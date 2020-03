Biedronka wdroży kasy samoobsługowe w co trzecim sklepie

Biedronka zamierza wprowadzić kasy samoobsługowe do 1150 sklepów. Jednym z powodów wprowadzania zmian jest brak rąk do pracy. Nawet rosnące wynagrodzenia nie przekonują do pracy kasjera.

Biedronka zapowiedziała wprowadzenie kas samoobsługowych w jednej trzeciej swoich placówek do końca 2020 roku. Zmiana dotyczyć będzie około 1150 Biedronek w całej Polsce, dowiedziały się WiadomościHandlowe.pl.

Inwestycja dotyczy zarówno sklepów w większych miastach, jak i w średnich miejscowościach. Rosnące płace nie zniwelowały problemu brakujących rąk do pracy, a rosnące koszty zatrudnienia doprowadzają do potrzeby szukania nowych rozwiązań.

Chociaż Biedronka podejmuje sięzwiązanej z wprowadzaniem kas samoobsługowych na tak szeroką skalę, to nie jest jedyną siecią korzystającą automatyzacji procesów. Bezobsługowe kasy możemy również spotkać w sklepach sieci:

Cześć sklepów dopiero testuje nowe rozwiązania. Postępująca automatyzacja procesów logistycznych dotykająca większości branż sprawia, że pracownicy zapisują się do organizacji związkowych z obawy przed utratą pracy.

