Nowy sondaż: Trzaskowski - 47,2 proc., Duda - 45,9 proc.

Do wtorku można dopisać się do spisu wyborców

We wtorek, 7 lipca, mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Jeśli wyborca dopisał się do spisu przed pierwszą turą wyborów, nie może dopisać się do innego spisu przed drugą turą. Do piątku można odbierać zaświadczenia o prawie do głosowania.