To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 28 kwietnia

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Dobry wieczór. Jeśli zastanawiają się Państwo, jak długo jeszcze będziemy odczuwali konsekwencje pandemii, swoje zdanie na ten temat wyraził Bill Gates. Cytaty z amerykańskiego miliardera odnośnie do koronawirusa są przez niektórych komentowane niemal z wypiekami na twarzy.

Na ile lockdown już rezonuje na gospodarkę, tylko dzisiaj opisujemy w kontekście turystyki (najnowsze dane GUS-u), przedsiębiorczości (doniesienia o wpłatach składek do ZUS) czy bankowości (lista obniżek oprocentowania na lokatach).

Gdy swoją wojnę z wirusem toczy biznes, własną prowadzi rząd. Poznaliśmy szczegóły ustaw uzupełniających tzw. tarczę antykryzysową. Z każdym tygodniem wiemy trochę więcej o przyszłości. Wtorek przyniósł m.in. projekcję nowego mechanizmu rekrutacji na uczelnie i nowe informacje o tarczy 3.0.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

Spośród dziesiątek informacji ekonomicznych, jakie dziś publikowaliśmy, w ramach podsumowania zachęcam do zapoznania się przede wszystkim z faktami. W tym zestawieniu marginalne znaczenie mają opinie, komentarze czy przewidywania.

18:35 Znamy szczegóły rekrutacji na uczelnie 2020/2021

17:16 LOT chce 2-letniego postojowego dla pilotów i stewardess

17:06 Francja pokazuje plan wychodzenia z kwarantanny

16:32 Wizz Air wznowi w maju loty z Budapesztu

15:51 Przepisy w tarczy 3.0 pozwala na unieważnienie aukcji 5G

15:48 ZUS: Zadłużeni skorzystają ze zwolnienia. Są warunki

15:03 Ukraina otwiera swój rynek ziemi. "To historyczna chwila"

14:07 Górskie schroniska promują "noclegi na przyszłość"

13:23 Minister środowiska: Chcemy surowiej karać za wypalanie traw

13:21 Nowy indeks giełdy w Austrii zdominowany przez polskie gry i IT

13:18 Rzecznik Finansowy: Warunki "wakacji kredytowych" są nieprzejrzyste

13:10 W tarczy antykryzysowej 3.0 zmiany dot. uczelni

13:00 Błąd we wniosku do ZUS w ramach tarczy antykryzysowej naprawisz e-mailowo

12:31 Minister cyfryzacji Marek Zagórski nowym pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa

12:26 Na początku roku ruch na wschodniej granicy Polski spadł o ponad 13 proc.

10:48 Rząd szykuje podatek "od Netfliksa"

10:46 Rząd: Nieplanowane spadki zapotrzebowania na energię zagrożeniem dla płynności spółek energetycznych

10:46 Banki są stabilne, ale inwestorzy się od nich odwrócili

10:45 PIT do 1 czerwca bez odsetek przez Twój e-PIT

10:40 Załamanie popytu na złoto w Chinach (odwrotnie niż w Polsce)

10:16 Turystyka powalona przez koronawirusa. Znamy pierwsze dane

10:15 Ministerstwo Aktywów Państwowych nie zajmie się już energetyką

09:47 Na rynku bez zmian. Kurs euro poniżej 4,54 zł

08:40 Wiceminister finansów: Nie ma planów zmian w tzw. podatku Belki

08:06 Ceny ropy w USA spadają. Niedługo znów może być wyceniana poniżej zera

08:04 Na japońskim rynku pracy sytuacja się pogorszyła

07:47 Trump zachęca stany do otwarcia szkół

07:31 Dopłaty do kredytów dla firm, wakacje kredytowe i ochrona przed lichwą w tarczy antykryzysowej

07:15 Wpłaty do ZUS spadły o 20 proc.

06:39 Poczta ma już dostęp do danych PESEL potrzebnych do wysyłki pakietów pocztowych

06:19 Emeryci i renciści z "trzynastkami" na kontach

06:00 Wynajmujący ustabilizowali ceny mieszkań

06:00 W większości banków obniżki lokat

00:11 Część zakładów odzieżowych w Bangladeszu wznowiła produkcję

Na kolejne wieczorne podsumowanie wydarzeń z cyklu "To był dzień" zapraszamy już jutro. Najnowsze artykuły z tej serii wysyłamy do czytelników także w postaci newslettera. Jeśli chcesz zapisać się na niego, możesz to zrobić tutaj.

Malwina Wrotniak