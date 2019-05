Płaca minimalna w górę prawie o 9 proc. Co zyskamy, co stracimy?

Rozpoczyna się taniec wokół płacy minimalnej, który zwykle emocjonuje pracodawców, związki zawodowe i różnej maści ideologów. Ale temat ma istotne praktyczne znaczenie, więc zasługuje na podjęcie go w tym newsletterze. Czy szybki wzrost płacy minimalnej bardziej wpłynie na wzrost płac i obniżenie nierówności, czy też bardziej uderzy w zatrudnienie?

Rząd zaproponował, że podniesie w przyszłym roku płacę minimalną o 200 zł, czyli aż o 8,8 proc. To znacznie więcej niż wyniesie prawdopodobnie średni wzrost płac w gospodarce. Choć jednocześnie warto pamiętać, że w 2018 r. wzrost płacy minimalnej był znacznie niższy niż zmiana przeciętnego wynagrodzenia, a w 2019 jest podobny do przeciętnej. Łącznie więc w przyszłym roku relacja płacy minimalnej do przeciętnej powinna wynieść mniej więcej tyle, ile parę lat temu, czyli ok. 44-45 proc. (wg miary stosowanej przez OECD i doszacowanej przeze mnie).

Na wykresie pokazuję, jak relacja płacy minimalnej do płacy przeciętnej kształtuje się w Polsce na tle krajów OECD. W ostatnich latach widać stabilizację, ale w perspektywie 10 lat należeliśmy do krajów o najmocniejszych wzrostach. I, co ciekawe, zasługi ma w tym zarówno rząd PO jak i PiS.

Płaca minimalna podnosi zatrudnienie osób, które zarabiają niskie wynagrodzenie, może zmniejszać nierówności i podnosić inwestycje firm w pracowników. To jest dość oczywiste. Kluczowe pytanie, nad którym głowią się często ekonomiści na całym świecie, to czy płaca minimalna ogranicza zatrudnienie i perspektywy rozwojowe dla części mało wykwalifikowanych pracowników?

Badania przekrojowe lub prowadzone na bardzo dużych zbiorach danych wskazują zwykle, że obawy o negatywny wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie są przesadzone. Niedawno amerykański NBER opublikował badanie (link tutaj) oparte na analizie przypadków istotnego podnoszenia płacy minimalnej w amerykańskich stanach w ostatnich 40 latach. Wniosek: nie ma negatywnego wpływu na zatrudnienie. Kilka miesięcy temu bardzo ciekawą analizę opublikował też Marcin Albinowski z Ministerstwa Finansów (link tutaj). Jego wniosek był podobny: wpływ podwyżek płacy minimalnej na zatrudnienie jest … minimalny. Choć dla równowagi warto wspomnieć publikację Instytutu Badań Strukturalnych sprzed kilku lat (link tutaj), której autorzy przekonywali, że podwyżki płacy minimalnej miały pokaźny i negatywny wpływ na zatrudnienie.

Ciekawe i uproszczone podejście do płacy minimalnej wskazują analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (link tutaj – strona 24). Płaca minimalna jest dobra dla gospodarki, ale tylko gdy mieści się w granicach 25-50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla mnie to podejście jest dobrym punktem odniesienia. Pasuje do wyników wspomnianych badań (wpływ w Polsce jest mały, bo jesteśmy w bezpiecznym paśmie) i ustawia dobrą kotwicę na przyszłość. Jesteśmy blisko górnej granicy bezpieczeństwa i nie ma co z nią flirtować.

Istotne jest, że największym wyzwaniem polskiego rynku pracy nie jest wzrost płac, ale niska aktywność zawodowa. O ile więc nie sądzę, by podwyżka płacy minimalnej miała zaszkodzić komukolwiek oprócz najmniej efektywnych firm, o tyle dobrze by było, gdyby rząd więcej uwagi poświęcił szukaniu sposobów na podnoszenie aktywności zawodowej.

Ignacy Morawski