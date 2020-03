Deweloperzy budują coraz mniejsze mieszkania i domy

Choć w 2019 r. przybyło w Polsce rekordowo dużo nowych mieszkań i domów jednorodzinnych, deweloperzy i inwestorzy indywidualni idą na ilość, a nie wielkość. Nowe mieszkania są coraz ciaśniejsze i mają mniej pokoi. Rośnie za to liczba mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem i tych podłączonych bezpośrednio do sieci ciepłowniczej.

W 2019 r. w Polsce oddano do użytku 207 479 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 18 376,6 tys. mkw., co przełożyło się na średnią powierzchnię użytkową mieszkania na poziomie 88,6 mkw. Tym samym lokale oddane do użytku w 2019 r. było średnio o 1,7 mniejsze niż w 2018 r.

Mieszkania i domy coraz mniejsze

Mieszkania i domy jednorodzinne wybudowane w 2019 r. miały łącznie 783 137 izb (czyli pokoi i kuchni). Tych było o 9,8 proc. (69 675) więcej niż rok wcześniej. Liczba izb rosła jednak wolniej niż liczba mieszkań oddawanych do użytkowania (+12,1 proc. r/r), co oznacza, że przeciętne mieszkanie zbudowane w 2019 r. miało mniej pokoi niż oddawane przez deweloperów i inwestorów indywidualnych w 2018 r.

Patrząc na przeciętną powierzchnię mieszkania według form budownictwa, największe lokale oddawali inwestorzy indywidualni. Przeciętny dom jednorodzinny zbudowany w 2019 r. miał 143,5 mkw. i był o 0,7 mkw. mniejszy niż w 2018 r. Mieszkania oddawane do użytku przez deweloperów miały średnio 61,6 mkw., a te przeznaczone na wynajem 56,2 mkw. Taką samą powierzchnię miało przeciętne mieszkanie spółdzielcze. Najmniejsze były mieszkania komunalne – średnio 41,6 mkw.

Trend budowania coraz mniejszych mieszkań będzie najprawdopodobniej postępował. Z wydawanych w 2019 r. pozwoleń na budowę wynika, że zgłoszony do budowy dom jednorodzinny miał mieć średnio 134,6 mkw. powierzchni użytkowej, a mieszkanie w budynku wielorodzinnym średnio 54,9 mkw.

Inwestorzy indywidualni w 2019 r. oddali do użytku co trzecie mieszkanie (33,4 proc.). Deweloperzy byli odpowiedzialni za wybudowanie 63,3 proc. mieszkań. Pozostałe mieszkania (3,3 proc.) powstały w formie spółdzielczej, komunalnej, czynszowej lub jako mieszkania zakładowe.

Więcej mieszkań na wynajem

W relacji do 2018 r. zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 2,7 p. proc.). Mniej z kolei (o 2,4 p. proc.) było lokali wybudowanych przez inwestorów indywidualnych.

Największy odsetek tych przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem odnotowano w woj. dolnośląskim (76,6 proc.) oraz mazowieckim (75,7 proc.).

W 2019 r. co piąte mieszkanie zostało zbudowane w woj., mazowieckim (20,8 proc. wartości krajowej). Co dziesiąte postawiono w woj. wielkopolskim (10,7 proc.), dolnośląskim (10,6 proc.) oraz małopolskim (10,5 proc.).

Wskaźnik nasilenia budownictwa (liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1 tys. mieszkańców) wyniósł 5,4. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w woj. mazowieckim (8,0), pomorskim (7,9) i dolnośląskim (7,6), a najmniejszą w woj. opolskim (2,8) oraz świętokrzyskim i śląskim (po 3,1).

Coraz więcej ciepła z sieci

Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w ubiegłym roku wyposażone były w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizację). Wodociąg z sieci posiadało 90 proc. nowych mieszkań, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 80 proc. lokali. W gaz z sieci wyposażonych było 39,4 proc. lokali, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 41,7 proc.

Ogrzewanie z sieci zostało doprowadzone do 41,8 proc. mieszkań (+0,9 proc. r/r). Pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie. Spośród nich 36,4 proc. zostało wyposażonych w kotły na gaz, a 18,3 proc. w kotły na paliwo stałe.

Parter z piętrem

Wśród 85 719 nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytku w 2019 r. nich domki jednorodzinne stanowiły 96,6 proc. Pozostała część to budynki wielorodzinne, w ramach których powstało 56,1 proc. wszystkich mieszkań.

Biorąc pod uwagę liczbę pięter, najwięcej (65,8 proc.) nowych budynków miało dwie kondygnacje. Co czwarty (28,6 proc.) miał jedynie parter (+1,7 p.p. r/r). Choć budynków o większej liczbie kondygnacji niż dwie było 5,7 proc., usytuowano w nich 56,6 proc. mieszkań.

Marcin Kaźmierczak