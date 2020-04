Rząd szykuje podatek "od Netfliksa"

Rząd planuje nałożyć na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) w wysokości 1,5 proc. przychodu - wynika z OSR projektu uzupełniającego tarczę antykryzysową, przyjętego we wtorek przez rząd. Ma to zwiększyć wpływy PISF w 2020 r. o ok. 15 mln zł i co najmniej 20 mln zł rocznie w kolejnych latach.

Jak podano w OSR, szacunek wpływów oparty jest na danych przedstawionych przez Europejskie Obserwatorium Audiowizualne.

Dane przedstawione przez EAO za rok 2019 kształtują się następująco:

Podmiot dostarczający VOD Przychód w PLN Wpłata na rzecz PISF (1,5% przychodu), w zł IPLA (POLSAT) 268 879 600 4 033 194 Player.pl (TVN) 102 031 600 1 530 474 Amazon 44 391 600 665 874 Cda.pl 38 728 800 580 932 Netflix 429 312 400 6 439 686 Apple+ 290 400 4 356 Inne 230 392 800 3 455 892 Razem 1 114 027 200 16 710 408

W OSR zaznaczono, że niektórzy z dostawców (niektórzy ze znajdujących się w kategorii „inne”) będą zwolnieni z opłat jako mali dostawcy. (PAP Biznes)

Źródło: PAP Biznes

pat/ kuc/ osz/