Biedronka podnosi pensje

Pensje pracowników Biedronki wzrosną od nowego roku. W zależności od miejsca zatrudnienia podwyżki będą się wahały od 100 do 500 zł brutto.

Jeronimo Martins Polska, właściciel Biedronki, podniesie pracownikom pensje od stycznia 2020 roku. Podwyżki na stanowiskach: sprzedawca-kasjer, kasjer i pracownik sklepu wyniosą od 100 do 350 zł brutto miesięcznie. Kwota, jak czytamy w informacji prasowej, jest uzależniona od stażu pracy i lokalizacji. Od nowego roku kasjer-sprzedawca zarobi więc od 3050 do 3200 zł brutto, wliczając nagrodę za obecność.

Kasjerzy z co najmniej 3-letnim stażem pracy zarobią od 3200 zł w małych miejscowościach do 3650 zł brutto w największych miastach w ramach otrzymanych dodatków stażowych. Wzrośnie również premia uznaniowa uwzględniająca wyniki sklepu i jakość obsługi z 200 zł w 2019 roku do 270 zł brutto od stycznia 2020 roku.

Podwyżki obejmą także pracowników centrów dystrybucyjnych - ich pensje będą wyższe o 150 do 500 zł brutto. Magazynierzy i magazynierzy kompletacji w zależności od stanowisku, stażu pracy oraz lokalizacji otrzymają po nowym roku od 3400 do 4150 zł brutto przy uwzględnieniu premii za obecność.

- Biorąc pod uwagę skalę naszego zatrudnienia zdajemy sobie sprawę, że te podwyżki będą miały istotny wpływ na budżety domowe naszych pracowników, ale także na wiele lokalnych rynków pracy. Cieszymy się, że tą dobrą informacją możemy podzielić się z pracownikami wchodząc w rok, który jest jednocześnie rokiem 25-lecia Biedronki na polskim rynku - komentuje Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu Jeronimo Martins Polska

Jeronimo Martins Polska zatrudnia obecnie ponad 67 tys. osób.

Źródło:

Weronika Szkwarek