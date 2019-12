Korekta cen na rynku najmu [Raport Bankier.pl]

Październikowy wysoki wzrost cen ofertowych najmu mieszkań był jedynie chwilowy. Listopad w większości miast wojewódzkich przyniósł korektę stawek notowanych w ogłoszeniach najmu lub przynajmniej znaczący spadek dynamiki wzrostu i uspokojenie cen odstępnego. W ciągu roku oczekiwania wynajmujących jednak wzrosły, choć nie obyło się bez anomalii.

Oczekiwania wynajmujących mieszkania w listopadzie najmocniej wzrosły w Katowicach, gdzie odstępne wyniosło średnio 2040 zł/m-c. To o 3 proc. więcej (nominalnie średnio o 59 zł/m-c) niż w październiku. Dla porównania wówczas stawki wzrosły o 5,7 proc. – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

To jednak i tak niewiele w porównaniu ze wzrostem na poziomie 33 proc. w listopadzie 2018 r. Wówczas jednak odstępne poszybowało w związku z organizowanym w Katowicach szczytem klimatycznym.

Po raz pierwszy od grudnia 2018 r. powyżej 4500 zł/m-c wzrosła średnia stawka za wynajęcie mieszkania w Warszawie. Wynajmujący w stolicy oczekiwali średnio 4543 zł/m-c. Z kolei w ogłoszeniach najmu w Łodzi wpisywano średnio 2075 zł/m-c. – o 1,3 proc. więcej niż w październiku. Pomimo podwyżki szukający mieszkania do wynajęcia mogli tam nieco odetchnąć. We wrześniu i październiku stawki rosły bowiem odpowiednio o 7,6 i 9,3 proc.

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w listopadzie 2019 r. Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena [zł/mkw.] Średnia cena dla miasta [zł/mkw.] Bydgoszcz 0-38 1159 1876 38-60 1660 60-90 2246 Gdańsk 0-38 1847 2632 38-60 2323 60-90 3329 Katowice 0-38 1306 2040 38-60 1972 60-90 2511 Kraków 0-38 1774 2504 38-60 2162 60-90 3044 Lublin 0-38 1498 2280 38-60 2002 60-90 2574 Łódź 0-38 1217 2075 38-60 1814 60-90 2539 Poznań 0-38 1391 1961 38-60 1873 60-90 2485 Szczecin 0-38 1385 2079 38-60 1905 60-90 2610 Warszawa 0-38 2111 4543 38-60 2900 60-90 4535 Wrocław 0-38 1722 2404 38-60 2203 60-90 2916 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

W dalszym ciągu stabilnością wykazują się stawki odstępnego we Wrocławiu. W listopadzie wzrosły one o 0,3 proc. i osiągnęły średnio 2404 zł/m-c. O 0,4 proc. wzrosły z kolei oczekiwania wynajmujących mieszkania w Krakowie. Nie uchroniło to stolicy woj. małopolskiego od przekroczenia bariery 2500 zł/m-c.

Na listopadową korektę i przeceny mogli liczyć z kolei szukający mieszkania na wynajem w Bydgoszczy. Za odstępne oczekiwano tam średnio 1876 zł/m-c., o 3 proc. mniej niż w październiku. Średnie stawki dyktowane za wynajęcie mieszkania spadły także w Lublinie (o 1,9 proc. do 2280 zł/m-c), Szczecinie (o 1,2 proc. do 2079 zł/m-c) oraz Poznaniu (o 0,8 proc. do 1961 zł/m-c). W październiku, w porównaniu z wrześniem, ceny ofertowe najmu rosły w tych miastach odpowiednio o 4,4 proc., 4,6 proc., 5,3 proc. oraz 4,8 proc.

Schodząc do poziomu poszczególnych metraży, najmocniej w górę – o 4,8 proc. – wzrosły stawki dyktowane za wynajem największych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. w Krakowie. W listopadzie za odstępne oczekiwano średnio 3044 zł/m-c., najwyżej w historii pomiarów.

Na drugim biegunie znalazły się ceny ofertowe najmu mieszkań o tym metrażu w Poznaniu, które były o 5,7 proc. niższe niż w październiku i wyniosły średnio 2485 zł/m-c.

W skali roku szukający mieszkania na wynajem w większości miast wojewódzkich musieli liczyć się ze wzrostami od 0,3 proc. w przypadku Krakowa i Lublina do 5,7 proc. w Gdańsku, gdzie odstępne było wyceniane średnio na 2632 zł/m-c i tym samym najdroższe po Warszawie.

Wyjątkiem od tej reguły były Katowice, gdzie w ceny ofertowe były aż o 26,5 proc. niższe niż w listopadzie 2018 r. w związku ze sztucznym zawyżeniem cen, jakie miało wówczas miejsce w związku ze wspomnianym już szczytem klimatycznym.

Oczekiwania wynajmujących mieszkania spadły w ciągu roku również w Szczecinie. W porównaniu z listopadem ubiegłego roku były o 2,6 proc. i wyniosły średnio 2079 zł/m-c.

Marcin Kaźmierczak