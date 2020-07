Paliwa znów podrożały

Wprowadzili do obrotu 180 mln litrów nielegalnego paliwa, zostali skazani

Berliński sąd skazał 5 osób oskarżonych o udział w międzynarodowym gangu, który w latach 2013-2018 wprowadził do obrotu na terenie Polski co najmniej 180 mln litrów nielegalnego paliwa z Niemiec - poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa we wtorek w komunikacie.