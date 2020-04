Błąd we wniosku do ZUS w ramach tarczy antykryzysowej naprawisz e-mailowo

Korekty do wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można wysłać e-mailem. Sprawdzamy, co powinno się w nim znaleźć.

Błąd we wniosku do ZUS można skorygować, wysyłając poprawki drogą e-mailową. Przygotowując korektę do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, trzeba pamiętać o kilku elementach. Sprawdziliśmy, co powinno znaleźć się w wiadomości do ZUS.

Jak złożyć korektę do ZUS?

W przypadku, gdy wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został złożony poprawnie drogą elektroniczną, listownie lub osobiście, korektę można złożyć drogą e-mailową. Pracownik ZUS skontaktuje się z wnioskodawcą w celu uzupełnienia wniosku lub złożenia korekty. Wysyłając poprawiony wniosek, trzeba poprawnie go zaadresować. Temat wiadomości powinien być w formacie: typ wniosku/data wniosku/NIP płatnika.

Brak podpisu na wniosku do ZUS

Wnioskodawca w treści wiadomości powinien wskazać, czy korekta dotyczyła uzupełnienia wniosku, czy złożenia wyjaśnienia. Załącznik można dodać w formie zdjęcia lub skanu. Dokumenty muszą być podpisane. Jeżeli wnioskodawca nie może wysłać zdjęcia lub skanu, powinien złożyć je papierowo, przeczytamy w komunikacie wydanym przez ZUS.

W sytuacji, gdy we wniosku brakuje podpisu lub numeru rachunku bankowego lub został on błędnie podany, wnioskodawca musi ponownie złożyć dokumenty. W przypadku, gdy osoba wnioskująca o pomoc z tarczy antykryzysowej sama zauważy, że popełniła błąd przy wypełnianiu wniosku, powinna jak najszybciej poinformować ZUS. Wniosek zostanie wycofany z systemu, a w jego miejsce będzie można złożyć nowy poprawny.

Nowe wnioski składane e-mailowo nie zostaną rozpatrzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Elektronicznie przy wykorzystaniu poczty e-mail składać można tylko korekty do poprawnie złożonego wniosku.

ZUS nie rozpatrzy wniosków przesłanych e-mailem

ZUS nie rozpatruje wniosków w pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, które zostały wysłane e-mailem. Dotyczy to zarówno wypełnionych plików Word, PDF, skanów czy zdjęć. Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

za pośrednictwem PUE – elektronicznie,

w wersji papierowej – wysyłając list,

osobiście w placówce ZUS.

Osoby, które przesłały wypełnione pisma na cot@zus.pl lub inny adres e-mailowy, muszą przesłać wniosek we właściwiej formie. Dokumenty przesłane w takiej formie nie będą rozpatrzone przez ZUS. Wnioski można składać:

W placówkach ZUS w całej Polsce znajdują się specjalne skrzynki na dokumenty, zostały opatrzone napisem „Tarcza antykryzysowa”. W ten sposób możliwe jest złożenie wniosku osobiście bez kontaktu z pracownikami.

Dominika Florek.