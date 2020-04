Wpłaty do ZUS spadły o 20 proc.

Przez 20 dni kwietnia wpłaty do ZUS spadły o 1/5 w porównaniu z ubiegłym rokiem - podał "Dziennik Gazeta Prawna", przytaczając we wtorek dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dot. wpływów ze składek. To zapowiedź tego, co nas czeka w finansach publicznych - pisze "DGP".

"W pierwszych dwóch dekadach kwietnia płatnicy wpłacili 17,9 mld zł, czyli o 4,8 mld zł mniej niż w porównywalnym okresie 2019 r." – podał cytowany przez dziennik ZUS. "DGP" zaznaczył, że dane te oznaczają ponad 20-proc. spadek rok do roku i 25-proc. w porównaniu z 20 dniami marca 2020 r.

Analizując skutki epidemii koronawirusa dla sektora finansów publicznych w Polsce, którego częścią jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS), dziennikarze "DGP" zwracają też uwagę, że załamanie wpływów to efekt dwóch zjawisk. "Z jednej strony firmy nie płacą składek ze względu na sytuację ekonomiczną lub możliwości, jakie stworzyła im tarcza antykryzysowa (samozatrudnieni i mniejsze firmy mogą ich nie płacić przez kwartał). Z drugiej strony część dużych pracodawców odliczyła od wnoszonej do ZUS składki kwoty zasiłków opiekuńczych przekazanych pracownikom, którzy zostali w domu z dziećmi" - czytamy.

"To oznacza, że w ogólnym bilansie spadek wpływów do FUS będzie nieco niższy, niż wskazują dziś gołe dane" - konkluduje dziennik, zaznaczając, że kwietniowy spadek wpływów ze składek na ZUS to zapowiedź tego, co czeka Polaków w finansach publicznych w tym roku.

"DGP" zwraca też uwagę, że te dotyczące ZUS oraz ewentualnie inne ubytki w budżecie będą finansowane przez zwiększenie długu publicznego. "To się już dzieje: w samym marcu dług Skarbu Państwa wzrósł aż o 40 mld zł. Od czasu, gdy Ministerstwo Finansów publikuje dane, nie było tak dużego skoku. Dotąd największe odnotowano w maju 2012 r. (wzrost o 26,5 mld zł), styczniu 2014 r. (26 mld zł) i grudniu 2008 r. (25,3 mld zł)" - czytamy w gazecie.

"Tym samym po raz pierwszy w historii zadłużenie Skarbu Państwa przekroczyło bilion złotych" - podsumował "Dziennik Gazeta Prawna". (PAP)

