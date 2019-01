Ceny ofertowe mieszkań – styczeń 2019 [Raport Bankier.pl]

Stało się – średnia cena ofertowa używanych mieszkań w Warszawie przekroczyła 10 000 zł/mkw. Powolne, ale systematyczne wzrosty w końcu przebiły stawki przez psychologiczną granicę. Pozostałe miasta również nie uchroniły się od wzrostów. Teraz do 5-cyfrowego progu bólu zbliża się Gdańsk.

10 073 zł/mkw. – tyle wyniosła w grudniu średnia stawka, jakiej oczekiwali sprzedający swoje mieszkania w stolicy. Nieco lżej wciąż traktują nabywców deweloperzy, z których ofert wynika średnia cena 8477 zł/mkw. – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Tak zakończył się rok na rynku mieszkaniowym.

– To, że nowe mieszkania są tańsze od tych z drugiej ręki, wynikać może z tego, że bywają one budowane w mniej atrakcyjnych lokalizacjach. A to usytuowanie nieruchomości wciąż jest jej najważniejszą cechą – komentuje wyniki styczniowego badania Jarosław Krawczyk z Otodom.pl.

Podwyżki na rynku wtórnym nie oszczędziły żadnego z analizowanych miast. Były skromne, ale wystąpiły w całej tabeli. O 2 proc. wzrosły stawki w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu. W pozostałych wyniosły ok. 1 proc.

W przypadku rynku pierwotnego można było liczyć co najwyżej na miesiąc bez zmian w stawkach. – Choć mogłoby się wydawać, że w grudniu wzrosty mogą hamować ze względu na okres przedświąteczny, tak się nie stało. W żadnym z miast ceny nie zatrzymały się na poziomie z listopada ani nie spadły – dodaje Krawczyk.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w grudniu 2018 r. [zł/m-c] Miasto Metraż [mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Gdańsk 0-38 8456 7757 10300 9486 38-60 7665 9475 60-90 7553 9107 Katowice 0-38 6160 5935 5600 5387 38-60 5933 5261 60-90 5814 5498 Kraków 0-38 8678 7682 9982 8862 38-60 7548 8594 60-90 7345 8393 Lublin 0-38 6252 5766 6266 5665 38-60 5677 5679 60-90 5653 5487 Łódź 0-38 6057 5675 4500 4793 38-60 5635 4845 60-90 5394 4891 Poznań 0-38 7874 7359 7446 6885 38-60 7285 6974 60-90 7250 6376 Szczecin 0-38 6424 5957 6217 5562 38-60 5914 5565 60-90 5634 5393 Warszawa 0-38 9557 8477 11170 10073 38-60 8282 9966 60-90 8114 9761 Wrocław 0-38 8146 7146 8480 7279 38-60 7186 7346 60-90 6638 6813 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Poza Warszawą najwyższe ceny były na koniec roku w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu – na rynku pierwotnym w każdym z nich przekroczyły 7000 zł/mkw. Najwięcej w Gdańsku – 7757 zł/mkw. i w Krakowie – 7682 zł/mkw. Na rynku wtórnym najbliżej stolicy jest ponownie Gdańsk – 9486 zł/mkw. oraz Kraków – 8862 zł/mkw. Kolejny jest dopiero Wrocław ze średnią stawką 7279 zł/mkw.

Źródło:

Mateusz Gawin