakażeń koronawirusem". Z amnezją turystów problem mają też linie lotnicze. LOT apeluje do planujących zagraniczne podróże, by na bieżąco sprawdzali ograniczenia obowiązujące w krajach. "Przewoźnik nie może zabrać na pokład pasażerów, którzy nie dopełnili wymaganych formalności" - uczula linia lotnicza. Ostrożnie z tymi wakacjami - żeby pochopne decyzje nie doprowadziły do nieplanowanych ubytków w portfelu.

Na koniec przypomnienie: we wtorek 7 lipca mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce (ważne: wyborcy, którzy zmienili spis wyborców przed I turą wyborów, pozostają w nim także na II turę). Z kolei czas na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania mamy do piątku 10 lipca. Dlaczego - w sensie ekonomicznym - warto pójść na wybory prezydenckie i 12 lipca oddać głos na jednego z kandydatów? Będziemy w tym tygodniu pisać o tym więcej na łamach Bankier.pl. Mamy bowiem poczucie, że polityczne emocje często królują nad rozsądkiem i merytorycznymi argumentami. Do zobaczenia na łamach Bankier.pl w nowym tygodniu.

Skrót wydarzeń z kraju i ze świata

5 lipca - niedziela

19:25 Exit polls: niedzielne wybory w Chorwacji wygrywa rządząca HDZ

18:29 Premier: Polska już jest środkowoeuropejską potęgą turystyczną

18:13 Premier zapowiada powołanie funduszu patriotycznego

15:13 Porządkowi będą pilnować użytkowników hulajnóg w Rzymie

14:27 Blisko 500 tys. złożonych wniosków w programie „Dobry start”

14:26 Nowy sondaż: Trzaskowski - 47,2 proc., Duda - 45,9 proc.

11:48 W Indiach kolejny rekord - blisko 25 tys. zakażonych koronawirusem

11:42 Zarzuty dla mężczyzny, który groził podpaleniem posesji z banerem Trzaskowskiego

09:06 W JSW drugi dzień z rzędu bez nowych zakażeń koronawirusem

09:04 Chorwaci wybierają parlament. Równe szanse partii rządzącej i opozycyjnej

08:31 Do wtorku można dopisać się do spisu wyborców

08:21 NFZ przywraca bezpośrednią obsługę w swoich placówkach

07:46 Test na Covid, rejestracja, mniejszy bagaż. Wymogi sanitarne krajów warto sprawdzić przed wylotem

07:15 Dotacje dla 14 polskich lotnisk. W lipcu porty dostaną pieniądze z tarczy

07:10 Kanada stawia na wegetariański trend w gospodarce

06:55 Hiszpania potrzebuje nawet 12 tys. nowych lekarzy

06:12 Resort zdrowia nie rozszerzy listy gmin z obowiązkowym głosowaniem korespondencyjnym

4 lipca - sobota

21:33 Nowy premier Francji: Priorytetem rządu będzie zachowanie miejsc pracy

20:30 WHO: nastąpił najwyższy wzrost liczby zakażeń od początku epidemii

18:10 Sagrada Familia otwarta dla służb walczących z Covid-19

15:29 Papież wyraził uznanie dla inicjatyw w celu wykorzystania energii odnawialnej

14:44 Praca zdalna także po epidemii. Prezydent zapowiada zmianę w Kodeksie pracy

12:00 Marczuk: Jesienią ok. 80 tys. firm będzie przystępować do PPK

10:50 Trzaskowski: Dzień po zaprzysiężeniu zwołam Radę Gabinetową ws sytuacji gospodarczej

09:42 Prezydent Andrzej Duda chce zmian w konstytucji. Chodzi o adopcję

08:29 Trump: Zagraża nam "skrajnie lewicowy faszyzm"

08:21 Ważny obowiązek dla firm - do 13 lipca muszą dopisać się do tego rejestru

07:13 Pogoda skróciła truskawkowy sezon

07:08 Małgorzata Trzaskowska: Pierwsza dama powinna otrzymywać wynagrodzenie

07:04 LOT lata poniżej kosztów. Sprzedaje bilety na skasowane rejsy

06:00 Mieszkanie w leasing? To możliwe, ale nie dla wszystkich

06:00 Rekordowy zysk ubezpieczycieli z polis OC. Będzie obniżka dla kierowców?

06:00 Zaskakujący wzrost inflacji, Chiny odcięte od złota i wielka hossa [Wykresy tygodnia]

