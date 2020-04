Nowy indeks giełdy w Austrii zdominowany przez polskie gry i IT

Austriacka giełda papierów wartościowych, Vienna Stock Exchange, poinformowała w poniedziałek o uruchomieniu nowego indeksu. Zdecydowana większość spółek w nim uwzględnianych to polscy producenci gier i oprogramowania.

- Dziś rozpoczęliśmy obliczanie nowego indeksu: CECE Soft. Zawiera on w sobie największe i najbardziej płynne spółki zajmujące się oprogramowaniem i IT z Europy Środkowej, Wschodniej oraz Południowej. Branża ta przeżywa gwałtowny rozwój w regionie w ostatnich latach, a jej przedstawiciele tworzą innowacyjne i hitowe produkty - czytamy w opublikowanym w poniedziałek na stronach Vienna Stock Exchange komunikacie.

Największy udział w indeksie przypadł czeskiemu Avastowi, producentowi znanego oprogramowania antywirusowego. Indeks jednak oparty został przede wszystkim na polskich firmach. W jego składzie znajdziemy CD Projekt, Asseco Poland, Ten Square Games, LiveChat, 11bit studios, Comarch oraz Playway.

W sumie z 9 spółek znajdujących się obecnie w indeksie, aż 7 pochodzi z Polski. Po 1 przedstawicielu mają Czesi (wspomniany Avast) oraz Węgrzy (4iG, spółka IT z Budapesztu). Pod względem liczby spółek polskie podmioty stanowią aż 77,8 proc. indeksu, pod względem wagi zaś aż 70,9 proc. To świetny dowód na giełdową siłę polskiej branży IT i gier video.

Warto dodać, że pojawienie się w Wiedniu indeksu zawierającego wiele podmiotów z GPW, nie oznacza ich automatycznego debiutu na austriackiej giełdzie kosztem polskiej. - Indeks może być wykorzystywany jako instrument bazowy dla produktów finansowych, takich jak certyfikaty, warranty, obligacje, fundusze ETF (Exchange Traded Funds) lub standardowe instrumenty pochodne, takie jak kontrakty futures i opcje - czytamy w komunikacie. To właśnie z tego względu skupiono się na spółkach o dużej jak na region płynności.

Jak Polska i Austria o giełdową dominację walczyły".

AT